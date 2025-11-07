BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Safe Token hari ini adalah 0.1992 USD. Lacak informasi harga aktual SAFE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAFE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Safe Token hari ini adalah 0.1992 USD. Lacak informasi harga aktual SAFE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAFE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SAFE

Info Harga SAFE

Penjelasan SAFE

Whitepaper SAFE

Situs Web Resmi SAFE

Tokenomi SAFE

Prakiraan Harga SAFE

Riwayat SAFE

Panduan Membeli SAFE

Konverter SAFE ke Mata Uang Fiat

Spot SAFE

Futures USDT-M SAFE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Safe Token

Harga Safe Token(SAFE)

Harga Live 1 SAFE ke USD:

$0.1993
$0.1993$0.1993
+1.16%1D
USD
Grafik Harga Live Safe Token (SAFE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:11:44 (UTC+8)

Informasi Harga Safe Token (SAFE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1932
$ 0.1932$ 0.1932
Low 24 Jam
$ 0.207
$ 0.207$ 0.207
High 24 Jam

$ 0.1932
$ 0.1932$ 0.1932

$ 0.207
$ 0.207$ 0.207

$ 3.7927473956184823
$ 3.7927473956184823$ 3.7927473956184823

$ 0.19083560535336538
$ 0.19083560535336538$ 0.19083560535336538

+0.75%

+1.16%

-11.75%

-11.75%

Harga aktual Safe Token (SAFE) adalah $ 0.1992. Selama 24 jam terakhir, SAFE diperdagangkan antara low $ 0.1932 dan high $ 0.207, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAFE adalah $ 3.7927473956184823, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.19083560535336538.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAFE telah berubah sebesar +0.75% selama 1 jam terakhir, +1.16% selama 24 jam, dan -11.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Safe Token (SAFE)

No.255

$ 131.58M
$ 131.58M$ 131.58M

$ 231.28K
$ 231.28K$ 231.28K

$ 199.20M
$ 199.20M$ 199.20M

660.53M
660.53M 660.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.05%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Safe Token saat ini adalah $ 131.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 231.28K. Suplai beredar SAFE adalah 660.53M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 199.20M.

Riwayat Harga Safe Token (SAFE) USD

Pantau perubahan harga Safe Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002285+1.16%
30 Days$ -0.1654-45.37%
60 Hari$ -0.228-53.38%
90 Hari$ -0.263-56.91%
Perubahan Harga Safe Token Hari Ini

Hari ini, SAFE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002285 (+1.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Safe Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1654 (-45.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Safe Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAFE terlihat mengalami perubahan $ -0.228 (-53.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Safe Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.263 (-56.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Safe Token (SAFE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Safe Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Safe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Safe Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SAFE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Safe Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Safe Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Safe Token (USD)

Berapa nilai Safe Token (SAFE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Safe Token (SAFE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Safe Token.

Cek prediksi harga Safe Token sekarang!

Tokenomi Safe Token (SAFE)

Memahami tokenomi Safe Token (SAFE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAFE sekarang!

Cara membeli Safe Token (SAFE)

Ingin mengetahui cara membeli Safe Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Safe Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAFE ke Mata Uang Lokal

