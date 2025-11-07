BursaDEX+
Harga live SUKU hari ini adalah 0.01644 USD. Lacak informasi harga aktual SUKU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUKU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SUKU hari ini adalah 0.01644 USD. Lacak informasi harga aktual SUKU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUKU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUKU

Info Harga SUKU

Penjelasan SUKU

Situs Web Resmi SUKU

Tokenomi SUKU

Prakiraan Harga SUKU

Riwayat SUKU

Panduan Membeli SUKU

Konverter SUKU ke Mata Uang Fiat

Harga SUKU(SUKU)

Harga Live 1 SUKU ke USD:

$0.01644
$0.01644$0.01644
-3.63%1D
USD
Grafik Harga Live SUKU (SUKU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:52 (UTC+8)

Informasi Harga SUKU (SUKU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01591
$ 0.01591$ 0.01591
Low 24 Jam
$ 0.01739
$ 0.01739$ 0.01739
High 24 Jam

$ 0.01591
$ 0.01591$ 0.01591

$ 0.01739
$ 0.01739$ 0.01739

$ 1.58455478
$ 1.58455478$ 1.58455478

$ 0.016097722790255353
$ 0.016097722790255353$ 0.016097722790255353

+0.18%

-3.63%

-15.87%

-15.87%

Harga aktual SUKU (SUKU) adalah $ 0.01644. Selama 24 jam terakhir, SUKU diperdagangkan antara low $ 0.01591 dan high $ 0.01739, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUKU adalah $ 1.58455478, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.016097722790255353.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUKU telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, -3.63% selama 24 jam, dan -15.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SUKU (SUKU)

No.1170

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

$ 103.44K
$ 103.44K$ 103.44K

$ 24.66M
$ 24.66M$ 24.66M

529.55M
529.55M 529.55M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar SUKU saat ini adalah $ 8.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.44K. Suplai beredar SUKU adalah 529.55M, dan total suplainya sebesar 1500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.66M.

Riwayat Harga SUKU (SUKU) USD

Pantau perubahan harga SUKU untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006193-3.63%
30 Days$ -0.00962-36.92%
60 Hari$ -0.01351-45.11%
90 Hari$ -0.01617-49.59%
Perubahan Harga SUKU Hari Ini

Hari ini, SUKU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006193 (-3.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SUKU 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00962 (-36.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SUKU 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUKU terlihat mengalami perubahan $ -0.01351 (-45.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SUKU 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01617 (-49.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SUKU (SUKU)?

Lihat halaman Riwayat Harga SUKU sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SUKU (SUKU)

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

SUKU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SUKU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SUKU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SUKU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SUKU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SUKU (USD)

Berapa nilai SUKU (SUKU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SUKU (SUKU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUKU.

Cek prediksi harga SUKU sekarang!

Tokenomi SUKU (SUKU)

Memahami tokenomi SUKU (SUKU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUKU sekarang!

Cara membeli SUKU (SUKU)

Ingin mengetahui cara membeli SUKU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SUKU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUKU ke Mata Uang Lokal

