BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live THORChain hari ini adalah 0.733 USD. Lacak informasi harga aktual RUNE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RUNE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live THORChain hari ini adalah 0.733 USD. Lacak informasi harga aktual RUNE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RUNE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RUNE

Info Harga RUNE

Penjelasan RUNE

Whitepaper RUNE

Situs Web Resmi RUNE

Tokenomi RUNE

Prakiraan Harga RUNE

Riwayat RUNE

Panduan Membeli RUNE

Konverter RUNE ke Mata Uang Fiat

Spot RUNE

Futures USDT-M RUNE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo THORChain

Harga THORChain(RUNE)

Harga Live 1 RUNE ke USD:

$0.732
$0.732$0.732
+0.68%1D
USD
Grafik Harga Live THORChain (RUNE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:17 (UTC+8)

Informasi Harga THORChain (RUNE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.714
$ 0.714$ 0.714
Low 24 Jam
$ 0.756
$ 0.756$ 0.756
High 24 Jam

$ 0.714
$ 0.714$ 0.714

$ 0.756
$ 0.756$ 0.756

$ 21.26140054
$ 21.26140054$ 21.26140054

$ 0.00793864363964
$ 0.00793864363964$ 0.00793864363964

-0.41%

+0.68%

-11.90%

-11.90%

Harga aktual THORChain (RUNE) adalah $ 0.733. Selama 24 jam terakhir, RUNE diperdagangkan antara low $ 0.714 dan high $ 0.756, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRUNE adalah $ 21.26140054, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00793864363964.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RUNE telah berubah sebesar -0.41% selama 1 jam terakhir, +0.68% selama 24 jam, dan -11.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar THORChain (RUNE)

No.152

$ 257.43M
$ 257.43M$ 257.43M

$ 830.58K
$ 830.58K$ 830.58K

$ 311.70M
$ 311.70M$ 311.70M

351.19M
351.19M 351.19M

425,243,307
425,243,307 425,243,307

0.01%

2020-04-01 00:00:00

$ 0.038
$ 0.038$ 0.038

RUNE

Kapitalisasi Pasar THORChain saat ini adalah $ 257.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 830.58K. Suplai beredar RUNE adalah 351.19M, dan total suplainya sebesar 425243307. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 311.70M.

Riwayat Harga THORChain (RUNE) USD

Pantau perubahan harga THORChain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00494+0.68%
30 Days$ -0.417-36.27%
60 Hari$ -0.484-39.77%
90 Hari$ -0.67-47.76%
Perubahan Harga THORChain Hari Ini

Hari ini, RUNE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00494 (+0.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga THORChain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.417 (-36.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga THORChain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RUNE terlihat mengalami perubahan $ -0.484 (-39.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga THORChain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.67 (-47.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari THORChain (RUNE)?

Lihat halaman Riwayat Harga THORChain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

THORChain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi THORChain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RUNE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang THORChain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli THORChain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga THORChain (USD)

Berapa nilai THORChain (RUNE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda THORChain (RUNE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk THORChain.

Cek prediksi harga THORChain sekarang!

Tokenomi THORChain (RUNE)

Memahami tokenomi THORChain (RUNE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RUNE sekarang!

Cara membeli THORChain (RUNE)

Ingin mengetahui cara membeli THORChain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli THORChain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RUNE ke Mata Uang Lokal

