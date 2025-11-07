BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Sweat Economy hari ini adalah 0.001649 USD. Lacak informasi harga aktual SWEAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWEAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sweat Economy hari ini adalah 0.001649 USD. Lacak informasi harga aktual SWEAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWEAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWEAT

Info Harga SWEAT

Penjelasan SWEAT

Whitepaper SWEAT

Situs Web Resmi SWEAT

Tokenomi SWEAT

Prakiraan Harga SWEAT

Riwayat SWEAT

Panduan Membeli SWEAT

Konverter SWEAT ke Mata Uang Fiat

Spot SWEAT

Futures USDT-M SWEAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sweat Economy

Harga Sweat Economy(SWEAT)

Harga Live 1 SWEAT ke USD:

$0.001651
$0.001651$0.001651
+51.74%1D
USD
Grafik Harga Live Sweat Economy (SWEAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:44:10 (UTC+8)

Informasi Harga Sweat Economy (SWEAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001043
$ 0.001043$ 0.001043
Low 24 Jam
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
High 24 Jam

$ 0.001043
$ 0.001043$ 0.001043

$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021

$ 0.09348826436965357
$ 0.09348826436965357$ 0.09348826436965357

$ 0.000964893215020456
$ 0.000964893215020456$ 0.000964893215020456

+4.30%

+51.74%

+25.87%

+25.87%

Harga aktual Sweat Economy (SWEAT) adalah $ 0.001649. Selama 24 jam terakhir, SWEAT diperdagangkan antara low $ 0.001043 dan high $ 0.0021, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWEAT adalah $ 0.09348826436965357, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000964893215020456.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWEAT telah berubah sebesar +4.30% selama 1 jam terakhir, +51.74% selama 24 jam, dan +25.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sweat Economy (SWEAT)

No.1207

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

$ 707.26K
$ 707.26K$ 707.26K

$ 36.06M
$ 36.06M$ 36.06M

7.19B
7.19B 7.19B

21,867,346,500.41
21,867,346,500.41 21,867,346,500.41

20,578,407,007.251
20,578,407,007.251 20,578,407,007.251

32.89%

ETH

Kapitalisasi Pasar Sweat Economy saat ini adalah $ 11.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 707.26K. Suplai beredar SWEAT adalah 7.19B, dan total suplainya sebesar 20578407007.251. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.06M.

Riwayat Harga Sweat Economy (SWEAT) USD

Pantau perubahan harga Sweat Economy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00056295+51.74%
30 Days$ -0.000575-25.86%
60 Hari$ -0.000447-21.33%
90 Hari$ -0.000735-30.84%
Perubahan Harga Sweat Economy Hari Ini

Hari ini, SWEAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00056295 (+51.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sweat Economy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000575 (-25.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sweat Economy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SWEAT terlihat mengalami perubahan $ -0.000447 (-21.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sweat Economy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000735 (-30.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sweat Economy (SWEAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sweat Economy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity.

Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sweat Economy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SWEAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sweat Economy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sweat Economy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sweat Economy (USD)

Berapa nilai Sweat Economy (SWEAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sweat Economy (SWEAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sweat Economy.

Cek prediksi harga Sweat Economy sekarang!

Tokenomi Sweat Economy (SWEAT)

Memahami tokenomi Sweat Economy (SWEAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWEAT sekarang!

Cara membeli Sweat Economy (SWEAT)

Ingin mengetahui cara membeli Sweat Economy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sweat Economy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWEAT ke Mata Uang Lokal

