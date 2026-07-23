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Harga live Sandbox hari ini adalah 0.04797 IDR. Kapitalisasi pasar SAND adalah 140,918,576.5228482822438 IDR. Lacak informasi harga aktual SAND ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Sandbox hari ini adalah 0.04797 IDR. Kapitalisasi pasar SAND adalah 140,918,576.5228482822438 IDR. Lacak informasi harga aktual SAND ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Sandbox(SAND)

Harga Live 1 SAND ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live Sandbox (SAND)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:30:40 (UTC+8)

Harga Sandbox Hari Ini

Harga live Sandbox (SAND) hari ini adalah Rp 0.04797, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAND ke IDR saat ini adalah Rp 0.04797 per SAND.

Sandbox saat ini berada di peringkat #150 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 140.92M, dengan suplai yang beredar 2.94B SAND. Selama 24 jam terakhir, SAND diperdagangkan antara Rp 0.0475 (low) dan Rp 0.04852 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 150,751.0705217795378229654, sementara all-time low aset ini adalah Rp 516.7652744604.

Dalam kinerja jangka pendek, SAND bergerak -0.30% dalam satu jam terakhir dan -1.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 82.04K.

Informasi Pasar Sandbox (SAND)

No.150

Rp 140.92M
Rp 140.92MRp 140.92M

Rp 82.04K
Rp 82.04KRp 82.04K

Rp 143.91M
Rp 143.91MRp 143.91M

2.94B
2.94B 2.94B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.01%

2020-08-14 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Sandbox saat ini adalah Rp 140.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 82.04K. Suplai beredar SAND adalah 2.94B, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 143.91M.

Riwayat Harga Sandbox IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.0475
Rp 0.0475Rp 0.0475
Low 24 Jam
Rp 0.04852
Rp 0.04852Rp 0.04852
High 24 Jam

Rp 0.0475
Rp 0.0475Rp 0.0475

Rp 0.04852
Rp 0.04852Rp 0.04852

Rp 150,751.0705217795378229654
Rp 150,751.0705217795378229654Rp 150,751.0705217795378229654

Rp 516.7652744604
Rp 516.7652744604Rp 516.7652744604

-0.30%

--

-1.06%

-1.06%

Riwayat Harga Sandbox (SAND) IDR

Pantau perubahan harga Sandbox untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.00638-11.74%
60 HariRp -0.02329-32.69%
90 HariRp -0.02841-37.20%
Perubahan Harga Sandbox Hari Ini

Hari ini, SAND tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sandbox 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00638 (-11.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sandbox 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAND terlihat mengalami perubahan Rp -0.02329 (-32.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sandbox 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.02841 (-37.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sandbox (SAND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sandbox sekarang.

Analisis untuk Sandbox

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Sandbox terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Tren pasar Sandbox hari ini: bullish atau bearish?

Sentimen pasar SAND secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 35% | bearish 65%;

Dimensi IndikatorKesimpulan ModelProporsi/Ambang BatasRingkasan Singkat
KDJDead CrossK < DMomentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
StochRSI20‑80Zona NetralKecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
Titik PivotS2 ≤ Harga < S1Antara S2-S1Di bawah pivot tengah, memasuki zona harga rendah.
Grup EMA7 Beli 0 Netral 0 Jual≥ 80% BeliSemua MA sejajar naik, jangka pendek signifikan di atas jangka panjang.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum bearish mulai muncul.
Grup MA7 Beli 0 Netral 0 Jual≥ 80% BeliSemua MA sejajar naik, jangka pendek signifikan di atas jangka panjang.
BOLL (20,2)Rendah ≤ Harga ≤ TengahAntara band bawah dan tengahRelatif lemah, tetapi tidak ekstrem.
RSI (14)Netral30‑70Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.