1 Safe Token(SAFE) ke VND
5,241.948
1 Safe Token(SAFE) ke AUD
A$0.306768
1 Safe Token(SAFE) ke GBP
0.151392
1 Safe Token(SAFE) ke EUR
0.171312
1 Safe Token(SAFE) ke USD
$0.1992
1 Safe Token(SAFE) ke MYR
RM0.830664
1 Safe Token(SAFE) ke TRY
8.40624
1 Safe Token(SAFE) ke JPY
¥30.4776
1 Safe Token(SAFE) ke ARS
ARS$289.112904
1 Safe Token(SAFE) ke RUB
16.183008
1 Safe Token(SAFE) ke INR
17.663064
1 Safe Token(SAFE) ke IDR
Rp3,319.998672
1 Safe Token(SAFE) ke PHP
11.766744
1 Safe Token(SAFE) ke EGP
￡E.9.42216
1 Safe Token(SAFE) ke BRL
R$1.06572
1 Safe Token(SAFE) ke CAD
C$0.280872
1 Safe Token(SAFE) ke BDT
24.304392
1 Safe Token(SAFE) ke NGN
286.616928
1 Safe Token(SAFE) ke COP
$763.216872
1 Safe Token(SAFE) ke ZAR
R.3.462096
1 Safe Token(SAFE) ke UAH
8.378352
1 Safe Token(SAFE) ke TZS
T.Sh.489.4344
1 Safe Token(SAFE) ke VES
Bs45.2184
1 Safe Token(SAFE) ke CLP
$187.8456
1 Safe Token(SAFE) ke PKR
Rs56.301888
1 Safe Token(SAFE) ke KZT
104.785176
1 Safe Token(SAFE) ke THB
฿6.45408
1 Safe Token(SAFE) ke TWD
NT$6.173208
1 Safe Token(SAFE) ke AED
د.إ0.731064
1 Safe Token(SAFE) ke CHF
Fr0.15936
1 Safe Token(SAFE) ke HKD
HK$1.547784
1 Safe Token(SAFE) ke AMD
֏76.17408
1 Safe Token(SAFE) ke MAD
.د.م1.85256
1 Safe Token(SAFE) ke MXN
$3.701136
1 Safe Token(SAFE) ke SAR
ريال0.747
1 Safe Token(SAFE) ke ETB
Br30.654888
1 Safe Token(SAFE) ke KES
KSh25.724688
1 Safe Token(SAFE) ke JOD
د.أ0.1412328
1 Safe Token(SAFE) ke PLN
0.733056
1 Safe Token(SAFE) ke RON
лв0.87648
1 Safe Token(SAFE) ke SEK
kr1.908336
1 Safe Token(SAFE) ke BGN
лв0.336648
1 Safe Token(SAFE) ke HUF
Ft66.710088
1 Safe Token(SAFE) ke CZK
4.201128
1 Safe Token(SAFE) ke KWD
د.ك0.0609552
1 Safe Token(SAFE) ke ILS
0.651384
1 Safe Token(SAFE) ke BOB
Bs1.37448
1 Safe Token(SAFE) ke AZN
0.33864
1 Safe Token(SAFE) ke TJS
SM1.836624
1 Safe Token(SAFE) ke GEL
0.539832
1 Safe Token(SAFE) ke AOA
Kz182.584728
1 Safe Token(SAFE) ke BHD
.د.ب0.0750984
1 Safe Token(SAFE) ke BMD
$0.1992
1 Safe Token(SAFE) ke DKK
kr1.288824
1 Safe Token(SAFE) ke HNL
L5.246928
1 Safe Token(SAFE) ke MUR
9.151248
1 Safe Token(SAFE) ke NAD
$3.460104
1 Safe Token(SAFE) ke NOK
kr2.033832
1 Safe Token(SAFE) ke NZD
$0.352584
1 Safe Token(SAFE) ke PAB
B/.0.1992
1 Safe Token(SAFE) ke PGK
K0.83664
1 Safe Token(SAFE) ke QAR
ر.ق0.725088
1 Safe Token(SAFE) ke RSD
дин.20.236728
1 Safe Token(SAFE) ke UZS
soʻm2,399.999448
1 Safe Token(SAFE) ke ALL
L16.70292
1 Safe Token(SAFE) ke ANG
ƒ0.356568
1 Safe Token(SAFE) ke AWG
ƒ0.35856
1 Safe Token(SAFE) ke BBD
$0.3984
1 Safe Token(SAFE) ke BAM
KM0.336648
1 Safe Token(SAFE) ke BIF
Fr587.4408
1 Safe Token(SAFE) ke BND
$0.25896
1 Safe Token(SAFE) ke BSD
$0.1992
1 Safe Token(SAFE) ke JMD
$31.94172
1 Safe Token(SAFE) ke KHR
799.999152
1 Safe Token(SAFE) ke KMF
Fr83.664
1 Safe Token(SAFE) ke LAK
4,330.434696
1 Safe Token(SAFE) ke LKR
රු60.730104
1 Safe Token(SAFE) ke MDL
L3.3864
1 Safe Token(SAFE) ke MGA
Ar897.2964
1 Safe Token(SAFE) ke MOP
P1.5936
1 Safe Token(SAFE) ke MVR
3.06768
1 Safe Token(SAFE) ke MWK
MK345.833112
1 Safe Token(SAFE) ke MZN
MT12.73884
1 Safe Token(SAFE) ke NPR
रु28.22664
1 Safe Token(SAFE) ke PYG
1,412.7264
1 Safe Token(SAFE) ke RWF
Fr289.0392
1 Safe Token(SAFE) ke SBD
$1.639416
1 Safe Token(SAFE) ke SCR
2.7888
1 Safe Token(SAFE) ke SRD
$7.6692
1 Safe Token(SAFE) ke SVC
$1.741008
1 Safe Token(SAFE) ke SZL
L3.458112
1 Safe Token(SAFE) ke TMT
m0.6972
1 Safe Token(SAFE) ke TND
د.ت0.5894328
1 Safe Token(SAFE) ke TTD
$1.348584
1 Safe Token(SAFE) ke UGX
Sh696.4032
1 Safe Token(SAFE) ke XAF
Fr113.1456
1 Safe Token(SAFE) ke XCD
$0.53784
1 Safe Token(SAFE) ke XOF
Fr113.1456
1 Safe Token(SAFE) ke XPF
Fr20.5176
1 Safe Token(SAFE) ke BWP
P2.67924
1 Safe Token(SAFE) ke BZD
$0.400392
1 Safe Token(SAFE) ke CVE
$19.091328
1 Safe Token(SAFE) ke DJF
Fr35.2584
1 Safe Token(SAFE) ke DOP
$12.810552
1 Safe Token(SAFE) ke DZD
د.ج25.991616
1 Safe Token(SAFE) ke FJD
$0.454176
1 Safe Token(SAFE) ke GNF
Fr1,732.044
1 Safe Token(SAFE) ke GTQ
Q1.525872
1 Safe Token(SAFE) ke GYD
$41.664672
1 Safe Token(SAFE) ke ISK
kr25.0992

