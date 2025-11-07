BursaDEX+
Harga live Sabai Protocol hari ini adalah 0.004961 USD. Lacak informasi harga aktual SABAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SABAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SABAI

Info Harga SABAI

Penjelasan SABAI

Whitepaper SABAI

Situs Web Resmi SABAI

Tokenomi SABAI

Prakiraan Harga SABAI

Riwayat SABAI

Panduan Membeli SABAI

Logo Sabai Protocol

Harga Sabai Protocol(SABAI)

Harga Live 1 SABAI ke USD:

$0.004961
-2.43%1D
USD
Grafik Harga Live Sabai Protocol (SABAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:32:50 (UTC+8)

Informasi Harga Sabai Protocol (SABAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004939
Low 24 Jam
$ 0.005173
High 24 Jam

$ 0.004939
$ 0.005173
$ 0.07280641278540681
$ 0.001581266009086181
-0.25%

-2.42%

-14.82%

-14.82%

Harga aktual Sabai Protocol (SABAI) adalah $ 0.004961. Selama 24 jam terakhir, SABAI diperdagangkan antara low $ 0.004939 dan high $ 0.005173, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSABAI adalah $ 0.07280641278540681, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001581266009086181.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SABAI telah berubah sebesar -0.25% selama 1 jam terakhir, -2.42% selama 24 jam, dan -14.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sabai Protocol (SABAI)

No.1638

$ 2.66M
$ 679.74K
$ 13.15M
535.96M
2,650,000,000
2,650,000,000
20.22%

ETH

Kapitalisasi Pasar Sabai Protocol saat ini adalah $ 2.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 679.74K. Suplai beredar SABAI adalah 535.96M, dan total suplainya sebesar 2650000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.15M.

Riwayat Harga Sabai Protocol (SABAI) USD

Pantau perubahan harga Sabai Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00012355-2.42%
30 Days$ -0.00194-28.12%
60 Hari$ -0.002595-34.35%
90 Hari$ -0.005516-52.65%
Perubahan Harga Sabai Protocol Hari Ini

Hari ini, SABAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00012355 (-2.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sabai Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00194 (-28.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sabai Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SABAI terlihat mengalami perubahan $ -0.002595 (-34.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sabai Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.005516 (-52.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sabai Protocol (SABAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sabai Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sabai Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SABAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sabai Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sabai Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sabai Protocol (USD)

Berapa nilai Sabai Protocol (SABAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sabai Protocol (SABAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sabai Protocol.

Cek prediksi harga Sabai Protocol sekarang!

Tokenomi Sabai Protocol (SABAI)

Memahami tokenomi Sabai Protocol (SABAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SABAI sekarang!

Cara membeli Sabai Protocol (SABAI)

Ingin mengetahui cara membeli Sabai Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sabai Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SABAI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Sabai Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sabai Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sabai Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sabai Protocol

Berapa nilai Sabai Protocol (SABAI) hari ini?
Harga live SABAI dalam USD adalah 0.004961 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SABAI ke USD saat ini?
Harga SABAI ke USD saat ini adalah $ 0.004961. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sabai Protocol?
Kapitalisasi pasar SABAI adalah $ 2.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SABAI?
Suplai beredar SABAI adalah 535.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SABAI?
SABAI mencapai harga ATH sebesar 0.07280641278540681 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SABAI?
SABAI mencapai harga ATL 0.001581266009086181 USD.
Berapa volume perdagangan SABAI?
Volume perdagangan 24 jam live SABAI adalah $ 679.74K USD.
Akankah harga SABAI naik lebih tinggi tahun ini?
SABAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SABAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:32:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SABAI ke USD

Jumlah

SABAI
SABAI
USD
USD

1 SABAI = 0.004961 USD

