BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SwissCheese hari ini adalah 0.1884 USD. Lacak informasi harga aktual SWCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWCH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SwissCheese hari ini adalah 0.1884 USD. Lacak informasi harga aktual SWCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWCH

Info Harga SWCH

Penjelasan SWCH

Whitepaper SWCH

Situs Web Resmi SWCH

Tokenomi SWCH

Prakiraan Harga SWCH

Riwayat SWCH

Panduan Membeli SWCH

Konverter SWCH ke Mata Uang Fiat

Spot SWCH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SwissCheese

Harga SwissCheese(SWCH)

Harga Live 1 SWCH ke USD:

$0.1884
$0.1884$0.1884
-0.10%1D
USD
Grafik Harga Live SwissCheese (SWCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:17:51 (UTC+8)

Informasi Harga SwissCheese (SWCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1866
$ 0.1866$ 0.1866
Low 24 Jam
$ 0.192
$ 0.192$ 0.192
High 24 Jam

$ 0.1866
$ 0.1866$ 0.1866

$ 0.192
$ 0.192$ 0.192

$ 1.0242286733458037
$ 1.0242286733458037$ 1.0242286733458037

$ 0.12011462546246503
$ 0.12011462546246503$ 0.12011462546246503

+0.15%

-0.10%

+1.29%

+1.29%

Harga aktual SwissCheese (SWCH) adalah $ 0.1884. Selama 24 jam terakhir, SWCH diperdagangkan antara low $ 0.1866 dan high $ 0.192, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWCH adalah $ 1.0242286733458037, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12011462546246503.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWCH telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan +1.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SwissCheese (SWCH)

No.1186

$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

$ 120.02K
$ 120.02K$ 120.02K

$ 22.61M
$ 22.61M$ 22.61M

43.75M
43.75M 43.75M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

36.45%

MATIC

Kapitalisasi Pasar SwissCheese saat ini adalah $ 8.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 120.02K. Suplai beredar SWCH adalah 43.75M, dan total suplainya sebesar 120000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.61M.

Riwayat Harga SwissCheese (SWCH) USD

Pantau perubahan harga SwissCheese untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000189-0.10%
30 Days$ +0.0076+4.20%
60 Hari$ -0.0032-1.68%
90 Hari$ -0.0027-1.42%
Perubahan Harga SwissCheese Hari Ini

Hari ini, SWCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000189 (-0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SwissCheese 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0076 (+4.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SwissCheese 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SWCH terlihat mengalami perubahan $ -0.0032 (-1.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SwissCheese 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0027 (-1.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SwissCheese (SWCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga SwissCheese sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SwissCheese (SWCH)

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

SwissCheese tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SwissCheese Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SWCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SwissCheese di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SwissCheese dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SwissCheese (USD)

Berapa nilai SwissCheese (SWCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SwissCheese (SWCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SwissCheese.

Cek prediksi harga SwissCheese sekarang!

Tokenomi SwissCheese (SWCH)

Memahami tokenomi SwissCheese (SWCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWCH sekarang!

Cara membeli SwissCheese (SWCH)

Ingin mengetahui cara membeli SwissCheese? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SwissCheese di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWCH ke Mata Uang Lokal

