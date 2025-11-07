BursaDEX+
Harga live Sperax hari ini adalah 0.006332 USD. Lacak informasi harga aktual SPA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPA dengan mudah di MEXC sekarang.

Grafik Harga Live Sperax (SPA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:40:30 (UTC+8)

Informasi Harga Sperax (SPA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00625
$ 0.00625$ 0.00625
Low 24 Jam
$ 0.006717
$ 0.006717$ 0.006717
High 24 Jam

$ 0.00625
$ 0.00625$ 0.00625

$ 0.006717
$ 0.006717$ 0.006717

$ 0.23986036772864047
$ 0.23986036772864047$ 0.23986036772864047

$ 0.003287085606503908
$ 0.003287085606503908$ 0.003287085606503908

-0.48%

+0.11%

-15.62%

-15.62%

Harga aktual Sperax (SPA) adalah $ 0.006332. Selama 24 jam terakhir, SPA diperdagangkan antara low $ 0.00625 dan high $ 0.006717, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPA adalah $ 0.23986036772864047, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003287085606503908.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPA telah berubah sebesar -0.48% selama 1 jam terakhir, +0.11% selama 24 jam, dan -15.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sperax (SPA)

No.968

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

$ 67.29K
$ 67.29K$ 67.29K

$ 31.66M
$ 31.66M$ 31.66M

2.05B
2.05B 2.05B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,615,267,291.67
4,615,267,291.67 4,615,267,291.67

40.96%

2020-08-24 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Sperax saat ini adalah $ 12.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.29K. Suplai beredar SPA adalah 2.05B, dan total suplainya sebesar 4615267291.67. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.66M.

Riwayat Harga Sperax (SPA) USD

Pantau perubahan harga Sperax untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000696+0.11%
30 Days$ -0.003405-34.97%
60 Hari$ -0.004145-39.57%
90 Hari$ -0.005257-45.37%
Perubahan Harga Sperax Hari Ini

Hari ini, SPA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000696 (+0.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sperax 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003405 (-34.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sperax 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SPA terlihat mengalami perubahan $ -0.004145 (-39.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sperax 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.005257 (-45.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sperax (SPA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sperax sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sperax (SPA)

"Sperax Membuat Layanan DeFi Dapat Diakses oleh Semua Dibangun dengan desain blockchain asli kami --- protokol konsensus BDLS, Sperax menawarkan blockchain berkinerja tinggi yang benar-benar aman di lingkungan internet nyata dibandingkan dengan blockchains berbasis konsensus BFT peringkat teratas lainnya, seperti Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) , dan Ethereum (Casper FFG). Di atas infrastruktur konsensus blockchain Sperax, Sperax Foundation mengeluarkan sCOIN stablecoin multi-mata uang asli, yang pertama di antara ekosistem blockchain publik. Ini menjembatani kesenjangan antara pengguna Internet dan aplikasi crypto-native. Di Sperax, kami percaya bahwa lebih banyak orang layak untuk menikmati manfaat dari aplikasi Decentralized Finance (DeFi) yang diaktifkan blockchain. Pada Januari 2020, Sperax mendapatkan lebih dari 6 juta USD dalam putaran pendanaan awal, dengan investor terkemuka termasuk Outlier Ventures, FBG Capital, dan Newstyle Capital. Pada 18 Maret 2020, Sperax meluncurkan penjualan publik pertamanya di Cobak, komunitas cryptocurrency terbesar di Korea, dengan alokasi 200K USD terjual habis dalam waktu kurang dari 20 menit. SPA adalah token utilitas asli untuk blockchain Sperax. Ini mendorong ekosistem dan mencerminkan nilai jaringan. SPA juga memberikan hak kepada pemegang token untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola dalam sistem."

Sperax tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sperax Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SPA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sperax di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sperax dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sperax (USD)

Berapa nilai Sperax (SPA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sperax (SPA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sperax.

Cek prediksi harga Sperax sekarang!

Tokenomi Sperax (SPA)

Memahami tokenomi Sperax (SPA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPA sekarang!

Cara membeli Sperax (SPA)

Ingin mengetahui cara membeli Sperax? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sperax di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SPA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Sperax

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sperax, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sperax
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sperax

Berapa nilai Sperax (SPA) hari ini?
Harga live SPA dalam USD adalah 0.006332 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPA ke USD saat ini?
Harga SPA ke USD saat ini adalah $ 0.006332. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sperax?
Kapitalisasi pasar SPA adalah $ 12.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPA?
Suplai beredar SPA adalah 2.05B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPA?
SPA mencapai harga ATH sebesar 0.23986036772864047 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPA?
SPA mencapai harga ATL 0.003287085606503908 USD.
Berapa volume perdagangan SPA?
Volume perdagangan 24 jam live SPA adalah $ 67.29K USD.
Akankah harga SPA naik lebih tinggi tahun ini?
SPA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:40:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sperax (SPA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