1 THORChain(RUNE) ke VND
19,288.895
1 THORChain(RUNE) ke AUD
A$1.12882
1 THORChain(RUNE) ke GBP
0.55708
1 THORChain(RUNE) ke EUR
0.63038
1 THORChain(RUNE) ke USD
$0.733
1 THORChain(RUNE) ke MYR
RM3.06394
1 THORChain(RUNE) ke TRY
30.92527
1 THORChain(RUNE) ke JPY
¥111.416
1 THORChain(RUNE) ke ARS
ARS$1,063.85421
1 THORChain(RUNE) ke RUB
59.54159
1 THORChain(RUNE) ke INR
64.99511
1 THORChain(RUNE) ke IDR
Rp12,216.66178
1 THORChain(RUNE) ke PHP
43.26166
1 THORChain(RUNE) ke EGP
￡E.34.66357
1 THORChain(RUNE) ke BRL
R$3.91422
1 THORChain(RUNE) ke CAD
C$1.03353
1 THORChain(RUNE) ke BDT
89.43333
1 THORChain(RUNE) ke NGN
1,054.66972
1 THORChain(RUNE) ke COP
$2,808.42353
1 THORChain(RUNE) ke ZAR
R.12.73221
1 THORChain(RUNE) ke UAH
30.82998
1 THORChain(RUNE) ke TZS
T.Sh.1,800.981
1 THORChain(RUNE) ke VES
Bs166.391
1 THORChain(RUNE) ke CLP
$691.219
1 THORChain(RUNE) ke PKR
Rs207.17512
1 THORChain(RUNE) ke KZT
385.57999
1 THORChain(RUNE) ke THB
฿23.7492
1 THORChain(RUNE) ke TWD
NT$22.71567
1 THORChain(RUNE) ke AED
د.إ2.69011
1 THORChain(RUNE) ke CHF
Fr0.5864
1 THORChain(RUNE) ke HKD
HK$5.69541
1 THORChain(RUNE) ke AMD
֏280.2992
1 THORChain(RUNE) ke MAD
.د.م6.8169
1 THORChain(RUNE) ke MXN
$13.61181
1 THORChain(RUNE) ke SAR
ريال2.74875
1 THORChain(RUNE) ke ETB
Br112.80137
1 THORChain(RUNE) ke KES
KSh94.67428
1 THORChain(RUNE) ke JOD
د.أ0.519697
1 THORChain(RUNE) ke PLN
2.69011
1 THORChain(RUNE) ke RON
лв3.2252
1 THORChain(RUNE) ke SEK
kr7.00748
1 THORChain(RUNE) ke BGN
лв1.23877
1 THORChain(RUNE) ke HUF
Ft245.06389
1 THORChain(RUNE) ke CZK
15.44431
1 THORChain(RUNE) ke KWD
د.ك0.224298
1 THORChain(RUNE) ke ILS
2.39691
1 THORChain(RUNE) ke BOB
Bs5.0577
1 THORChain(RUNE) ke AZN
1.2461
1 THORChain(RUNE) ke TJS
SM6.75826
1 THORChain(RUNE) ke GEL
1.98643
1 THORChain(RUNE) ke AOA
Kz671.86047
1 THORChain(RUNE) ke BHD
.د.ب0.275608
1 THORChain(RUNE) ke BMD
$0.733
1 THORChain(RUNE) ke DKK
kr4.73518
1 THORChain(RUNE) ke HNL
L19.30722
1 THORChain(RUNE) ke MUR
33.718
1 THORChain(RUNE) ke NAD
$12.73221
1 THORChain(RUNE) ke NOK
kr7.46927
1 THORChain(RUNE) ke NZD
$1.29741
1 THORChain(RUNE) ke PAB
B/.0.733
1 THORChain(RUNE) ke PGK
K3.0786
1 THORChain(RUNE) ke QAR
ر.ق2.66812
1 THORChain(RUNE) ke RSD
дин.74.39217
1 THORChain(RUNE) ke UZS
soʻm8,831.32327
1 THORChain(RUNE) ke ALL
L61.46205
1 THORChain(RUNE) ke ANG
ƒ1.31207
1 THORChain(RUNE) ke AWG
ƒ1.3194
1 THORChain(RUNE) ke BBD
$1.466
1 THORChain(RUNE) ke BAM
KM1.23877
1 THORChain(RUNE) ke BIF
Fr2,161.617
1 THORChain(RUNE) ke BND
$0.9529
1 THORChain(RUNE) ke BSD
$0.733
1 THORChain(RUNE) ke JMD
$117.53655
1 THORChain(RUNE) ke KHR
2,943.77198
1 THORChain(RUNE) ke KMF
Fr307.86
1 THORChain(RUNE) ke LAK
15,934.78229
1 THORChain(RUNE) ke LKR
රු223.46971
1 THORChain(RUNE) ke MDL
L12.461
1 THORChain(RUNE) ke MGA
Ar3,301.7985
1 THORChain(RUNE) ke MOP
P5.864
1 THORChain(RUNE) ke MVR
11.2882
1 THORChain(RUNE) ke MWK
MK1,272.56863
1 THORChain(RUNE) ke MZN
MT46.87535
1 THORChain(RUNE) ke NPR
रु103.8661
1 THORChain(RUNE) ke PYG
5,198.436
1 THORChain(RUNE) ke RWF
Fr1,063.583
1 THORChain(RUNE) ke SBD
$6.03259
1 THORChain(RUNE) ke SCR
11.03165
1 THORChain(RUNE) ke SRD
$28.2205
1 THORChain(RUNE) ke SVC
$6.40642
1 THORChain(RUNE) ke SZL
L12.72488
1 THORChain(RUNE) ke TMT
m2.5655
1 THORChain(RUNE) ke TND
د.ت2.168947
1 THORChain(RUNE) ke TTD
$4.96241
1 THORChain(RUNE) ke UGX
Sh2,562.568
1 THORChain(RUNE) ke XAF
Fr415.611
1 THORChain(RUNE) ke XCD
$1.9791
1 THORChain(RUNE) ke XOF
Fr415.611
1 THORChain(RUNE) ke XPF
Fr75.499
1 THORChain(RUNE) ke BWP
P9.85885
1 THORChain(RUNE) ke BZD
$1.47333
1 THORChain(RUNE) ke CVE
$70.25072
1 THORChain(RUNE) ke DJF
Fr129.741
1 THORChain(RUNE) ke DOP
$47.13923
1 THORChain(RUNE) ke DZD
د.ج95.70048
1 THORChain(RUNE) ke FJD
$1.67124
1 THORChain(RUNE) ke GNF
Fr6,373.435
1 THORChain(RUNE) ke GTQ
Q5.61478
1 THORChain(RUNE) ke GYD
$153.31428
1 THORChain(RUNE) ke ISK
kr92.358

