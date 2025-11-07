Apa yang dimaksud dengan SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

Prediksi Harga SatoshiVM (USD)

Berapa nilai SatoshiVM (SAVM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SatoshiVM (SAVM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SatoshiVM.

Tokenomi SatoshiVM (SAVM)

Memahami tokenomi SatoshiVM (SAVM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAVM sekarang!

Cara membeli SatoshiVM (SAVM)

Sumber Daya SatoshiVM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SatoshiVM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SatoshiVM Berapa nilai SatoshiVM (SAVM) hari ini? Harga live SAVM dalam USD adalah 0.07152 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SAVM ke USD saat ini? $ 0.07152 . Cobalah Harga SAVM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SatoshiVM? Kapitalisasi pasar SAVM adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SAVM? Suplai beredar SAVM adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SAVM? SAVM mencapai harga ATH sebesar 14.882826279921874 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SAVM? SAVM mencapai harga ATL 0.06759440364162245 USD . Berapa volume perdagangan SAVM? Volume perdagangan 24 jam live SAVM adalah $ 54.83K USD . Akankah harga SAVM naik lebih tinggi tahun ini? SAVM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAVM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

