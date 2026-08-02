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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Seeker, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Seeker, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Seeker (SKR) Hari Ini

Analisis Teknis Seeker (SKR) Hari Ini

Halaman Analisis Seeker menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SKR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Seeker di bawah ini.

Perubahan Harga Seeker (SKR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006956---12.15%-26.23%-56.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Seeker

Indikator Teknikal Seeker

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Seeker di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 4
Netral 9
Beli 13
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 7Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00686
0.00686
R2
0.00686
0.00685
R1
0.00685
0.00685
PP
0.00685
0.00685
S1
0.00684
0.00684
S2
0.00684
0.00684
S3
0.00683
0.00684

Sinyal Pasar Seeker

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.48M
$2.52 M
$3.00 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Seeker

Aliran Masuk BersihHarga SKRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-08-02-$0.04 M0.01
2026-08-01$0.02 M0.01
2026-07-31-$0.05 M0.01
2026-07-30$0.01 M0.01
2026-07-29$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Seeker (SKR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Seeker secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SKR/USDT
$0.006964
$0.006964$0.006964
+2.47%
8.19M (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SKR = 0.006956 USD

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