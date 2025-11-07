BursaDEX+
Harga live Seedify.fund hari ini adalah 0.1268 USD. Lacak informasi harga aktual SFUND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SFUND dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Seedify.fund

Harga Seedify.fund(SFUND)

Harga Live 1 SFUND ke USD:

$0.1268
$0.1268
+0.95%1D
USD
Grafik Harga Live Seedify.fund (SFUND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:53 (UTC+8)

Informasi Harga Seedify.fund (SFUND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1245
$ 0.1245$ 0.1245
Low 24 Jam
$ 0.1324
$ 0.1324$ 0.1324
High 24 Jam

$ 0.1245
$ 0.1245$ 0.1245

$ 0.1324
$ 0.1324$ 0.1324

$ 16.770178533770316
$ 16.770178533770316$ 16.770178533770316

$ 0.000055040937356242
$ 0.000055040937356242$ 0.000055040937356242

-0.32%

+0.95%

-34.07%

-34.07%

Harga aktual Seedify.fund (SFUND) adalah $ 0.1268. Selama 24 jam terakhir, SFUND diperdagangkan antara low $ 0.1245 dan high $ 0.1324, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSFUND adalah $ 16.770178533770316, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000055040937356242.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SFUND telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan -34.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Seedify.fund (SFUND)

No.1046

$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M

$ 201.92K
$ 201.92K$ 201.92K

$ 12.68M
$ 12.68M$ 12.68M

88.55M
88.55M 88.55M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88.54%

BSC

Kapitalisasi Pasar Seedify.fund saat ini adalah $ 11.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 201.92K. Suplai beredar SFUND adalah 88.55M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.68M.

Riwayat Harga Seedify.fund (SFUND) USD

Pantau perubahan harga Seedify.fund untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001193+0.95%
30 Days$ -0.1466-53.63%
60 Hari$ -0.2553-66.82%
90 Hari$ -0.4978-79.70%
Perubahan Harga Seedify.fund Hari Ini

Hari ini, SFUND tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001193 (+0.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Seedify.fund 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1466 (-53.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Seedify.fund 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SFUND terlihat mengalami perubahan $ -0.2553 (-66.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Seedify.fund 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4978 (-79.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Seedify.fund (SFUND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Seedify.fund sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Seedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Seedify.fund Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SFUND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Seedify.fund di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Seedify.fund dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Seedify.fund (USD)

Berapa nilai Seedify.fund (SFUND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Seedify.fund (SFUND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Seedify.fund.

Cek prediksi harga Seedify.fund sekarang!

Tokenomi Seedify.fund (SFUND)

Memahami tokenomi Seedify.fund (SFUND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SFUND sekarang!

Cara membeli Seedify.fund (SFUND)

Ingin mengetahui cara membeli Seedify.fund? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Seedify.fund di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Seedify.fund

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Seedify.fund, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Seedify.fund
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Seedify.fund

Berapa nilai Seedify.fund (SFUND) hari ini?
Harga live SFUND dalam USD adalah 0.1268 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SFUND ke USD saat ini?
Harga SFUND ke USD saat ini adalah $ 0.1268. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Seedify.fund?
Kapitalisasi pasar SFUND adalah $ 11.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SFUND?
Suplai beredar SFUND adalah 88.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SFUND?
SFUND mencapai harga ATH sebesar 16.770178533770316 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SFUND?
SFUND mencapai harga ATL 0.000055040937356242 USD.
Berapa volume perdagangan SFUND?
Volume perdagangan 24 jam live SFUND adalah $ 201.92K USD.
Akankah harga SFUND naik lebih tinggi tahun ini?
SFUND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SFUND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Seedify.fund (SFUND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