1 SwissCheese(SWCH) ke VND
4,957.746
1 SwissCheese(SWCH) ke AUD
A$0.290136
1 SwissCheese(SWCH) ke GBP
0.143184
1 SwissCheese(SWCH) ke EUR
0.162024
1 SwissCheese(SWCH) ke USD
$0.1884
1 SwissCheese(SWCH) ke MYR
RM0.785628
1 SwissCheese(SWCH) ke TRY
7.948596
1 SwissCheese(SWCH) ke JPY
¥28.8252
1 SwissCheese(SWCH) ke ARS
ARS$273.438108
1 SwissCheese(SWCH) ke RUB
15.305616
1 SwissCheese(SWCH) ke INR
16.699776
1 SwissCheese(SWCH) ke IDR
Rp3,139.998744
1 SwissCheese(SWCH) ke PHP
11.138208
1 SwissCheese(SWCH) ke EGP
￡E.8.909436
1 SwissCheese(SWCH) ke BRL
R$1.00794
1 SwissCheese(SWCH) ke CAD
C$0.265644
1 SwissCheese(SWCH) ke BDT
22.954656
1 SwissCheese(SWCH) ke NGN
270.689352
1 SwissCheese(SWCH) ke COP
$721.837644
1 SwissCheese(SWCH) ke ZAR
R.3.272508
1 SwissCheese(SWCH) ke UAH
7.914684
1 SwissCheese(SWCH) ke TZS
T.Sh.462.8988
1 SwissCheese(SWCH) ke VES
Bs42.7668
1 SwissCheese(SWCH) ke CLP
$177.6612
1 SwissCheese(SWCH) ke PKR
Rs53.189088
1 SwissCheese(SWCH) ke KZT
99.000432
1 SwissCheese(SWCH) ke THB
฿6.098508
1 SwissCheese(SWCH) ke TWD
NT$5.832864
1 SwissCheese(SWCH) ke AED
د.إ0.691428
1 SwissCheese(SWCH) ke CHF
Fr0.15072
1 SwissCheese(SWCH) ke HKD
HK$1.463868
1 SwissCheese(SWCH) ke AMD
֏72.04416
1 SwissCheese(SWCH) ke MAD
.د.م1.75212
1 SwissCheese(SWCH) ke MXN
$3.498588
1 SwissCheese(SWCH) ke SAR
ريال0.7065
1 SwissCheese(SWCH) ke ETB
Br28.992876
1 SwissCheese(SWCH) ke KES
KSh24.299832
1 SwissCheese(SWCH) ke JOD
د.أ0.1335756
1 SwissCheese(SWCH) ke PLN
0.693312
1 SwissCheese(SWCH) ke RON
лв0.82896
1 SwissCheese(SWCH) ke SEK
kr1.802988
1 SwissCheese(SWCH) ke BGN
лв0.318396
1 SwissCheese(SWCH) ke HUF
Ft63.051828
1 SwissCheese(SWCH) ke CZK
3.973356
1 SwissCheese(SWCH) ke KWD
د.ك0.0576504
1 SwissCheese(SWCH) ke ILS
0.616068
1 SwissCheese(SWCH) ke BOB
Bs1.29996
1 SwissCheese(SWCH) ke AZN
0.32028
1 SwissCheese(SWCH) ke TJS
SM1.737048
1 SwissCheese(SWCH) ke GEL
0.510564
1 SwissCheese(SWCH) ke AOA
Kz172.685556
1 SwissCheese(SWCH) ke BHD
.د.ب0.0708384
1 SwissCheese(SWCH) ke BMD
$0.1884
1 SwissCheese(SWCH) ke DKK
kr1.217064
1 SwissCheese(SWCH) ke HNL
L4.962456
1 SwissCheese(SWCH) ke MUR
8.655096
1 SwissCheese(SWCH) ke NAD
$3.26874
1 SwissCheese(SWCH) ke NOK
kr1.92168
1 SwissCheese(SWCH) ke NZD
$0.333468
1 SwissCheese(SWCH) ke PAB
B/.0.1884
1 SwissCheese(SWCH) ke PGK
K0.79128
1 SwissCheese(SWCH) ke QAR
ر.ق0.685776
1 SwissCheese(SWCH) ke RSD
дин.19.133904
1 SwissCheese(SWCH) ke UZS
soʻm2,242.856784
1 SwissCheese(SWCH) ke ALL
L15.7785
1 SwissCheese(SWCH) ke ANG
ƒ0.337236
1 SwissCheese(SWCH) ke AWG
ƒ0.33912
1 SwissCheese(SWCH) ke BBD
$0.3768
1 SwissCheese(SWCH) ke BAM
KM0.318396
1 SwissCheese(SWCH) ke BIF
Fr554.0844
1 SwissCheese(SWCH) ke BND
$0.24492
1 SwissCheese(SWCH) ke BSD
$0.1884
1 SwissCheese(SWCH) ke JMD
$30.17226
1 SwissCheese(SWCH) ke KHR
753.6
1 SwissCheese(SWCH) ke KMF
Fr79.128
1 SwissCheese(SWCH) ke LAK
4,095.652092
1 SwissCheese(SWCH) ke LKR
රු57.3678
1 SwissCheese(SWCH) ke MDL
L3.219756
1 SwissCheese(SWCH) ke MGA
Ar848.6478
1 SwissCheese(SWCH) ke MOP
P1.505316
1 SwissCheese(SWCH) ke MVR
2.90136
1 SwissCheese(SWCH) ke MWK
MK325.95084
1 SwissCheese(SWCH) ke MZN
MT12.04818
1 SwissCheese(SWCH) ke NPR
रु26.69628
1 SwissCheese(SWCH) ke PYG
1,336.1328
1 SwissCheese(SWCH) ke RWF
Fr273.3684
1 SwissCheese(SWCH) ke SBD
$1.550532
1 SwissCheese(SWCH) ke SCR
2.6376
1 SwissCheese(SWCH) ke SRD
$7.2534
1 SwissCheese(SWCH) ke SVC
$1.644732
1 SwissCheese(SWCH) ke SZL
L3.264972
1 SwissCheese(SWCH) ke TMT
m0.6594
1 SwissCheese(SWCH) ke TND
د.ت0.5574756
1 SwissCheese(SWCH) ke TTD
$1.273584
1 SwissCheese(SWCH) ke UGX
Sh658.6464
1 SwissCheese(SWCH) ke XAF
Fr107.0112
1 SwissCheese(SWCH) ke XCD
$0.50868
1 SwissCheese(SWCH) ke XOF
Fr107.0112
1 SwissCheese(SWCH) ke XPF
Fr19.4052
1 SwissCheese(SWCH) ke BWP
P2.530212
1 SwissCheese(SWCH) ke BZD
$0.3768
1 SwissCheese(SWCH) ke CVE
$18.056256
1 SwissCheese(SWCH) ke DJF
Fr33.3468
1 SwissCheese(SWCH) ke DOP
$12.116004
1 SwissCheese(SWCH) ke DZD
د.ج24.582432
1 SwissCheese(SWCH) ke FJD
$0.429552
1 SwissCheese(SWCH) ke GNF
Fr1,638.138
1 SwissCheese(SWCH) ke GTQ
Q1.443144
1 SwissCheese(SWCH) ke GYD
$39.405744
1 SwissCheese(SWCH) ke ISK
kr23.7384

