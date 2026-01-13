Harga live Small Thing hari ini adalah 0.004327 USD. Kapitalisasi pasar ST adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Small Thing hari ini adalah 0.004327 USD. Kapitalisasi pasar ST adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Small Thing (ST) hari ini adalah $ 0.004327, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ST ke USD saat ini adalah $ 0.004327 per ST.
Small Thing saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ST. Selama 24 jam terakhir, ST diperdagangkan antara $ 0.004106 (low) dan $ 0.004876 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.
Dalam kinerja jangka pendek, ST bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan +9.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.65K.
Informasi Pasar Small Thing (ST)
$ 55.65K
$ 4.33M
1,000,000,000
BASE
Kapitalisasi Pasar Small Thing saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.65K. Suplai beredar ST adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.33M.
Riwayat Harga Small Thing USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004106
Low 24 Jam
$ 0.004876
High 24 Jam
$ 0.004106
$ 0.004876
--
--
+0.27%
-1.25%
+9.51%
+9.51%
Riwayat Harga Small Thing (ST) USD
Pantau perubahan harga Small Thing untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.00005477
-1.25%
30 Days
$ -0.000782
-15.31%
60 Hari
$ +0.003327
+332.70%
90 Hari
$ +0.003327
+332.70%
Perubahan Harga Small Thing Hari Ini
Hari ini, ST tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005477 (-1.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga Small Thing 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000782 (-15.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga Small Thing 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ST terlihat mengalami perubahan $ +0.003327 (+332.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga Small Thing 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.003327 (+332.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Small Thing (ST)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Small Thing, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga Small Thing?
Beberapa faktor utama memengaruhi harga mata uang kripto Small Thing (ST):
Penawaran & Permintaan: Pasokan token yang terbatas dan meningkatnya adopsi pengguna mendorong kenaikan harga.
Sentimen Pasar: Emosi investor, liputan berita, dan perbincangan di media sosial secara signifikan memengaruhi valuasi.
Utilitas & Adopsi: Kasus penggunaan nyata dan integrasi platform meningkatkan nilai token.
Lingkungan Regulasi: Kebijakan pemerintah dan kejelasan hukum memengaruhi kepercayaan investor.
Pembaruan Teknologi: Peningkatan protokol, peningkatan keamanan, dan fitur baru memengaruhi harga.
Likuiditas Pasar: Volume perdagangan dan daftar di bursa berpengaruh pada stabilitas harga.
Persaingan: Kinerja relatif terhadap mata uang kripto serupa memengaruhi posisi pasar.
Faktor Makro: Tren pasar kripto secara keseluruhan, kinerja Bitcoin, dan kondisi ekonomi.
Mengapa orang ingin tahu harga Small Thing hari ini?
Orang ingin mengetahui harga Small Thing (ST) hari ini karena beberapa alasan: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengatur waktu untuk pesanan beli/jual, melacak nilai portofolio, menilai tren pasar, mengelola risiko, dan memanfaatkan volatilitas harga untuk meraih potensi keuntungan di pasar kripto.
Prediksi Harga untuk Small Thing
Prediksi Harga Small Thing (ST) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ST pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Small Thing (ST) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Small Thing berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga Small Thing yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ST pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Small Thing.
Cara membeli & berinvestasi Small Thing di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan Small Thing? Pembelian ST dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Small Thing. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Small Thing (ST) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Small Thing akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Small Thing
Berapa nilai 1 Small Thing pada tahun 2030?
Jika Small Thing tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI Small Thing.
Berapa harga Small Thing hari ini?
Harga Small Thing hari ini adalah $ 0.004327. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Small Thing masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Small Thing tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi ST, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Small Thing di Indonesia?
Small Thing senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Small Thing saat ini di Indonesia?
Harga live ST diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Small Thing terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga ST untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Small Thing di Indonesia?
Harga ST dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
91,413.62
-0.25%
ETH
3,105.34
-0.75%
SOL
139.56
-2.11%
XMR
596.37
+3.15%
XRP
2.0571
-1.77%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk ST di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan ST/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Small Thing bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Small Thing akan naik tahun ini?
Harga Small Thing mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Small Thing (ST) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:15:14 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.