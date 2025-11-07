Apa yang dimaksud dengan Oasis (ROSE)

Oasis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Oasis Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ROSE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Oasis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Oasis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Oasis (USD)

Berapa nilai Oasis (ROSE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Oasis (ROSE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oasis.

Cek prediksi harga Oasis sekarang!

Tokenomi Oasis (ROSE)

Memahami tokenomi Oasis (ROSE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROSE sekarang!

Cara membeli Oasis (ROSE)

Ingin mengetahui cara membeli Oasis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Oasis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ROSE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Oasis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Oasis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Oasis Berapa nilai Oasis (ROSE) hari ini? Harga live ROSE dalam USD adalah 0.02236 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ROSE ke USD saat ini? $ 0.02236 . Cobalah Harga ROSE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Oasis? Kapitalisasi pasar ROSE adalah $ 167.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ROSE? Suplai beredar ROSE adalah 7.48B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ROSE? ROSE mencapai harga ATH sebesar 0.5963579420049011 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ROSE? ROSE mencapai harga ATL 0.011856846800401628 USD . Berapa volume perdagangan ROSE? Volume perdagangan 24 jam live ROSE adalah $ 2.85M USD . Akankah harga ROSE naik lebih tinggi tahun ini? ROSE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROSE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Oasis (ROSE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

