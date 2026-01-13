Harga Shrub Hari Ini

Harga live Shrub (SHRUB) hari ini adalah $ 0.003573, dengan perubahan 4.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHRUB ke USD saat ini adalah $ 0.003573 per SHRUB.

Shrub saat ini berada di peringkat #1584 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.37M, dengan suplai yang beredar 942.18M SHRUB. Selama 24 jam terakhir, SHRUB diperdagangkan antara $ 0.003058 (low) dan $ 0.003927 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2606155684802048, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000030584147025306.

Dalam kinerja jangka pendek, SHRUB bergerak +3.47% dalam satu jam terakhir dan +17.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 60.63K.

Informasi Pasar Shrub (SHRUB)

Peringkat No.1584 Kapitalisasi Pasar $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Volume (24 Jam) $ 60.63K$ 60.63K $ 60.63K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Suplai Peredaran 942.18M 942.18M 942.18M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Tingkat Peredaran 94.21% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Shrub saat ini adalah $ 3.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.63K. Suplai beredar SHRUB adalah 942.18M, dan total suplainya sebesar 950000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.57M.