Harga live Empire of Sight (SIGHT) hari ini adalah $ 0.003486, dengan perubahan 8.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIGHT ke USD saat ini adalah $ 0.003486 per SIGHT.
Empire of Sight saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SIGHT. Selama 24 jam terakhir, SIGHT diperdagangkan antara $ 0.003 (low) dan $ 0.00578 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, SIGHT bergerak -1.61% dalam satu jam terakhir dan -65.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 123.68K.
Informasi Pasar Empire of Sight (SIGHT)
$ 123.68K
$ 5.58M
1,600,000,000
BSC
Kapitalisasi Pasar Empire of Sight saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 123.68K. Suplai beredar SIGHT adalah --, dan total suplainya sebesar 1600000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.58M.
Riwayat Harga Empire of Sight USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003
Low 24 Jam
$ 0.00578
High 24 Jam
$ 0.003
$ 0.00578
--
--
-1.61%
+8.16%
-65.14%
-65.14%
Riwayat Harga Empire of Sight (SIGHT) USD
Pantau perubahan harga Empire of Sight untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.000263
+8.16%
30 Days
$ -0.006514
-65.14%
60 Hari
$ -0.006514
-65.14%
90 Hari
$ -0.006514
-65.14%
Perubahan Harga Empire of Sight Hari Ini
Hari ini, SIGHT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000263 (+8.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Empire of Sight 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.006514 (-65.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Empire of Sight 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SIGHT terlihat mengalami perubahan $ -0.006514 (-65.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Empire of Sight 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006514 (-65.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Empire of Sight (SIGHT)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Empire of Sight, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Empire of Sight?
Harga token SIGHT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan 2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa 3. Utilitas token dalam ekosistem permainan Empire of Sight 4. Adopsi oleh pemain dan popularitas permainan 5. Mekanisme pasokan token serta tingkat pembakaran 6. Pengumuman kemitraan dan perkembangan platform 7. Kinerja sektor NFT dan GameFi secara umum 8. Berita regulasi yang memengaruhi token permainan 9. Partisipasi komunitas dan gema di media sosial 10. Pola analisis teknikal serta gerakan para pemegang besar (whale)
Mengapa orang ingin tahu harga Empire of Sight hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga Empire of Sight (SIGHT) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, memperkirakan waktu pasar untuk membeli atau menjual, melacak kinerja investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang tren pasar. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan peluang yang ada.
Prediksi Harga untuk Empire of Sight
Prediksi Harga Empire of Sight (SIGHT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SIGHT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Empire of Sight (SIGHT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Empire of Sight berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Ingin tahu harga Empire of Sight yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SIGHT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Empire of Sight.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Empire of Sight yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SIGHT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Empire of Sight.
Cara membeli & berinvestasi Empire of Sight di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Empire of Sight? Pembelian SIGHT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Empire of Sight. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Empire of Sight (SIGHT) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Empire of Sight akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan Empire of Sight
Dengan memiliki Empire of Sight, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli Empire of Sight (SIGHT) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Empire of Sight
Berapa nilai 1 Empire of Sight pada tahun 2030?
Jika Empire of Sight tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Empire of Sight.
Berapa harga Empire of Sight hari ini?
Harga Empire of Sight hari ini adalah $ 0.003486. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Empire of Sight masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Empire of Sight tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi SIGHT, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Empire of Sight di Indonesia?
Empire of Sight senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Empire of Sight saat ini di Indonesia?
Harga live SIGHT diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Empire of Sight terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga SIGHT untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Empire of Sight di Indonesia?
Harga SIGHT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
95,437
-1.34%
ETH
3,286.79
-1.31%
USDC
1.0001
0.00%
SOL
141.37
-1.46%
XMR
714.34
+1.12%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk SIGHT di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan SIGHT/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Empire of Sight bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Empire of Sight akan naik tahun ini?
Harga Empire of Sight mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Empire of Sight (SIGHT) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:31:15 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Empire of Sight (SIGHT)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
01-14 12:48:38
Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46
Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07
Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54
Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58
Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15
Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.