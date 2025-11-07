BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Sugar Boy hari ini adalah 0.000254 USD. Lacak informasi harga aktual SUGAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUGAR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sugar Boy hari ini adalah 0.000254 USD. Lacak informasi harga aktual SUGAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUGAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUGAR

Info Harga SUGAR

Penjelasan SUGAR

Situs Web Resmi SUGAR

Tokenomi SUGAR

Prakiraan Harga SUGAR

Riwayat SUGAR

Panduan Membeli SUGAR

Konverter SUGAR ke Mata Uang Fiat

Spot SUGAR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sugar Boy

Harga Sugar Boy(SUGAR)

Harga Live 1 SUGAR ke USD:

$0.000254
$0.000254$0.000254
+0.39%1D
USD
Grafik Harga Live Sugar Boy (SUGAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:10:21 (UTC+8)

Informasi Harga Sugar Boy (SUGAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000253
$ 0.000253$ 0.000253
Low 24 Jam
$ 0.000259
$ 0.000259$ 0.000259
High 24 Jam

$ 0.000253
$ 0.000253$ 0.000253

$ 0.000259
$ 0.000259$ 0.000259

$ 0.025404159231290562
$ 0.025404159231290562$ 0.025404159231290562

$ 0.000257244661046113
$ 0.000257244661046113$ 0.000257244661046113

0.00%

+0.39%

-23.50%

-23.50%

Harga aktual Sugar Boy (SUGAR) adalah $ 0.000254. Selama 24 jam terakhir, SUGAR diperdagangkan antara low $ 0.000253 dan high $ 0.000259, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUGAR adalah $ 0.025404159231290562, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000257244661046113.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUGAR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.39% selama 24 jam, dan -23.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sugar Boy (SUGAR)

No.2758

$ 248.00K
$ 248.00K$ 248.00K

$ 30.11K
$ 30.11K$ 30.11K

$ 254.00K
$ 254.00K$ 254.00K

976.38M
976.38M 976.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.63%

TRX

Kapitalisasi Pasar Sugar Boy saat ini adalah $ 248.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 30.11K. Suplai beredar SUGAR adalah 976.38M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 254.00K.

Riwayat Harga Sugar Boy (SUGAR) USD

Pantau perubahan harga Sugar Boy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000099+0.39%
30 Days$ -0.000158-38.35%
60 Hari$ -0.000177-41.07%
90 Hari$ -0.000215-45.85%
Perubahan Harga Sugar Boy Hari Ini

Hari ini, SUGAR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000099 (+0.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sugar Boy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000158 (-38.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sugar Boy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUGAR terlihat mengalami perubahan $ -0.000177 (-41.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sugar Boy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000215 (-45.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sugar Boy (SUGAR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sugar Boy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Sugar Boy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sugar Boy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SUGAR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sugar Boy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sugar Boy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sugar Boy (USD)

Berapa nilai Sugar Boy (SUGAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sugar Boy (SUGAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sugar Boy.

Cek prediksi harga Sugar Boy sekarang!

Tokenomi Sugar Boy (SUGAR)

Memahami tokenomi Sugar Boy (SUGAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUGAR sekarang!

Cara membeli Sugar Boy (SUGAR)

Ingin mengetahui cara membeli Sugar Boy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sugar Boy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUGAR ke Mata Uang Lokal

