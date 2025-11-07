Apa yang dimaksud dengan THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain's first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Prediksi Harga THORChain (USD)

Berapa nilai THORChain (RUNE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda THORChain (RUNE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk THORChain.

Tokenomi THORChain (RUNE)

Memahami tokenomi THORChain (RUNE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RUNE sekarang!

Sumber Daya THORChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai THORChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang THORChain Berapa nilai THORChain (RUNE) hari ini? Harga live RUNE dalam USD adalah 0.733 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RUNE ke USD saat ini? $ 0.733 . Cobalah Harga RUNE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar THORChain? Kapitalisasi pasar RUNE adalah $ 257.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RUNE? Suplai beredar RUNE adalah 351.19M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RUNE? RUNE mencapai harga ATH sebesar 21.26140054 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RUNE? RUNE mencapai harga ATL 0.00793864363964 USD . Berapa volume perdagangan RUNE? Volume perdagangan 24 jam live RUNE adalah $ 830.58K USD . Akankah harga RUNE naik lebih tinggi tahun ini? RUNE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RUNE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

