Harga live StrikeBit AI hari ini adalah 0.01193 USD. Lacak informasi harga aktual STRIKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STRIKE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo StrikeBit AI

Harga StrikeBit AI(STRIKE)

Harga Live 1 STRIKE ke USD:

$0.01193
$0.01193
-4.63%1D
USD
Grafik Harga Live StrikeBit AI (STRIKE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:42:32 (UTC+8)

Informasi Harga StrikeBit AI (STRIKE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01166
$ 0.01166
Low 24 Jam
$ 0.01342
$ 0.01342
High 24 Jam

$ 0.01166
$ 0.01166

$ 0.01342
$ 0.01342

$ 0.038382423217328904
$ 0.038382423217328904

$ 0.01216602536876859
$ 0.01216602536876859

-2.14%

-4.63%

-26.59%

-26.59%

Harga aktual StrikeBit AI (STRIKE) adalah $ 0.01193. Selama 24 jam terakhir, STRIKE diperdagangkan antara low $ 0.01166 dan high $ 0.01342, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTRIKE adalah $ 0.038382423217328904, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01216602536876859.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STRIKE telah berubah sebesar -2.14% selama 1 jam terakhir, -4.63% selama 24 jam, dan -26.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar StrikeBit AI (STRIKE)

No.1646

$ 2.50M
$ 2.50M

$ 54.54K
$ 54.54K

$ 23.86M
$ 23.86M

209.90M
209.90M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

10.49%

BSC

Kapitalisasi Pasar StrikeBit AI saat ini adalah $ 2.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.54K. Suplai beredar STRIKE adalah 209.90M, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.86M.

Riwayat Harga StrikeBit AI (STRIKE) USD

Pantau perubahan harga StrikeBit AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005792-4.63%
30 Days$ -0.00553-31.68%
60 Hari$ +0.00193+19.30%
90 Hari$ +0.00193+19.30%
Perubahan Harga StrikeBit AI Hari Ini

Hari ini, STRIKE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0005792 (-4.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga StrikeBit AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00553 (-31.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga StrikeBit AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STRIKE terlihat mengalami perubahan $ +0.00193 (+19.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga StrikeBit AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00193 (+19.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari StrikeBit AI (STRIKE)?

Lihat halaman Riwayat Harga StrikeBit AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi StrikeBit AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STRIKE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang StrikeBit AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli StrikeBit AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga StrikeBit AI (USD)

Berapa nilai StrikeBit AI (STRIKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda StrikeBit AI (STRIKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk StrikeBit AI.

Cek prediksi harga StrikeBit AI sekarang!

Tokenomi StrikeBit AI (STRIKE)

Memahami tokenomi StrikeBit AI (STRIKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STRIKE sekarang!

Cara membeli StrikeBit AI (STRIKE)

Ingin mengetahui cara membeli StrikeBit AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli StrikeBit AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya StrikeBit AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai StrikeBit AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi StrikeBit AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang StrikeBit AI

Berapa nilai StrikeBit AI (STRIKE) hari ini?
Harga live STRIKE dalam USD adalah 0.01193 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STRIKE ke USD saat ini?
Harga STRIKE ke USD saat ini adalah $ 0.01193. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar StrikeBit AI?
Kapitalisasi pasar STRIKE adalah $ 2.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STRIKE?
Suplai beredar STRIKE adalah 209.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STRIKE?
STRIKE mencapai harga ATH sebesar 0.038382423217328904 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STRIKE?
STRIKE mencapai harga ATL 0.01216602536876859 USD.
Berapa volume perdagangan STRIKE?
Volume perdagangan 24 jam live STRIKE adalah $ 54.54K USD.
Akankah harga STRIKE naik lebih tinggi tahun ini?
STRIKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STRIKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:42:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.01193
$101,111.70

$3,301.51

$154.61

$1.0795

$1.0003

$101,111.70

$3,301.51

$154.61

$2.2084

$1.0094

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1106

$0.0003441

$0.013995

$4.222

$0.007438

$0.1106

$0.0000002349

