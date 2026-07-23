Harga Sandbox(SAND)
Harga live Sandbox (SAND) hari ini adalah Rp 0.04797, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAND ke IDR saat ini adalah Rp 0.04797 per SAND.
Sandbox saat ini berada di peringkat #150 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 140.92M, dengan suplai yang beredar 2.94B SAND. Selama 24 jam terakhir, SAND diperdagangkan antara Rp 0.0475 (low) dan Rp 0.04852 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 150,751.0705217795378229654, sementara all-time low aset ini adalah Rp 516.7652744604.
Dalam kinerja jangka pendek, SAND bergerak -0.30% dalam satu jam terakhir dan -1.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 82.04K.
No.150
0.01%
2020-08-14 00:00:00
ETH
Kapitalisasi Pasar Sandbox saat ini adalah Rp 140.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 82.04K. Suplai beredar SAND adalah 2.94B, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 143.91M.
-0.30%
--
-1.06%
-1.06%
Pantau perubahan harga Sandbox untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp -0.00638
|-11.74%
|60 Hari
|Rp -0.02329
|-32.69%
|90 Hari
|Rp -0.02841
|-37.20%
Hari ini, SAND tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00638 (-11.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAND terlihat mengalami perubahan Rp -0.02329 (-32.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.02841 (-37.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sandbox (SAND)?
Lihat halaman Riwayat Harga Sandbox sekarang.
Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Sandbox terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Sentimen pasar SAND secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 35% | bearish 65%;
|Dimensi Indikator
|Kesimpulan Model
|Proporsi/Ambang Batas
|Ringkasan Singkat
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Momentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
|StochRSI
|20‑80
|Zona Netral
|Kecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
|Titik Pivot
|S2 ≤ Harga < S1
|Antara S2-S1
|Di bawah pivot tengah, memasuki zona harga rendah.
|Grup EMA
|7 Beli 0 Netral 0 Jual
|≥ 80% Beli
|Semua MA sejajar naik, jangka pendek signifikan di atas jangka panjang.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum bearish mulai muncul.
|Grup MA
|7 Beli 0 Netral 0 Jual
|≥ 80% Beli
|Semua MA sejajar naik, jangka pendek signifikan di atas jangka panjang.
|BOLL (20,2)
|Rendah ≤ Harga ≤ Tengah
|Antara band bawah dan tengah
|Relatif lemah, tetapi tidak ekstrem.
|RSI (14)
|Netral
|30‑70
|Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.
**Struktur Pasar** Harga saat ini pada periode 4 jam untuk SAND_USDT berada di level 0,04733 USDT, berada 1,13% di bawah pusat pivot 0,04787. MA dan EMA masing-masing menunjukkan rasio beli 7:0, dengan harga bergerak di atas sistem moving average. Harga saat ini berada dalam rentang sempit antara S1 (0,04734) dan pusat pivot. **Kondisi Momentum** MACD menunjukkan pola crossover bearish, yang terjadi secara kontras dengan susunan bullish pada sistem moving average. RSI tetap berada dalam zona netral, tidak menyentuh batas overbought maupun oversold. Terdapat perbedaan arah antara kelompok moving average cepat dan indikator MACD, sehingga mengindikasikan kurangnya konsistensi momentum. **Level Harga Kunci** Di sisi atas, R1 berada pada 0,04821 (naik +1,86% dari harga saat ini), sedangkan R2 berada pada 0,04874 (naik +2,98% dari harga saat ini). Di sisi bawah, S1 berada pada 0,04734 (naik +0,02% dari harga saat ini), dan S2 berada pada 0,047 (turun -0,70% dari harga saat ini). Level-level terdekat berkonsentrasi dalam rentang 0,047 hingga 0,04821.
Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pada tahun 2040, harga Sandbox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
The Sandbox (SAND) adalah token utilitas yang digunakan dalam The Sandbox, sebuah dunia virtual berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membangun, membeli, dan menjual aset digital dalam bentuk permainan. Dengan menggunakan token SAND, pemain dapat membeli item dalam game, tanah, dan berpartisipasi dalam pengalaman bermain game. The Sandbox beroperasi di blockchain Ethereum, menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake. Token ini juga berfungsi sebagai fungsi tata kelola, memungkinkan pemegang untuk memilih berbagai keputusan platform. Pasokan token SAND adalah tetap, dengan sebagian dialokasikan untuk hadiah staking. The Sandbox bertujuan untuk mengganggu model permainan tradisional dengan menawarkan platform terdesentralisasi untuk ekosistem konten yang dihasilkan pengguna.
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Dengan memiliki Sandbox, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
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The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sandbox, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
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