Analisis Teknis Seeker (SKR) Hari Ini Halaman Analisis Seeker menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SKR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Seeker di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Seeker (SKR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006956 -- -12.15% -26.23% -56.88%

Indikator Teknikal Seeker

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Seeker di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 4 Netral 9 Beli 13 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00686 0.00686 R2 0.00686 0.00685 R1 0.00685 0.00685 PP 0.00685 0.00685 S1 0.00684 0.00684 S2 0.00684 0.00684 S3 0.00683 0.00684

Sinyal Pasar Seeker Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.48M $2.52 M $3.00 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Seeker Aliran Masuk Bersih Harga SKRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-08-02 -$0.04 M 0.01 2026-08-01 $0.02 M 0.01 2026-07-31 -$0.05 M 0.01 2026-07-30 $0.01 M 0.01 2026-07-29 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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