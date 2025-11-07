BursaDEX+
Harga live Smoking Chicken Fish hari ini adalah 0.001558 USD. Lacak informasi harga aktual SCF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCF dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Smoking Chicken Fish(SCF)

Harga Live 1 SCF ke USD:

$0.001558
$0.001558
-2.74%1D
USD
Grafik Harga Live Smoking Chicken Fish (SCF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:10 (UTC+8)

Informasi Harga Smoking Chicken Fish (SCF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001551
$ 0.001551
Low 24 Jam
$ 0.001839
$ 0.001839
High 24 Jam

$ 0.001551
$ 0.001551

$ 0.001839
$ 0.001839

$ 0.14628067245213877
$ 0.14628067245213877

$ 0.001672951074742649
$ 0.001672951074742649

0.00%

-2.74%

-22.61%

-22.61%

Harga aktual Smoking Chicken Fish (SCF) adalah $ 0.001558. Selama 24 jam terakhir, SCF diperdagangkan antara low $ 0.001551 dan high $ 0.001839, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCF adalah $ 0.14628067245213877, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001672951074742649.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.74% selama 24 jam, dan -22.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Smoking Chicken Fish (SCF)

No.1829

$ 1.56M
$ 1.56M

$ 56.75K
$ 56.75K

$ 1.56M
$ 1.56M

999.91M
999.91M

999,915,963.72
999,915,963.72

999,910,648.1
999,910,648.1

99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Smoking Chicken Fish saat ini adalah $ 1.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.75K. Suplai beredar SCF adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999910648.1. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.56M.

Riwayat Harga Smoking Chicken Fish (SCF) USD

Pantau perubahan harga Smoking Chicken Fish untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004389-2.74%
30 Days$ -0.001275-45.01%
60 Hari$ -0.00254-61.99%
90 Hari$ -0.004339-73.58%
Perubahan Harga Smoking Chicken Fish Hari Ini

Hari ini, SCF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004389 (-2.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Smoking Chicken Fish 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001275 (-45.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Smoking Chicken Fish 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCF terlihat mengalami perubahan $ -0.00254 (-61.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Smoking Chicken Fish 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004339 (-73.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Smoking Chicken Fish (SCF)?

Lihat halaman Riwayat Harga Smoking Chicken Fish sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Smoking Chicken Fish (SCF)

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Smoking Chicken Fish tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Smoking Chicken Fish Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Smoking Chicken Fish di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Smoking Chicken Fish dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Smoking Chicken Fish (USD)

Berapa nilai Smoking Chicken Fish (SCF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Smoking Chicken Fish (SCF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smoking Chicken Fish.

Cek prediksi harga Smoking Chicken Fish sekarang!

Tokenomi Smoking Chicken Fish (SCF)

Memahami tokenomi Smoking Chicken Fish (SCF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCF sekarang!

Cara membeli Smoking Chicken Fish (SCF)

Ingin mengetahui cara membeli Smoking Chicken Fish? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Smoking Chicken Fish di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCF ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Smoking Chicken Fish

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Smoking Chicken Fish, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Smoking Chicken Fish
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Smoking Chicken Fish

Berapa nilai Smoking Chicken Fish (SCF) hari ini?
Harga live SCF dalam USD adalah 0.001558 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCF ke USD saat ini?
Harga SCF ke USD saat ini adalah $ 0.001558. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Smoking Chicken Fish?
Kapitalisasi pasar SCF adalah $ 1.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCF?
Suplai beredar SCF adalah 999.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCF?
SCF mencapai harga ATH sebesar 0.14628067245213877 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCF?
SCF mencapai harga ATL 0.001672951074742649 USD.
Berapa volume perdagangan SCF?
Volume perdagangan 24 jam live SCF adalah $ 56.75K USD.
Akankah harga SCF naik lebih tinggi tahun ini?
SCF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Smoking Chicken Fish (SCF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.001558
