Analisis Teknis iExec RLC (RLC) Hari Ini Halaman Analisis iExec RLC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RLC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis iExec RLC di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga iExec RLC (RLC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2618 -- -7.40% -9.76% -41.27%

Indikator Teknikal IExec RLC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IExec RLC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 4 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 2 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2616 0.2616 R2 0.2616 0.2615 R1 0.2615 0.2615 PP 0.2615 0.2615 S1 0.2614 0.2614 S2 0.2614 0.2614 S3 0.2613 0.2614

Sinyal Pasar IExec RLC Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.41M $6.27 M $6.67 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal IExec RLC Aliran Masuk Bersih Harga RLCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.26 2026-07-27 -$0.03 M 0.26 2026-07-26 -$0.02 M 0.27 2026-07-25 -$0.01 M 0.28 2026-07-24 -$0.01 M 0.28 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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