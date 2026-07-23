Harga Sandbox Hari Ini

Harga live Sandbox (SAND) hari ini adalah Rp 0.04797, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAND ke IDR saat ini adalah Rp 0.04797 per SAND.

Sandbox saat ini berada di peringkat #150 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 140.92M, dengan suplai yang beredar 2.94B SAND. Selama 24 jam terakhir, SAND diperdagangkan antara Rp 0.0475 (low) dan Rp 0.04852 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 150,751.0705217795378229654, sementara all-time low aset ini adalah Rp 516.7652744604.

Dalam kinerja jangka pendek, SAND bergerak -0.30% dalam satu jam terakhir dan -1.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 82.04K.

Informasi Pasar Sandbox (SAND)

Peringkat No.150 Kapitalisasi Pasar Rp 140.92MRp 140.92M Rp 140.92M Volume (24 Jam) Rp 82.04KRp 82.04K Rp 82.04K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 143.91MRp 143.91M Rp 143.91M Suplai Peredaran 2.94B 2.94B 2.94B Total Suplai 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Pangsa Pasar 0.01% Tanggal Penerbitan 2020-08-14 00:00:00 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Sandbox saat ini adalah Rp 140.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 82.04K. Suplai beredar SAND adalah 2.94B, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 143.91M.