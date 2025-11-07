BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Realio hari ini adalah 0.1563 USD. Lacak informasi harga aktual RIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Realio hari ini adalah 0.1563 USD. Lacak informasi harga aktual RIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RIO

Info Harga RIO

Penjelasan RIO

Situs Web Resmi RIO

Tokenomi RIO

Prakiraan Harga RIO

Riwayat RIO

Panduan Membeli RIO

Konverter RIO ke Mata Uang Fiat

Spot RIO

Futures USDT-M RIO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Realio

Harga Realio(RIO)

Harga Live 1 RIO ke USD:

$0.1563
$0.1563$0.1563
+0.90%1D
USD
Grafik Harga Live Realio (RIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:10:32 (UTC+8)

Informasi Harga Realio (RIO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1532
$ 0.1532$ 0.1532
Low 24 Jam
$ 0.1599
$ 0.1599$ 0.1599
High 24 Jam

$ 0.1532
$ 0.1532$ 0.1532

$ 0.1599
$ 0.1599$ 0.1599

--
----

--
----

-0.51%

+0.90%

-16.56%

-16.56%

Harga aktual Realio (RIO) adalah $ 0.1563. Selama 24 jam terakhir, RIO diperdagangkan antara low $ 0.1532 dan high $ 0.1599, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRIO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RIO telah berubah sebesar -0.51% selama 1 jam terakhir, +0.90% selama 24 jam, dan -16.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Realio (RIO)

--
----

$ 199.33K
$ 199.33K$ 199.33K

$ 15.63M
$ 15.63M$ 15.63M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ALGO

Kapitalisasi Pasar Realio saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 199.33K. Suplai beredar RIO adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.63M.

Riwayat Harga Realio (RIO) USD

Pantau perubahan harga Realio untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001394+0.90%
30 Days$ -0.1101-41.33%
60 Hari$ -0.088-36.03%
90 Hari$ -0.1349-46.33%
Perubahan Harga Realio Hari Ini

Hari ini, RIO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001394 (+0.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Realio 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1101 (-41.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Realio 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RIO terlihat mengalami perubahan $ -0.088 (-36.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Realio 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1349 (-46.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Realio (RIO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Realio sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Realio (RIO)

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

Realio tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Realio Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RIO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Realio di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Realio dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Realio (USD)

Berapa nilai Realio (RIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Realio (RIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Realio.

Cek prediksi harga Realio sekarang!

Tokenomi Realio (RIO)

Memahami tokenomi Realio (RIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RIO sekarang!

Cara membeli Realio (RIO)

Ingin mengetahui cara membeli Realio? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Realio di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RIO ke Mata Uang Lokal

