Apa yang dimaksud dengan Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sweat Economy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SWEAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Sweat Economy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sweat Economy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sweat Economy (USD)

Berapa nilai Sweat Economy (SWEAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sweat Economy (SWEAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sweat Economy.

Cek prediksi harga Sweat Economy sekarang!

Tokenomi Sweat Economy (SWEAT)

Memahami tokenomi Sweat Economy (SWEAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWEAT sekarang!

Cara membeli Sweat Economy (SWEAT)

Ingin mengetahui cara membeli Sweat Economy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sweat Economy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWEAT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Sweat Economy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sweat Economy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sweat Economy Berapa nilai Sweat Economy (SWEAT) hari ini? Harga live SWEAT dalam USD adalah 0.001649 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SWEAT ke USD saat ini? $ 0.001649 . Cobalah Harga SWEAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Sweat Economy? Kapitalisasi pasar SWEAT adalah $ 11.86M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SWEAT? Suplai beredar SWEAT adalah 7.19B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SWEAT? SWEAT mencapai harga ATH sebesar 0.09348826436965357 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SWEAT? SWEAT mencapai harga ATL 0.000964893215020456 USD . Berapa volume perdagangan SWEAT? Volume perdagangan 24 jam live SWEAT adalah $ 707.26K USD . Akankah harga SWEAT naik lebih tinggi tahun ini? SWEAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWEAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Sweat Economy (SWEAT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

