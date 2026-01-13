Harga Small Thing Hari Ini

Harga live Small Thing (ST) hari ini adalah $ 0.004327, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ST ke USD saat ini adalah $ 0.004327 per ST.

Small Thing saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ST. Selama 24 jam terakhir, ST diperdagangkan antara $ 0.004106 (low) dan $ 0.004876 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ST bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan +9.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.65K.

Informasi Pasar Small Thing (ST)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Small Thing saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.65K. Suplai beredar ST adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.33M.