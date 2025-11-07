BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Smart Blockchain hari ini adalah 0.003357 USD. Lacak informasi harga aktual SMART ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SMART dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Smart Blockchain hari ini adalah 0.003357 USD. Lacak informasi harga aktual SMART ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SMART dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SMART

Info Harga SMART

Penjelasan SMART

Whitepaper SMART

Situs Web Resmi SMART

Tokenomi SMART

Prakiraan Harga SMART

Riwayat SMART

Panduan Membeli SMART

Konverter SMART ke Mata Uang Fiat

Spot SMART

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Smart Blockchain

Harga Smart Blockchain(SMART)

Harga Live 1 SMART ke USD:

$0.003355
$0.003355$0.003355
-0.50%1D
USD
Grafik Harga Live Smart Blockchain (SMART)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:38:08 (UTC+8)

Informasi Harga Smart Blockchain (SMART) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003316
$ 0.003316$ 0.003316
Low 24 Jam
$ 0.003405
$ 0.003405$ 0.003405
High 24 Jam

$ 0.003316
$ 0.003316$ 0.003316

$ 0.003405
$ 0.003405$ 0.003405

$ 0.0117409485813595
$ 0.0117409485813595$ 0.0117409485813595

$ 0.000631073698012632
$ 0.000631073698012632$ 0.000631073698012632

-0.39%

-0.50%

-22.51%

-22.51%

Harga aktual Smart Blockchain (SMART) adalah $ 0.003357. Selama 24 jam terakhir, SMART diperdagangkan antara low $ 0.003316 dan high $ 0.003405, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSMART adalah $ 0.0117409485813595, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000631073698012632.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SMART telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, -0.50% selama 24 jam, dan -22.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Smart Blockchain (SMART)

No.748

$ 22.56M
$ 22.56M$ 22.56M

$ 128.72K
$ 128.72K$ 128.72K

$ 2.81B
$ 2.81B$ 2.81B

6.72B
6.72B 6.72B

836,732,311,077
836,732,311,077 836,732,311,077

836,732,311,077
836,732,311,077 836,732,311,077

0.80%

SMART

Kapitalisasi Pasar Smart Blockchain saat ini adalah $ 22.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 128.72K. Suplai beredar SMART adalah 6.72B, dan total suplainya sebesar 836732311077. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.81B.

Riwayat Harga Smart Blockchain (SMART) USD

Pantau perubahan harga Smart Blockchain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001686-0.50%
30 Days$ -0.000483-12.58%
60 Hari$ -0.001888-36.00%
90 Hari$ -0.003525-51.23%
Perubahan Harga Smart Blockchain Hari Ini

Hari ini, SMART tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001686 (-0.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Smart Blockchain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000483 (-12.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Smart Blockchain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SMART terlihat mengalami perubahan $ -0.001888 (-36.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Smart Blockchain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003525 (-51.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Smart Blockchain (SMART)?

Lihat halaman Riwayat Harga Smart Blockchain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Smart Blockchain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SMART ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Smart Blockchain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Smart Blockchain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Smart Blockchain (USD)

Berapa nilai Smart Blockchain (SMART) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Smart Blockchain (SMART) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smart Blockchain.

Cek prediksi harga Smart Blockchain sekarang!

Tokenomi Smart Blockchain (SMART)

Memahami tokenomi Smart Blockchain (SMART) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SMART sekarang!

Cara membeli Smart Blockchain (SMART)

Ingin mengetahui cara membeli Smart Blockchain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Smart Blockchain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SMART ke Mata Uang Lokal