**Struktur Pasar** Harga saat ini pada periode 4 jam untuk SAND_USDT berada di level 0,04733 USDT, berada 1,13% di bawah pusat pivot 0,04787. MA dan EMA masing-masing menunjukkan rasio beli 7:0, dengan harga bergerak di atas sistem moving average. Harga saat ini berada dalam rentang sempit antara S1 (0,04734) dan pusat pivot. **Kondisi Momentum** MACD menunjukkan pola crossover bearish, yang terjadi secara kontras dengan susunan bullish pada sistem moving average. RSI tetap berada dalam zona netral, tidak menyentuh batas overbought maupun oversold. Terdapat perbedaan arah antara kelompok moving average cepat dan indikator MACD, sehingga mengindikasikan kurangnya konsistensi momentum. **Level Harga Kunci** Di sisi atas, R1 berada pada 0,04821 (naik +1,86% dari harga saat ini), sedangkan R2 berada pada 0,04874 (naik +2,98% dari harga saat ini). Di sisi bawah, S1 berada pada 0,04734 (naik +0,02% dari harga saat ini), dan S2 berada pada 0,047 (turun -0,70% dari harga saat ini). Level-level terdekat berkonsentrasi dalam rentang 0,047 hingga 0,04821.

Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Sandbox?

Harga SAND dipengaruhi oleh: 1) Adopsi Metaverse dan tren gaming 2) Pengumuman kemitraan dengan merek-merek besar 3) Sentimen pasar NFT 4) Aktivitas pengguna dan penjualan tanah dalam ekosistem The Sandbox 5) Kondisi pasar kripto secara keseluruhan 6) Utilitas token dan imbalan staking 7) Persaingan dari token gaming lainnya.

Mengapa orang ingin tahu harga Sandbox hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Sandbox (SAND) hari ini karena beberapa alasan: keputusan perdagangan, pelacakan portofolio, penentuan waktu investasi, analisis pasar, dan penilaian laba/rugi. Sebagai token permainan metaverse, volatilitas SAND menarik para trader harian maupun investor jangka panjang yang memantau titik masuk/keluar.

Prediksi Harga untuk Sandbox

Prediksi Harga Sandbox (SAND) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SAND pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Sandbox (SAND) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sandbox berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Sandbox yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SAND pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Sandbox.

Tentang Sandbox

The Sandbox (SAND) adalah token utilitas yang digunakan dalam The Sandbox, sebuah dunia virtual berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membangun, membeli, dan menjual aset digital dalam bentuk permainan. Dengan menggunakan token SAND, pemain dapat membeli item dalam game, tanah, dan berpartisipasi dalam pengalaman bermain game. The Sandbox beroperasi di blockchain Ethereum, menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake. Token ini juga berfungsi sebagai fungsi tata kelola, memungkinkan pemegang untuk memilih berbagai keputusan platform. Pasokan token SAND adalah tetap, dengan sebagian dialokasikan untuk hadiah staking. The Sandbox bertujuan untuk mengganggu model permainan tradisional dengan menawarkan platform terdesentralisasi untuk ekosistem konten yang dihasilkan pengguna.

Cara membeli & berinvestasi Sandbox di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Sandbox? Pembelian SAND dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Sandbox. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Sandbox (SAND) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Sandbox akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Sandbox (SAND)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Sandbox

Dengan memiliki Sandbox, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Sandbox (SAND) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sumber Daya Sandbox

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sandbox, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sandbox
Explorer Blok

Kategori :

Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemBinance Launchpad

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sandbox

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:30:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sandbox (SAND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Sandbox Selengkapnya

SAND USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada SAND dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SAND USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Sandbox (SAND) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Sandbox secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SAND/USDT
Rp855.8927202
Rp855.8927202Rp855.8927202
0.00%
0.00% (USDT)

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+846.90%

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Rp384.2856528
Rp384.2856528Rp384.2856528

+207.42%

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AET

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Rp106,067.840172Rp106,067.840172

-25.75%

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Rp51.10713468
Rp51.10713468Rp51.10713468

-1.13%

Jimothy The Raccoon

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Rp904.2855696Rp904.2855696

+21.29%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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