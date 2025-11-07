Apa yang dimaksud dengan SHIBAINU (SHIB)

Shib adalah eksperimen dalam pembangunan komunitas spontan yang terdesentralisasi. Setelah peluncuran awal, grup pemimpin dibentuk oleh anggota terkemuka komunitas telegram. Tujuan kelompok ini adalah untuk mengalokasikan keterampilan dalam masyarakat untuk peran yang sesuai dalam pengembangan Shib dan secara kolektif menyepakati keputusan untuk masa depan Shibs. Siapa pun yang memiliki keterampilan atau waktu yang dapat mereka sumbangkan ke Shib akan diundang untuk membantu mengembangkan dan memajukan Shib. Grup ini sejauh ini bertanggung jawab atas pembuatan logo, kehadiran media sosial, pemasaran, dan pengembangan situs web. Komunitas Shibs adalah jantung dari proyek ini dan akan terus berkembang dan berkembang.

SHIBAINU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SHIBAINU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SHIB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang SHIBAINU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SHIBAINU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SHIBAINU (USD)

Berapa nilai SHIBAINU (SHIB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SHIBAINU (SHIB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SHIBAINU.

Cek prediksi harga SHIBAINU sekarang!

Tokenomi SHIBAINU (SHIB)

Memahami tokenomi SHIBAINU (SHIB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHIB sekarang!

Cara membeli SHIBAINU (SHIB)

Ingin mengetahui cara membeli SHIBAINU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SHIBAINU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SHIB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya SHIBAINU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SHIBAINU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SHIBAINU Berapa nilai SHIBAINU (SHIB) hari ini? Harga live SHIB dalam USD adalah 0.000009106 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SHIB ke USD saat ini? $ 0.000009106 . Cobalah Harga SHIB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SHIBAINU? Kapitalisasi pasar SHIB adalah $ 5.37B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SHIB? Suplai beredar SHIB adalah 589.25T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SHIB? SHIB mencapai harga ATH sebesar 0.000088450814267188 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SHIB? SHIB mencapai harga ATL 0.00000000008164606 USD . Berapa volume perdagangan SHIB? Volume perdagangan 24 jam live SHIB adalah $ 3.28M USD . Akankah harga SHIB naik lebih tinggi tahun ini? SHIB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHIB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SHIBAINU (SHIB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

