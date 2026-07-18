Analisis Teknis SATS (SATS) Hari Ini Halaman Analisis SATS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SATS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SATS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SATS (SATS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.000000009378 -- -3.17% +3.54% -34.47%

Indikator Teknikal SATS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SATS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 8 Netral 12 Beli 6 Moving Averages : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 5 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 7 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00000000939 0.00000000938 R2 0.00000000938 0.00000000937 R1 0.00000000936 0.00000000936 PP 0.00000000935 0.00000000935 S1 0.00000000934 0.00000000935 S2 0.00000000933 0.00000000934 S3 0.00000000932 0.00000000933

Sinyal Pasar SATS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.43M $6.90 M $7.33 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SATS Aliran Masuk Bersih Harga SATSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 -$0.01 M 0.00 2026-07-25 $0.02 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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