1 Smart Blockchain(SMART) ke VND
88.339455
1 Smart Blockchain(SMART) ke AUD
A$0.00516978
1 Smart Blockchain(SMART) ke GBP
0.00255132
1 Smart Blockchain(SMART) ke EUR
0.00288702
1 Smart Blockchain(SMART) ke USD
$0.003357
1 Smart Blockchain(SMART) ke MYR
RM0.01403226
1 Smart Blockchain(SMART) ke TRY
0.14159826
1 Smart Blockchain(SMART) ke JPY
¥0.513621
1 Smart Blockchain(SMART) ke ARS
ARS$4.87224909
1 Smart Blockchain(SMART) ke RUB
0.27272268
1 Smart Blockchain(SMART) ke INR
0.29766519
1 Smart Blockchain(SMART) ke IDR
Rp55.94997762
1 Smart Blockchain(SMART) ke PHP
0.19813014
1 Smart Blockchain(SMART) ke EGP
￡E.0.15875253
1 Smart Blockchain(SMART) ke BRL
R$0.01795995
1 Smart Blockchain(SMART) ke CAD
C$0.00473337
1 Smart Blockchain(SMART) ke BDT
0.40958757
1 Smart Blockchain(SMART) ke NGN
4.83018588
1 Smart Blockchain(SMART) ke COP
$12.86204337
1 Smart Blockchain(SMART) ke ZAR
R.0.05834466
1 Smart Blockchain(SMART) ke UAH
0.14119542
1 Smart Blockchain(SMART) ke TZS
T.Sh.8.248149
1 Smart Blockchain(SMART) ke VES
Bs0.762039
1 Smart Blockchain(SMART) ke CLP
$3.165651
1 Smart Blockchain(SMART) ke PKR
Rs0.94882248
1 Smart Blockchain(SMART) ke KZT
1.76588271
1 Smart Blockchain(SMART) ke THB
฿0.1087668
1 Smart Blockchain(SMART) ke TWD
NT$0.10403343
1 Smart Blockchain(SMART) ke AED
د.إ0.01232019
1 Smart Blockchain(SMART) ke CHF
Fr0.0026856
1 Smart Blockchain(SMART) ke HKD
HK$0.02608389
1 Smart Blockchain(SMART) ke AMD
֏1.2837168
1 Smart Blockchain(SMART) ke MAD
.د.م0.0312201
1 Smart Blockchain(SMART) ke MXN
$0.06237306
1 Smart Blockchain(SMART) ke SAR
ريال0.01258875
1 Smart Blockchain(SMART) ke ETB
Br0.51660873
1 Smart Blockchain(SMART) ke KES
KSh0.43359012
1 Smart Blockchain(SMART) ke JOD
د.أ0.002380113
1 Smart Blockchain(SMART) ke PLN
0.01235376
1 Smart Blockchain(SMART) ke RON
лв0.0147708
1 Smart Blockchain(SMART) ke SEK
kr0.03209292
1 Smart Blockchain(SMART) ke BGN
лв0.00567333
1 Smart Blockchain(SMART) ke HUF
Ft1.12234581
1 Smart Blockchain(SMART) ke CZK
0.07076556
1 Smart Blockchain(SMART) ke KWD
د.ك0.001027242
1 Smart Blockchain(SMART) ke ILS
0.01097739
1 Smart Blockchain(SMART) ke BOB
Bs0.0231633
1 Smart Blockchain(SMART) ke AZN
0.0057069
1 Smart Blockchain(SMART) ke TJS
SM0.03095154
1 Smart Blockchain(SMART) ke GEL
0.00909747
1 Smart Blockchain(SMART) ke AOA
Kz3.0629268
1 Smart Blockchain(SMART) ke BHD
.د.ب0.001262232
1 Smart Blockchain(SMART) ke BMD
$0.003357
1 Smart Blockchain(SMART) ke DKK
kr0.02168622
1 Smart Blockchain(SMART) ke HNL
L0.08822196
1 Smart Blockchain(SMART) ke MUR
0.154422
1 Smart Blockchain(SMART) ke NAD
$0.05831109
1 Smart Blockchain(SMART) ke NOK
kr0.0342414
1 Smart Blockchain(SMART) ke NZD
$0.00594189
1 Smart Blockchain(SMART) ke PAB
B/.0.003357
1 Smart Blockchain(SMART) ke PGK
K0.01433439
1 Smart Blockchain(SMART) ke QAR
ر.ق0.01221948
1 Smart Blockchain(SMART) ke RSD
дин.0.34083621
1 Smart Blockchain(SMART) ke UZS
soʻm39.96427932
1 Smart Blockchain(SMART) ke ALL
L0.28155159
1 Smart Blockchain(SMART) ke ANG
ƒ0.00600903
1 Smart Blockchain(SMART) ke AWG
ƒ0.0060426
1 Smart Blockchain(SMART) ke BBD
$0.006714
1 Smart Blockchain(SMART) ke BAM
KM0.00567333
1 Smart Blockchain(SMART) ke BIF
Fr9.899793
1 Smart Blockchain(SMART) ke BND
$0.0043641
1 Smart Blockchain(SMART) ke BSD
$0.003357
1 Smart Blockchain(SMART) ke JMD
$0.53829495
1 Smart Blockchain(SMART) ke KHR
13.48191342
1 Smart Blockchain(SMART) ke KMF
Fr1.40994
1 Smart Blockchain(SMART) ke LAK
72.97825941
1 Smart Blockchain(SMART) ke LKR
රු1.02344859
1 Smart Blockchain(SMART) ke MDL
L0.05743827
1 Smart Blockchain(SMART) ke MGA
Ar15.1216065
1 Smart Blockchain(SMART) ke MOP
P0.026856
1 Smart Blockchain(SMART) ke MVR
0.0516978
1 Smart Blockchain(SMART) ke MWK
MK5.8180167
1 Smart Blockchain(SMART) ke MZN
MT0.21468015
1 Smart Blockchain(SMART) ke NPR
रु0.4756869
1 Smart Blockchain(SMART) ke PYG
23.807844
1 Smart Blockchain(SMART) ke RWF
Fr4.871007
1 Smart Blockchain(SMART) ke SBD
$0.02759454
1 Smart Blockchain(SMART) ke SCR
0.05052285
1 Smart Blockchain(SMART) ke SRD
$0.1292445
1 Smart Blockchain(SMART) ke SVC
$0.02934018
1 Smart Blockchain(SMART) ke SZL
L0.05827752
1 Smart Blockchain(SMART) ke TMT
m0.0117495
1 Smart Blockchain(SMART) ke TND
د.ت0.009933363
1 Smart Blockchain(SMART) ke TTD
$0.02272689
1 Smart Blockchain(SMART) ke UGX
Sh11.736072
1 Smart Blockchain(SMART) ke XAF
Fr1.906776
1 Smart Blockchain(SMART) ke XCD
$0.0090639
1 Smart Blockchain(SMART) ke XOF
Fr1.906776
1 Smart Blockchain(SMART) ke XPF
Fr0.345771
1 Smart Blockchain(SMART) ke BWP
P0.04515165
1 Smart Blockchain(SMART) ke BZD
$0.00674757
1 Smart Blockchain(SMART) ke CVE
$0.32173488
1 Smart Blockchain(SMART) ke DJF
Fr0.594189
1 Smart Blockchain(SMART) ke DOP
$0.21588867
1 Smart Blockchain(SMART) ke DZD
د.ج0.43828992
1 Smart Blockchain(SMART) ke FJD
$0.00765396
1 Smart Blockchain(SMART) ke GNF
Fr29.189115
1 Smart Blockchain(SMART) ke GTQ
Q0.02571462
1 Smart Blockchain(SMART) ke GYD
$0.70215012
1 Smart Blockchain(SMART) ke ISK
kr0.422982

