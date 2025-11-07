Apa yang dimaksud dengan Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Seedify.fund Berapa nilai Seedify.fund (SFUND) hari ini? Harga live SFUND dalam USD adalah 0.1268 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SFUND ke USD saat ini? $ 0.1268 . Cobalah Harga SFUND ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Seedify.fund? Kapitalisasi pasar SFUND adalah $ 11.23M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SFUND? Suplai beredar SFUND adalah 88.55M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SFUND? SFUND mencapai harga ATH sebesar 16.770178533770316 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SFUND? SFUND mencapai harga ATL 0.000055040937356242 USD . Berapa volume perdagangan SFUND? Volume perdagangan 24 jam live SFUND adalah $ 201.92K USD . Akankah harga SFUND naik lebih tinggi tahun ini? SFUND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SFUND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