Sumber Daya Safe Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Safe Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Safe Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Safe Token

Berapa nilai Safe Token (SAFE) hari ini?
Harga live SAFE dalam USD adalah 0.1992 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAFE ke USD saat ini?
Harga SAFE ke USD saat ini adalah $ 0.1992. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Safe Token?
Kapitalisasi pasar SAFE adalah $ 131.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAFE?
Suplai beredar SAFE adalah 660.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAFE?
SAFE mencapai harga ATH sebesar 3.7927473956184823 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAFE?
SAFE mencapai harga ATL 0.19083560535336538 USD.
Berapa volume perdagangan SAFE?
Volume perdagangan 24 jam live SAFE adalah $ 231.28K USD.
Akankah harga SAFE naik lebih tinggi tahun ini?
SAFE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAFE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:11:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Safe Token (SAFE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SAFE ke USD

Jumlah

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0.1991 USD

Perdagangkan SAFE

SAFE/USDT
$0.1993
$0.1993$0.1993
+1.37%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,564.13
$101,564.13$101,564.13

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.29
$3,320.29$3,320.29

+0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0071
$1.0071$1.0071

+17.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,564.13
$101,564.13$101,564.13

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.29
$3,320.29$3,320.29

+0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2148
$2.2148$2.2148

-0.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0098
$1.0098$1.0098

-0.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0792
$0.0792$0.0792

+58.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012400
$0.012400$0.012400

+1,140.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.265
$4.265$4.265

+326.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008774
$0.008774$0.008774

+311.15%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001670
$0.00001670$0.00001670

+55.06%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001724
$0.001724$0.001724

+58.45%