Sumber Daya Smart Blockchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Smart Blockchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Smart Blockchain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Smart Blockchain

Berapa nilai Smart Blockchain (SMART) hari ini?
Harga live SMART dalam USD adalah 0.003357 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SMART ke USD saat ini?
Harga SMART ke USD saat ini adalah $ 0.003357. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Smart Blockchain?
Kapitalisasi pasar SMART adalah $ 22.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SMART?
Suplai beredar SMART adalah 6.72B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SMART?
SMART mencapai harga ATH sebesar 0.0117409485813595 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SMART?
SMART mencapai harga ATL 0.000631073698012632 USD.
Berapa volume perdagangan SMART?
Volume perdagangan 24 jam live SMART adalah $ 128.72K USD.
Akankah harga SMART naik lebih tinggi tahun ini?
SMART mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SMART untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:38:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Smart Blockchain (SMART)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SMART ke USD

Jumlah

SMART
SMART
USD
USD

1 SMART = 0.003357 USD

Perdagangkan SMART

SMART/USDT
$0.003355
$0.003355$0.003355
-0.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,101.91
$101,101.91$101,101.91

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.93
$3,308.93$3,308.93

+0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-0.92%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0765
$1.0765$1.0765

+25.46%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,101.91
$101,101.91$101,101.91

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.93
$3,308.93$3,308.93

+0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2107
$2.2107$2.2107

-1.06%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0121
$1.0121$1.0121

-0.39%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1100
$0.1100$0.1100

+120.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003700
$0.0003700$0.0003700

+146.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013996
$0.013996$0.013996

+1,299.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.535
$4.535$4.535

+353.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007754
$0.007754$0.007754

+263.35%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1100
$0.1100$0.1100

+120.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002380
$0.0000002380$0.0000002380

+58.66%