Sumber Daya SwissCheese

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SwissCheese, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SwissCheese
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SwissCheese

Berapa nilai SwissCheese (SWCH) hari ini?
Harga live SWCH dalam USD adalah 0.1884 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWCH ke USD saat ini?
Harga SWCH ke USD saat ini adalah $ 0.1884. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SwissCheese?
Kapitalisasi pasar SWCH adalah $ 8.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWCH?
Suplai beredar SWCH adalah 43.75M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWCH?
SWCH mencapai harga ATH sebesar 1.0242286733458037 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWCH?
SWCH mencapai harga ATL 0.12011462546246503 USD.
Berapa volume perdagangan SWCH?
Volume perdagangan 24 jam live SWCH adalah $ 120.02K USD.
Akankah harga SWCH naik lebih tinggi tahun ini?
SWCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:17:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SwissCheese (SWCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SWCH ke USD

Jumlah

SWCH
SWCH
USD
USD

1 SWCH = 0.1884 USD

Perdagangkan SWCH

SWCH/USDT
$0.1884
$0.1884$0.1884
-0.37%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,538.13
$101,538.13$101,538.13

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.94
$3,317.94$3,317.94

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.88
$156.88$156.88

+0.61%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9956
$0.9956$0.9956

+16.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,538.13
$101,538.13$101,538.13

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.94
$3,317.94$3,317.94

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2123
$2.2123$2.2123

-0.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.88
$156.88$156.88

+0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0076
$1.0076$1.0076

-0.83%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010452
$0.010452$0.010452

+161.30%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012950
$0.012950$0.012950

+1,195.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.335
$4.335$4.335

+333.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008575
$0.008575$0.008575

+301.82%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0949
$0.0949$0.0949

+89.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001730
$0.001730$0.001730

+59.00%