1 SUKU(SUKU) ke VND
432.6186
1 SUKU(SUKU) ke AUD
A$0.0253176
1 SUKU(SUKU) ke GBP
0.0124944
1 SUKU(SUKU) ke EUR
0.0141384
1 SUKU(SUKU) ke USD
$0.01644
1 SUKU(SUKU) ke MYR
RM0.0685548
1 SUKU(SUKU) ke TRY
0.6936036
1 SUKU(SUKU) ke JPY
¥2.51532
1 SUKU(SUKU) ke ARS
ARS$23.8605228
1 SUKU(SUKU) ke RUB
1.3355856
1 SUKU(SUKU) ke INR
1.4572416
1 SUKU(SUKU) ke IDR
Rp273.9998904
1 SUKU(SUKU) ke PHP
0.9719328
1 SUKU(SUKU) ke EGP
￡E.0.7774476
1 SUKU(SUKU) ke BRL
R$0.087954
1 SUKU(SUKU) ke CAD
C$0.0231804
1 SUKU(SUKU) ke BDT
2.0030496
1 SUKU(SUKU) ke NGN
23.6206632
1 SUKU(SUKU) ke COP
$62.9883804
1 SUKU(SUKU) ke ZAR
R.0.2855628
1 SUKU(SUKU) ke UAH
0.6906444
1 SUKU(SUKU) ke TZS
T.Sh.40.39308
1 SUKU(SUKU) ke VES
Bs3.73188
1 SUKU(SUKU) ke CLP
$15.50292
1 SUKU(SUKU) ke PKR
Rs4.6413408
1 SUKU(SUKU) ke KZT
8.6388912
1 SUKU(SUKU) ke THB
฿0.5321628
1 SUKU(SUKU) ke TWD
NT$0.5089824
1 SUKU(SUKU) ke AED
د.إ0.0603348
1 SUKU(SUKU) ke CHF
Fr0.013152
1 SUKU(SUKU) ke HKD
HK$0.1277388
1 SUKU(SUKU) ke AMD
֏6.286656
1 SUKU(SUKU) ke MAD
.د.م0.152892
1 SUKU(SUKU) ke MXN
$0.3052908
1 SUKU(SUKU) ke SAR
ريال0.06165
1 SUKU(SUKU) ke ETB
Br2.5299516
1 SUKU(SUKU) ke KES
KSh2.1204312
1 SUKU(SUKU) ke JOD
د.أ0.01165596
1 SUKU(SUKU) ke PLN
0.0604992
1 SUKU(SUKU) ke RON
лв0.072336
1 SUKU(SUKU) ke SEK
kr0.1573308
1 SUKU(SUKU) ke BGN
лв0.0277836
1 SUKU(SUKU) ke HUF
Ft5.5019748
1 SUKU(SUKU) ke CZK
0.3467196
1 SUKU(SUKU) ke KWD
د.ك0.00503064
1 SUKU(SUKU) ke ILS
0.0537588
1 SUKU(SUKU) ke BOB
Bs0.113436
1 SUKU(SUKU) ke AZN
0.027948
1 SUKU(SUKU) ke TJS
SM0.1515768
1 SUKU(SUKU) ke GEL
0.0445524
1 SUKU(SUKU) ke AOA
Kz15.0687396
1 SUKU(SUKU) ke BHD
.د.ب0.00618144
1 SUKU(SUKU) ke BMD
$0.01644
1 SUKU(SUKU) ke DKK
kr0.1062024
1 SUKU(SUKU) ke HNL
L0.4330296
1 SUKU(SUKU) ke MUR
0.7552536
1 SUKU(SUKU) ke NAD
$0.285234
1 SUKU(SUKU) ke NOK
kr0.167688
1 SUKU(SUKU) ke NZD
$0.0290988
1 SUKU(SUKU) ke PAB
B/.0.01644
1 SUKU(SUKU) ke PGK
K0.069048
1 SUKU(SUKU) ke QAR
ر.ق0.0598416
1 SUKU(SUKU) ke RSD
дин.1.6696464
1 SUKU(SUKU) ke UZS
soʻm195.7142544
1 SUKU(SUKU) ke ALL
L1.37685
1 SUKU(SUKU) ke ANG
ƒ0.0294276
1 SUKU(SUKU) ke AWG
ƒ0.029592
1 SUKU(SUKU) ke BBD
$0.03288
1 SUKU(SUKU) ke BAM
KM0.0277836
1 SUKU(SUKU) ke BIF
Fr48.35004
1 SUKU(SUKU) ke BND
$0.021372
1 SUKU(SUKU) ke BSD
$0.01644
1 SUKU(SUKU) ke JMD
$2.632866
1 SUKU(SUKU) ke KHR
65.76
1 SUKU(SUKU) ke KMF
Fr6.9048
1 SUKU(SUKU) ke LAK
357.3912972
1 SUKU(SUKU) ke LKR
රු5.00598
1 SUKU(SUKU) ke MDL
L0.2809596
1 SUKU(SUKU) ke MGA
Ar74.05398
1 SUKU(SUKU) ke MOP
P0.1313556
1 SUKU(SUKU) ke MVR
0.253176
1 SUKU(SUKU) ke MWK
MK28.442844
1 SUKU(SUKU) ke MZN
MT1.051338
1 SUKU(SUKU) ke NPR
रु2.329548
1 SUKU(SUKU) ke PYG
116.59248
1 SUKU(SUKU) ke RWF
Fr23.85444
1 SUKU(SUKU) ke SBD
$0.1353012
1 SUKU(SUKU) ke SCR
0.23016
1 SUKU(SUKU) ke SRD
$0.63294
1 SUKU(SUKU) ke SVC
$0.1435212
1 SUKU(SUKU) ke SZL
L0.2849052
1 SUKU(SUKU) ke TMT
m0.05754
1 SUKU(SUKU) ke TND
د.ت0.04864596
1 SUKU(SUKU) ke TTD
$0.1111344
1 SUKU(SUKU) ke UGX
Sh57.47424
1 SUKU(SUKU) ke XAF
Fr9.33792
1 SUKU(SUKU) ke XCD
$0.044388
1 SUKU(SUKU) ke XOF
Fr9.33792
1 SUKU(SUKU) ke XPF
Fr1.69332
1 SUKU(SUKU) ke BWP
P0.2207892
1 SUKU(SUKU) ke BZD
$0.03288
1 SUKU(SUKU) ke CVE
$1.5756096
1 SUKU(SUKU) ke DJF
Fr2.90988
1 SUKU(SUKU) ke DOP
$1.0572564
1 SUKU(SUKU) ke DZD
د.ج2.1450912
1 SUKU(SUKU) ke FJD
$0.0374832
1 SUKU(SUKU) ke GNF
Fr142.9458
1 SUKU(SUKU) ke GTQ
Q0.1259304
1 SUKU(SUKU) ke GYD
$3.4385904
1 SUKU(SUKU) ke ISK
kr2.07144

Sumber Daya SUKU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SUKU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SUKU
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SUKU

Berapa nilai SUKU (SUKU) hari ini?
Harga live SUKU dalam USD adalah 0.01644 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUKU ke USD saat ini?
Harga SUKU ke USD saat ini adalah $ 0.01644. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SUKU?
Kapitalisasi pasar SUKU adalah $ 8.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUKU?
Suplai beredar SUKU adalah 529.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUKU?
SUKU mencapai harga ATH sebesar 1.58455478 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUKU?
SUKU mencapai harga ATL 0.016097722790255353 USD.
Berapa volume perdagangan SUKU?
Volume perdagangan 24 jam live SUKU adalah $ 103.44K USD.
Akankah harga SUKU naik lebih tinggi tahun ini?
SUKU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUKU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SUKU (SUKU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SUKU ke USD

Jumlah

SUKU
SUKU
USD
USD

1 SUKU = 0.01644 USD

Perdagangkan SUKU

SUKU/USDT
$0.01644
$0.01644$0.01644
-3.40%

