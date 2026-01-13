Harga live Shrub hari ini adalah 0.003573 USD. Kapitalisasi pasar SHRUB adalah 3,366,414.681723 USD. Lacak informasi harga aktual SHRUB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Shrub hari ini adalah 0.003573 USD. Kapitalisasi pasar SHRUB adalah 3,366,414.681723 USD. Lacak informasi harga aktual SHRUB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Shrub (SHRUB) hari ini adalah $ 0.003573, dengan perubahan 4.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHRUB ke USD saat ini adalah $ 0.003573 per SHRUB.
Shrub saat ini berada di peringkat #1584 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.37M, dengan suplai yang beredar 942.18M SHRUB. Selama 24 jam terakhir, SHRUB diperdagangkan antara $ 0.003058 (low) dan $ 0.003927 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2606155684802048, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000030584147025306.
Dalam kinerja jangka pendek, SHRUB bergerak +3.47% dalam satu jam terakhir dan +17.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 60.63K.
Informasi Pasar Shrub (SHRUB)
No.1584
$ 3.37M
$ 60.63K
$ 3.57M
942.18M
1,000,000,000
950,000,000
94.21%
ETH
Kapitalisasi Pasar Shrub saat ini adalah $ 3.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.63K. Suplai beredar SHRUB adalah 942.18M, dan total suplainya sebesar 950000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.57M.
Riwayat Harga Shrub USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003058
Low 24 Jam
$ 0.003927
High 24 Jam
$ 0.003058
$ 0.003927
$ 0.2606155684802048
$ 0.000030584147025306
+3.47%
+4.81%
+17.03%
+17.03%
Riwayat Harga Shrub (SHRUB) USD
Pantau perubahan harga Shrub untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.00016397
+4.81%
30 Days
$ +0.001573
+78.65%
60 Hari
$ +0.001573
+78.65%
90 Hari
$ +0.001573
+78.65%
Perubahan Harga Shrub Hari Ini
Hari ini, SHRUB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00016397 (+4.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Shrub 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.001573 (+78.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Shrub 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SHRUB terlihat mengalami perubahan $ +0.001573 (+78.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Shrub 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001573 (+78.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Shrub (SHRUB)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Shrub, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Shrub?
Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Shrub (SHRUB):
1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan 2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa 3. Utilitas token serta kasus penggunaan nyata di dunia nyata 4. Adopsi oleh komunitas dan perbincangan di media sosial 5. Pengumuman kemitraan serta perkembangan ekosistem 6. Tokenomics, termasuk mekanisme pasokan dan distribusi 7. Berita regulasi yang memengaruhi token DeFi 8. Pola analisis teknikal serta gerakan para pemegang besar 9. Integrasi dengan platform atau protokol lain 10. Selera risiko investor secara umum terhadap altcoin-altcoin kecil
Mengapa orang ingin tahu harga Shrub hari ini?
Orang ingin mengetahui harga Shrub (SHRUB) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak nilai portofolio, mengidentifikasi peluang beli/jual, memantau tren pasar, dan menilai kinerja investasi. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan volatilitas dan mengelola risiko secara efektif.
Prediksi Harga untuk Shrub
Prediksi Harga Shrub (SHRUB) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SHRUB pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Shrub (SHRUB) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Shrub berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Shrub yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SHRUB pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Shrub.
Cara membeli & berinvestasi Shrub di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Shrub? Pembelian SHRUB dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Shrub. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Shrub (SHRUB) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Shrub akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan Shrub
Dengan memiliki Shrub, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli Shrub (SHRUB) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shrub
Berapa nilai 1 Shrub pada tahun 2030?
Jika Shrub tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Shrub.
Berapa harga Shrub hari ini?
Harga Shrub hari ini adalah $ 0.003573. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Shrub masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Shrub tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi SHRUB, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Shrub di Indonesia?
Shrub senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Shrub saat ini di Indonesia?
Harga live SHRUB diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Shrub terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga SHRUB untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Shrub di Indonesia?
Harga SHRUB dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
91,417.33
-0.24%
ETH
3,105.35
-0.75%
SOL
139.6
-2.08%
XMR
596.37
+3.15%
XRP
2.0584
-1.70%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk SHRUB di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan SHRUB/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Shrub bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Shrub akan naik tahun ini?
Harga Shrub mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Shrub (SHRUB) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:14:38 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Shrub (SHRUB)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
01-11 10:54:00
Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39
Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01
Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55
Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15
Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19
Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.