1 Realio(RIO) ke VND
4,113.0345
1 Realio(RIO) ke AUD
A$0.240702
1 Realio(RIO) ke GBP
0.118788
1 Realio(RIO) ke EUR
0.134418
1 Realio(RIO) ke USD
$0.1563
1 Realio(RIO) ke MYR
RM0.651771
1 Realio(RIO) ke TRY
6.59586
1 Realio(RIO) ke JPY
¥23.9139
1 Realio(RIO) ke ARS
ARS$226.849131
1 Realio(RIO) ke RUB
12.697812
1 Realio(RIO) ke INR
13.859121
1 Realio(RIO) ke IDR
Rp2,604.998958
1 Realio(RIO) ke PHP
9.232641
1 Realio(RIO) ke EGP
￡E.7.39299
1 Realio(RIO) ke BRL
R$0.836205
1 Realio(RIO) ke CAD
C$0.220383
1 Realio(RIO) ke BDT
19.070163
1 Realio(RIO) ke NGN
224.890692
1 Realio(RIO) ke COP
$598.849383
1 Realio(RIO) ke ZAR
R.2.716494
1 Realio(RIO) ke UAH
6.573978
1 Realio(RIO) ke TZS
T.Sh.384.0291
1 Realio(RIO) ke VES
Bs35.4801
1 Realio(RIO) ke CLP
$147.3909
1 Realio(RIO) ke PKR
Rs44.176632
1 Realio(RIO) ke KZT
82.218489
1 Realio(RIO) ke THB
฿5.06412
1 Realio(RIO) ke TWD
NT$4.843737
1 Realio(RIO) ke AED
د.إ0.573621
1 Realio(RIO) ke CHF
Fr0.12504
1 Realio(RIO) ke HKD
HK$1.214451
1 Realio(RIO) ke AMD
֏59.76912
1 Realio(RIO) ke MAD
.د.م1.45359
1 Realio(RIO) ke MXN
$2.904054
1 Realio(RIO) ke SAR
ريال0.586125
1 Realio(RIO) ke ETB
Br24.053007
1 Realio(RIO) ke KES
KSh20.184582
1 Realio(RIO) ke JOD
د.أ0.1108167
1 Realio(RIO) ke PLN
0.575184
1 Realio(RIO) ke RON
лв0.68772
1 Realio(RIO) ke SEK
kr1.497354
1 Realio(RIO) ke BGN
лв0.264147
1 Realio(RIO) ke HUF
Ft52.343307
1 Realio(RIO) ke CZK
3.296367
1 Realio(RIO) ke KWD
د.ك0.0478278
1 Realio(RIO) ke ILS
0.511101
1 Realio(RIO) ke BOB
Bs1.07847
1 Realio(RIO) ke AZN
0.26571
1 Realio(RIO) ke TJS
SM1.441086
1 Realio(RIO) ke GEL
0.423573
1 Realio(RIO) ke AOA
Kz143.263017
1 Realio(RIO) ke BHD
.د.ب0.0589251
1 Realio(RIO) ke BMD
$0.1563
1 Realio(RIO) ke DKK
kr1.011261
1 Realio(RIO) ke HNL
L4.116942
1 Realio(RIO) ke MUR
7.180422
1 Realio(RIO) ke NAD
$2.714931
1 Realio(RIO) ke NOK
kr1.595823
1 Realio(RIO) ke NZD
$0.276651
1 Realio(RIO) ke PAB
B/.0.1563
1 Realio(RIO) ke PGK
K0.65646
1 Realio(RIO) ke QAR
ر.ق0.568932
1 Realio(RIO) ke RSD
дин.15.878517
1 Realio(RIO) ke UZS
soʻm1,883.132097
1 Realio(RIO) ke ALL
L13.105755
1 Realio(RIO) ke ANG
ƒ0.279777
1 Realio(RIO) ke AWG
ƒ0.28134
1 Realio(RIO) ke BBD
$0.3126
1 Realio(RIO) ke BAM
KM0.264147
1 Realio(RIO) ke BIF
Fr460.9287
1 Realio(RIO) ke BND
$0.20319
1 Realio(RIO) ke BSD
$0.1563
1 Realio(RIO) ke JMD
$25.062705
1 Realio(RIO) ke KHR
627.710178
1 Realio(RIO) ke KMF
Fr65.646
1 Realio(RIO) ke LAK
3,397.826019
1 Realio(RIO) ke LKR
රු47.651181
1 Realio(RIO) ke MDL
L2.6571
1 Realio(RIO) ke MGA
Ar704.05335
1 Realio(RIO) ke MOP
P1.2504
1 Realio(RIO) ke MVR
2.40702
1 Realio(RIO) ke MWK
MK271.353993
1 Realio(RIO) ke MZN
MT9.995385
1 Realio(RIO) ke NPR
रु22.14771
1 Realio(RIO) ke PYG
1,108.4796
1 Realio(RIO) ke RWF
Fr226.7913
1 Realio(RIO) ke SBD
$1.286349
1 Realio(RIO) ke SCR
2.1882
1 Realio(RIO) ke SRD
$6.01755
1 Realio(RIO) ke SVC
$1.366062
1 Realio(RIO) ke SZL
L2.713368
1 Realio(RIO) ke TMT
m0.54705
1 Realio(RIO) ke TND
د.ت0.4624917
1 Realio(RIO) ke TTD
$1.058151
1 Realio(RIO) ke UGX
Sh546.4248
1 Realio(RIO) ke XAF
Fr88.7784
1 Realio(RIO) ke XCD
$0.42201
1 Realio(RIO) ke XOF
Fr88.7784
1 Realio(RIO) ke XPF
Fr16.0989
1 Realio(RIO) ke BWP
P2.102235
1 Realio(RIO) ke BZD
$0.314163
1 Realio(RIO) ke CVE
$14.979792
1 Realio(RIO) ke DJF
Fr27.6651
1 Realio(RIO) ke DOP
$10.051653
1 Realio(RIO) ke DZD
د.ج20.394024
1 Realio(RIO) ke FJD
$0.356364
1 Realio(RIO) ke GNF
Fr1,359.0285
1 Realio(RIO) ke GTQ
Q1.197258
1 Realio(RIO) ke GYD
$32.691708
1 Realio(RIO) ke ISK
kr19.6938

Sumber Daya Realio

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Realio, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Realio

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Realio

Berapa nilai Realio (RIO) hari ini?
Harga live RIO dalam USD adalah 0.1563 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RIO ke USD saat ini?
Harga RIO ke USD saat ini adalah $ 0.1563. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Realio?
Kapitalisasi pasar RIO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RIO?
Suplai beredar RIO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RIO?
RIO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RIO?
RIO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan RIO?
Volume perdagangan 24 jam live RIO adalah $ 199.33K USD.
Akankah harga RIO naik lebih tinggi tahun ini?
RIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:10:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Realio (RIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,606.08
$101,606.08$101,606.08

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.00
$3,326.00$3,326.00

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.55
$157.55$157.55

+1.04%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0109
$1.0109$1.0109

+17.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,606.08
$101,606.08$101,606.08

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.00
$3,326.00$3,326.00

+0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2190
$2.2190$2.2190

-0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.55
$157.55$157.55

+1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0132
$1.0132$1.0132

-0.28%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0785
$0.0785$0.0785

+57.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012350
$0.012350$0.012350

+1,135.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.270
$4.270$4.270

+327.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008822
$0.008822$0.008822

+313.40%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001709
$0.00001709$0.00001709

+58.68%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001725
$0.001725$0.001725

+58.54%