Sumber Daya THORChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai THORChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi THORChain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang THORChain

Berapa nilai THORChain (RUNE) hari ini?
Harga live RUNE dalam USD adalah 0.733 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RUNE ke USD saat ini?
Harga RUNE ke USD saat ini adalah $ 0.733. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar THORChain?
Kapitalisasi pasar RUNE adalah $ 257.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RUNE?
Suplai beredar RUNE adalah 351.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RUNE?
RUNE mencapai harga ATH sebesar 21.26140054 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RUNE?
RUNE mencapai harga ATL 0.00793864363964 USD.
Berapa volume perdagangan RUNE?
Volume perdagangan 24 jam live RUNE adalah $ 830.58K USD.
Akankah harga RUNE naik lebih tinggi tahun ini?
RUNE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RUNE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting THORChain (RUNE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RUNE ke USD

Jumlah

RUNE
RUNE
USD
USD

1 RUNE = 0.733 USD

Perdagangkan RUNE

RUNE/USDT
$0.732
$0.732$0.732
+0.82%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,383.70
$101,383.70$101,383.70

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.19
$3,311.19$3,311.19

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-0.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0408
$1.0408$1.0408

+21.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,383.70
$101,383.70$101,383.70

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.19
$3,311.19$3,311.19

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2111
$2.2111$2.2111

-1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0137
$1.0137$1.0137

-0.23%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0760
$0.0760$0.0760

+52.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004034
$0.0004034$0.0004034

+168.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013290
$0.013290$0.013290

+1,229.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.226
$4.226$4.226

+322.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007871
$0.007871$0.007871

+268.83%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002473
$0.0000002473$0.0000002473

+64.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0760
$0.0760$0.0760

+52.00%