1 Sugar Boy(SUGAR) ke VND
6.68401
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AUD
A$0.00039116
1 Sugar Boy(SUGAR) ke GBP
0.00019304
1 Sugar Boy(SUGAR) ke EUR
0.00021844
1 Sugar Boy(SUGAR) ke USD
$0.000254
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MYR
RM0.00106172
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TRY
0.01071626
1 Sugar Boy(SUGAR) ke JPY
¥0.038862
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ARS
ARS$0.36864798
1 Sugar Boy(SUGAR) ke RUB
0.02063496
1 Sugar Boy(SUGAR) ke INR
0.02252218
1 Sugar Boy(SUGAR) ke IDR
Rp4.23333164
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PHP
0.01498092
1 Sugar Boy(SUGAR) ke EGP
￡E.0.0120142
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BRL
R$0.0013589
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CAD
C$0.00035814
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BDT
0.03099054
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NGN
0.36546536
1 Sugar Boy(SUGAR) ke COP
$0.97317814
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ZAR
R.0.00441198
1 Sugar Boy(SUGAR) ke UAH
0.01068324
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TZS
T.Sh.0.624078
1 Sugar Boy(SUGAR) ke VES
Bs0.057658
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CLP
$0.239522
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PKR
Rs0.07179056
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KZT
0.13361162
1 Sugar Boy(SUGAR) ke THB
฿0.00822452
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TWD
NT$0.00786638
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AED
د.إ0.00093218
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CHF
Fr0.0002032
1 Sugar Boy(SUGAR) ke HKD
HK$0.00197358
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AMD
֏0.0971296
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MAD
.د.م0.0023622
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MXN
$0.00471678
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SAR
ريال0.0009525
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ETB
Br0.03908806
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KES
KSh0.03280156
1 Sugar Boy(SUGAR) ke JOD
د.أ0.000180086
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PLN
0.00093472
1 Sugar Boy(SUGAR) ke RON
лв0.0011176
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SEK
kr0.00243078
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BGN
лв0.00042926
1 Sugar Boy(SUGAR) ke HUF
Ft0.08503412
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CZK
0.00535686
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KWD
د.ك0.000077724
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ILS
0.00083058
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BOB
Bs0.0017526
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AZN
0.0004318
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TJS
SM0.00234188
1 Sugar Boy(SUGAR) ke GEL
0.00068834
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AOA
Kz0.23281386
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BHD
.د.ب0.000095758
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BMD
$0.000254
1 Sugar Boy(SUGAR) ke DKK
kr0.00164338
1 Sugar Boy(SUGAR) ke HNL
L0.00669036
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MUR
0.01167638
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NAD
$0.00441198
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NOK
kr0.0025908
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NZD
$0.00044958
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PAB
B/.0.000254
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PGK
K0.0010668
1 Sugar Boy(SUGAR) ke QAR
ر.ق0.00092456
1 Sugar Boy(SUGAR) ke RSD
дин.0.02580132
1 Sugar Boy(SUGAR) ke UZS
soʻm3.06024026
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ALL
L0.0212979
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ANG
ƒ0.00045466
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AWG
ƒ0.0004572
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BBD
$0.000508
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BAM
KM0.00042926
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BIF
Fr0.749046
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BND
$0.0003302
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BSD
$0.000254
1 Sugar Boy(SUGAR) ke JMD
$0.0407289
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KHR
1.02007924
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KMF
Fr0.10668
1 Sugar Boy(SUGAR) ke LAK
5.52173902
1 Sugar Boy(SUGAR) ke LKR
රු0.07743698
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MDL
L0.004318
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MGA
Ar1.144143
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MOP
P0.002032
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MVR
0.0039116
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MWK
MK0.44097194
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MZN
MT0.0162433
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NPR
रु0.0359918
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PYG
1.801368
1 Sugar Boy(SUGAR) ke RWF
Fr0.368554
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SBD
$0.00209042
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SCR
0.00366522
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SRD
$0.009779
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SVC
$0.00221996
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SZL
L0.00440944
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TMT
m0.000889
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TND
د.ت0.000751586
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TTD
$0.00171958
1 Sugar Boy(SUGAR) ke UGX
Sh0.887984
1 Sugar Boy(SUGAR) ke XAF
Fr0.144272
1 Sugar Boy(SUGAR) ke XCD
$0.0006858
1 Sugar Boy(SUGAR) ke XOF
Fr0.144272
1 Sugar Boy(SUGAR) ke XPF
Fr0.026162
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BWP
P0.0034163
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BZD
$0.00051054
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CVE
$0.02434336
1 Sugar Boy(SUGAR) ke DJF
Fr0.044958
1 Sugar Boy(SUGAR) ke DOP
$0.01633474
1 Sugar Boy(SUGAR) ke DZD
د.ج0.03316986
1 Sugar Boy(SUGAR) ke FJD
$0.00057912
1 Sugar Boy(SUGAR) ke GNF
Fr2.20853
1 Sugar Boy(SUGAR) ke GTQ
Q0.00194564
1 Sugar Boy(SUGAR) ke GYD
$0.05312664
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ISK
kr0.032004

Sumber Daya Sugar Boy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sugar Boy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Sugar Boy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sugar Boy

Berapa nilai Sugar Boy (SUGAR) hari ini?
Harga live SUGAR dalam USD adalah 0.000254 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUGAR ke USD saat ini?
Harga SUGAR ke USD saat ini adalah $ 0.000254. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sugar Boy?
Kapitalisasi pasar SUGAR adalah $ 248.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUGAR?
Suplai beredar SUGAR adalah 976.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUGAR?
SUGAR mencapai harga ATH sebesar 0.025404159231290562 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUGAR?
SUGAR mencapai harga ATL 0.000257244661046113 USD.
Berapa volume perdagangan SUGAR?
Volume perdagangan 24 jam live SUGAR adalah $ 30.11K USD.
Akankah harga SUGAR naik lebih tinggi tahun ini?
SUGAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUGAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:10:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sugar Boy (SUGAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SUGAR ke USD

Jumlah

SUGAR
SUGAR
USD
USD

1 SUGAR = 0.000254 USD

Perdagangkan SUGAR

SUGAR/USDT
$0.000254
$0.000254$0.000254
+0.39%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,116.76
$101,116.76$101,116.76

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.17
$3,300.17$3,300.17

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.70
$155.70$155.70

-0.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0382
$1.0382$1.0382

+21.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,116.76
$101,116.76$101,116.76

-0.87%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.17
$3,300.17$3,300.17

0.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2073
$2.2073$2.2073

-1.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.70
$155.70$155.70

-0.14%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0269
$1.0269$1.0269

+1.06%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0878
$0.0878$0.0878

+75.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014061
$0.014061$0.014061

+1,306.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009709
$0.009709$0.009709

+354.96%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.180
$4.180$4.180

+318.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0878
$0.0878$0.0878

+75.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001687
$0.001687$0.001687

+55.05%