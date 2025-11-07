Apa yang dimaksud dengan Sperax (SPA)

"Sperax Membuat Layanan DeFi Dapat Diakses oleh Semua Dibangun dengan desain blockchain asli kami --- protokol konsensus BDLS, Sperax menawarkan blockchain berkinerja tinggi yang benar-benar aman di lingkungan internet nyata dibandingkan dengan blockchains berbasis konsensus BFT peringkat teratas lainnya, seperti Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) , dan Ethereum (Casper FFG). Di atas infrastruktur konsensus blockchain Sperax, Sperax Foundation mengeluarkan sCOIN stablecoin multi-mata uang asli, yang pertama di antara ekosistem blockchain publik. Ini menjembatani kesenjangan antara pengguna Internet dan aplikasi crypto-native. Di Sperax, kami percaya bahwa lebih banyak orang layak untuk menikmati manfaat dari aplikasi Decentralized Finance (DeFi) yang diaktifkan blockchain. Pada Januari 2020, Sperax mendapatkan lebih dari 6 juta USD dalam putaran pendanaan awal, dengan investor terkemuka termasuk Outlier Ventures, FBG Capital, dan Newstyle Capital. Pada 18 Maret 2020, Sperax meluncurkan penjualan publik pertamanya di Cobak, komunitas cryptocurrency terbesar di Korea, dengan alokasi 200K USD terjual habis dalam waktu kurang dari 20 menit. SPA adalah token utilitas asli untuk blockchain Sperax. Ini mendorong ekosistem dan mencerminkan nilai jaringan. SPA juga memberikan hak kepada pemegang token untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola dalam sistem."

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sperax Berapa nilai Sperax (SPA) hari ini? Harga live SPA dalam USD adalah 0.006332 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SPA ke USD saat ini? $ 0.006332 . Cobalah Harga SPA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Sperax? Kapitalisasi pasar SPA adalah $ 12.97M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SPA? Suplai beredar SPA adalah 2.05B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SPA? SPA mencapai harga ATH sebesar 0.23986036772864047 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SPA? SPA mencapai harga ATL 0.003287085606503908 USD . Berapa volume perdagangan SPA? Volume perdagangan 24 jam live SPA adalah $ 67.29K USD . Akankah harga SPA naik lebih tinggi tahun ini? SPA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Sperax (SPA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

