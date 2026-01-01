BursaDEX+
Harga live Empire of Sight hari ini adalah 0.003486 USD. Kapitalisasi pasar SIGHT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SIGHT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Empire of Sight(SIGHT)

Harga Live 1 SIGHT ke USD:

$0.003486
+8.16%1D
USD
Grafik Harga Live Empire of Sight (SIGHT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:31:15 (UTC+8)

Harga Empire of Sight Hari Ini

Harga live Empire of Sight (SIGHT) hari ini adalah $ 0.003486, dengan perubahan 8.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIGHT ke USD saat ini adalah $ 0.003486 per SIGHT.

Empire of Sight saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SIGHT. Selama 24 jam terakhir, SIGHT diperdagangkan antara $ 0.003 (low) dan $ 0.00578 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SIGHT bergerak -1.61% dalam satu jam terakhir dan -65.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 123.68K.

Informasi Pasar Empire of Sight (SIGHT)

$ 123.68K
$ 5.58M
1,600,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Empire of Sight saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 123.68K. Suplai beredar SIGHT adalah --, dan total suplainya sebesar 1600000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.58M.

Riwayat Harga Empire of Sight USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003
Low 24 Jam
$ 0.00578
High 24 Jam

-1.61%

+8.16%

-65.14%

-65.14%

Riwayat Harga Empire of Sight (SIGHT) USD

Pantau perubahan harga Empire of Sight untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000263+8.16%
30 Days$ -0.006514-65.14%
60 Hari$ -0.006514-65.14%
90 Hari$ -0.006514-65.14%
Perubahan Harga Empire of Sight Hari Ini

Hari ini, SIGHT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000263 (+8.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Empire of Sight 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.006514 (-65.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Empire of Sight 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SIGHT terlihat mengalami perubahan $ -0.006514 (-65.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Empire of Sight 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006514 (-65.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Empire of Sight (SIGHT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Empire of Sight sekarang.

Analisis AI untuk Empire of Sight

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Empire of Sight, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Empire of Sight?

Harga token SIGHT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Utilitas token dalam ekosistem permainan Empire of Sight
4. Adopsi oleh pemain dan popularitas permainan
5. Mekanisme pasokan token serta tingkat pembakaran
6. Pengumuman kemitraan dan perkembangan platform
7. Kinerja sektor NFT dan GameFi secara umum
8. Berita regulasi yang memengaruhi token permainan
9. Partisipasi komunitas dan gema di media sosial
10. Pola analisis teknikal serta gerakan para pemegang besar (whale)

Mengapa orang ingin tahu harga Empire of Sight hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Empire of Sight (SIGHT) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, memperkirakan waktu pasar untuk membeli atau menjual, melacak kinerja investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang tren pasar. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan peluang yang ada.

Prediksi Harga untuk Empire of Sight

Prediksi Harga Empire of Sight (SIGHT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SIGHT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Empire of Sight (SIGHT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Empire of Sight berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Empire of Sight yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SIGHT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Empire of Sight.

Cara membeli & berinvestasi Empire of Sight di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Empire of Sight? Pembelian SIGHT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Empire of Sight. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Empire of Sight (SIGHT) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Empire of Sight akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Empire of Sight (SIGHT)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Empire of Sight

Dengan memiliki Empire of Sight, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan Empire of Sight (SIGHT)

Empire of Sight adalah MMORPG gratis berbasis AI yang menggabungkan gameplay Web2 yang mendalam dengan kepemilikan Web3 sejati di dunia multi-rantai yang dinamis dan terus berkembang.

Sumber Daya Empire of Sight

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Empire of Sight, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Empire of Sight

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:31:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Empire of Sight (SIGHT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

