Harga live SANTA by Virtuals hari ini adalah 0.006604 USD. Lacak informasi harga aktual SANTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SANTA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SANTA by Virtuals hari ini adalah 0.006604 USD. Lacak informasi harga aktual SANTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SANTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SANTA

Info Harga SANTA

Penjelasan SANTA

Tokenomi SANTA

Prakiraan Harga SANTA

Riwayat SANTA

Panduan Membeli SANTA

Konverter SANTA ke Mata Uang Fiat

Logo SANTA by Virtuals

Harga SANTA by Virtuals(SANTA)

Harga Live 1 SANTA ke USD:

$0.006604
$0.006604$0.006604
-3.71%1D
USD
Grafik Harga Live SANTA by Virtuals (SANTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:35 (UTC+8)

Informasi Harga SANTA by Virtuals (SANTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006604
$ 0.006604$ 0.006604
Low 24 Jam
$ 0.009011
$ 0.009011$ 0.009011
High 24 Jam

$ 0.006604
$ 0.006604$ 0.006604

$ 0.009011
$ 0.009011$ 0.009011

--
----

--
----

-2.93%

-3.71%

-30.49%

-30.49%

Harga aktual SANTA by Virtuals (SANTA) adalah $ 0.006604. Selama 24 jam terakhir, SANTA diperdagangkan antara low $ 0.006604 dan high $ 0.009011, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSANTA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SANTA telah berubah sebesar -2.93% selama 1 jam terakhir, -3.71% selama 24 jam, dan -30.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SANTA by Virtuals (SANTA)

--
----

$ 56.74K
$ 56.74K$ 56.74K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Kapitalisasi Pasar SANTA by Virtuals saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.74K. Suplai beredar SANTA adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga SANTA by Virtuals (SANTA) USD

Pantau perubahan harga SANTA by Virtuals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00025445-3.71%
30 Days$ -0.000396-5.66%
60 Hari$ -0.000396-5.66%
90 Hari$ -0.000396-5.66%
Perubahan Harga SANTA by Virtuals Hari Ini

Hari ini, SANTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00025445 (-3.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SANTA by Virtuals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000396 (-5.66%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SANTA by Virtuals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SANTA terlihat mengalami perubahan $ -0.000396 (-5.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SANTA by Virtuals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000396 (-5.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SANTA by Virtuals (SANTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga SANTA by Virtuals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SANTA by Virtuals (SANTA)

SANTA memberdayakan pembayaran dan penghargaan agen di seluruh ekosistem x402 di Base, memungkinkan staking, pembayaran layanan, dan akses ke perkakas agen.

SANTA by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SANTA by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SANTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SANTA by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SANTA by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SANTA by Virtuals (USD)

Berapa nilai SANTA by Virtuals (SANTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SANTA by Virtuals (SANTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SANTA by Virtuals.

Cek prediksi harga SANTA by Virtuals sekarang!

Tokenomi SANTA by Virtuals (SANTA)

Memahami tokenomi SANTA by Virtuals (SANTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SANTA sekarang!

Cara membeli SANTA by Virtuals (SANTA)

Ingin mengetahui cara membeli SANTA by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SANTA by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SANTA ke Mata Uang Lokal

1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke VND
173.78426
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke AUD
A$0.01017016
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke GBP
0.00501904
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke EUR
0.00567944
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke USD
$0.006604
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MYR
RM0.02760472
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke TRY
0.27862276
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke JPY
¥1.003808
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke ARS
ARS$9.58484748
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke RUB
0.53644292
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke INR
0.58557668
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke IDR
Rp110.06662264
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke PHP
0.38976808
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke EGP
￡E.0.31230316
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BRL
R$0.03526536
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke CAD
C$0.00931164
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BDT
0.80575404
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke NGN
9.50209936
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke COP
$25.30263164
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke ZAR
R.0.11471148
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke UAH
0.27776424
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke TZS
T.Sh.16.226028
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke VES
Bs1.499108
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke CLP
$6.227572
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke PKR
Rs1.86655456
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke KZT
3.47390212
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke THB
฿0.2139696
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke TWD
NT$0.20465796
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke AED
د.إ0.02423668
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke CHF
Fr0.0052832
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke HKD
HK$0.05131308
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke AMD
֏2.5253696
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MAD
.د.م0.0614172
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MXN
$0.12263628
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke SAR
ريال0.024765
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke ETB
Br1.01628956
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke KES
KSh0.85297264
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke JOD
د.أ0.004682236
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke PLN
0.02423668
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke RON
лв0.0290576
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke SEK
kr0.06313424
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BGN
лв0.01116076
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke HUF
Ft2.20791532
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke CZK
0.13914628
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke KWD
د.ك0.002020824
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke ILS
0.02159508
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BOB
Bs0.0455676
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke AZN
0.0112268
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke TJS
SM0.06088888
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke GEL
0.01789684
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke AOA
Kz6.05316036
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BHD
.د.ب0.002483104
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BMD
$0.006604
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke DKK
kr0.04266184
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke HNL
L0.17394936
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MUR
0.303784
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke NAD
$0.11471148
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke NOK
kr0.06729476
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke NZD
$0.01168908
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke PAB
B/.0.006604
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke PGK
K0.0277368
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke QAR
ر.ق0.02403856
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke RSD
дин.0.67023996
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke UZS
soʻm79.56624676
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke ALL
L0.5537454
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke ANG
ƒ0.01182116
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke AWG
ƒ0.0118872
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BBD
$0.013208
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BAM
KM0.01116076
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BIF
Fr19.475196
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BND
$0.0085852
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BSD
$0.006604
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke JMD
$1.0589514
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke KHR
26.52206024
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke KMF
Fr2.77368
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke LAK
143.56521452
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke LKR
රු2.01336148
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MDL
L0.112268
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MGA
Ar29.747718
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MOP
P0.052832
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MVR
0.1017016
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MWK
MK11.46527044
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke MZN
MT0.4223258
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke NPR
रु0.9357868
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke PYG
46.835568
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke RWF
Fr9.582404
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke SBD
$0.05435092
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke SCR
0.0993902
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke SRD
$0.254254
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke SVC
$0.05771896
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke SZL
L0.11464544
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke TMT
m0.023114
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke TND
د.ت0.019541236
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke TTD
$0.04470908
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke UGX
Sh23.087584
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke XAF
Fr3.744468
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke XCD
$0.0178308
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke XOF
Fr3.744468
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke XPF
Fr0.680212
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BWP
P0.0888238
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke BZD
$0.01327404
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke CVE
$0.63292736
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke DJF
Fr1.168908
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke DOP
$0.42470324
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke DZD
د.ج0.86221824
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke FJD
$0.01505712
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke GNF
Fr57.42178
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke GTQ
Q0.05058664
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke GYD
$1.38129264
1 SANTA by Virtuals(SANTA) ke ISK
kr0.832104

Sumber Daya SANTA by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SANTA by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SANTA by Virtuals

Berapa nilai SANTA by Virtuals (SANTA) hari ini?
Harga live SANTA dalam USD adalah 0.006604 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SANTA ke USD saat ini?
Harga SANTA ke USD saat ini adalah $ 0.006604. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SANTA by Virtuals?
Kapitalisasi pasar SANTA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SANTA?
Suplai beredar SANTA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SANTA?
SANTA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SANTA?
SANTA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SANTA?
Volume perdagangan 24 jam live SANTA adalah $ 56.74K USD.
Akankah harga SANTA naik lebih tinggi tahun ini?
SANTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SANTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SANTA by Virtuals (SANTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