1 Sweat Economy(SWEAT) ke VND
43.393435
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AUD
A$0.00253946
1 Sweat Economy(SWEAT) ke GBP
0.00125324
1 Sweat Economy(SWEAT) ke EUR
0.00141814
1 Sweat Economy(SWEAT) ke USD
$0.001649
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MYR
RM0.00689282
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TRY
0.06955482
1 Sweat Economy(SWEAT) ke JPY
¥0.252297
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ARS
ARS$2.39330913
1 Sweat Economy(SWEAT) ke RUB
0.13396476
1 Sweat Economy(SWEAT) ke INR
0.14621683
1 Sweat Economy(SWEAT) ke IDR
Rp27.48332234
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PHP
0.09732398
1 Sweat Economy(SWEAT) ke EGP
￡E.0.07798121
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BRL
R$0.00882215
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CAD
C$0.00232509
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BDT
0.20119449
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NGN
2.37264716
1 Sweat Economy(SWEAT) ke COP
$6.31799509
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ZAR
R.0.02865962
1 Sweat Economy(SWEAT) ke UAH
0.06935694
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TZS
T.Sh.4.051593
1 Sweat Economy(SWEAT) ke VES
Bs0.374323
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CLP
$1.555007
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PKR
Rs0.46607336
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KZT
0.86742347
1 Sweat Economy(SWEAT) ke THB
฿0.0534276
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TWD
NT$0.05110251
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AED
د.إ0.00605183
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CHF
Fr0.0013192
1 Sweat Economy(SWEAT) ke HKD
HK$0.01281273
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AMD
֏0.6305776
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MAD
.د.م0.0153357
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MXN
$0.03063842
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SAR
ريال0.00618375
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ETB
Br0.25376461
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KES
KSh0.21298484
1 Sweat Economy(SWEAT) ke JOD
د.أ0.001169141
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PLN
0.00606832
1 Sweat Economy(SWEAT) ke RON
лв0.0072556
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SEK
kr0.01576444
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BGN
лв0.00278681
1 Sweat Economy(SWEAT) ke HUF
Ft0.55131017
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CZK
0.03476092
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KWD
د.ك0.000504594
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ILS
0.00539223
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BOB
Bs0.0113781
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AZN
0.0028033
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TJS
SM0.01520378
1 Sweat Economy(SWEAT) ke GEL
0.00446879
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AOA
Kz1.5045476
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BHD
.د.ب0.000620024
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BMD
$0.001649
1 Sweat Economy(SWEAT) ke DKK
kr0.01065254
1 Sweat Economy(SWEAT) ke HNL
L0.04333572
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MUR
0.075854
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NAD
$0.02864313
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NOK
kr0.0168198
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NZD
$0.00291873
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PAB
B/.0.001649
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PGK
K0.00704123
1 Sweat Economy(SWEAT) ke QAR
ر.ق0.00600236
1 Sweat Economy(SWEAT) ke RSD
дин.0.16742297
1 Sweat Economy(SWEAT) ke UZS
soʻm19.63094924
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ALL
L0.13830163
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ANG
ƒ0.00295171
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AWG
ƒ0.0029682
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BBD
$0.003298
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BAM
KM0.00278681
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BIF
Fr4.862901
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BND
$0.0021437
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BSD
$0.001649
1 Sweat Economy(SWEAT) ke JMD
$0.26441715
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KHR
6.62248294
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KMF
Fr0.69258
1 Sweat Economy(SWEAT) ke LAK
35.84782537
1 Sweat Economy(SWEAT) ke LKR
රු0.50273063
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MDL
L0.02821439
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MGA
Ar7.4279205
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MOP
P0.013192
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MVR
0.0253946
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MWK
MK2.8578819
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MZN
MT0.10545355
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NPR
रु0.2336633
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PYG
11.694708
1 Sweat Economy(SWEAT) ke RWF
Fr2.392699
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SBD
$0.01355478
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SCR
0.02481745
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SRD
$0.0634865
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SVC
$0.01441226
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SZL
L0.02862664
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TMT
m0.0057715
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TND
د.ت0.004879391
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TTD
$0.01116373
1 Sweat Economy(SWEAT) ke UGX
Sh5.764904
1 Sweat Economy(SWEAT) ke XAF
Fr0.936632
1 Sweat Economy(SWEAT) ke XCD
$0.0044523
1 Sweat Economy(SWEAT) ke XOF
Fr0.936632
1 Sweat Economy(SWEAT) ke XPF
Fr0.169847
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BWP
P0.02217905
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BZD
$0.00331449
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CVE
$0.15804016
1 Sweat Economy(SWEAT) ke DJF
Fr0.291873
1 Sweat Economy(SWEAT) ke DOP
$0.10604719
1 Sweat Economy(SWEAT) ke DZD
د.ج0.21529344
1 Sweat Economy(SWEAT) ke FJD
$0.00375972
1 Sweat Economy(SWEAT) ke GNF
Fr14.338055
1 Sweat Economy(SWEAT) ke GTQ
Q0.01263134
1 Sweat Economy(SWEAT) ke GYD
$0.34490484
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ISK
kr0.207774

Sumber Daya Sweat Economy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sweat Economy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sweat Economy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sweat Economy

Berapa nilai Sweat Economy (SWEAT) hari ini?
Harga live SWEAT dalam USD adalah 0.001649 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWEAT ke USD saat ini?
Harga SWEAT ke USD saat ini adalah $ 0.001649. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sweat Economy?
Kapitalisasi pasar SWEAT adalah $ 11.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWEAT?
Suplai beredar SWEAT adalah 7.19B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWEAT?
SWEAT mencapai harga ATH sebesar 0.09348826436965357 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWEAT?
SWEAT mencapai harga ATL 0.000964893215020456 USD.
Berapa volume perdagangan SWEAT?
Volume perdagangan 24 jam live SWEAT adalah $ 707.26K USD.
Akankah harga SWEAT naik lebih tinggi tahun ini?
SWEAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWEAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:44:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sweat Economy (SWEAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SWEAT ke USD

Jumlah

SWEAT
SWEAT
USD
USD

1 SWEAT = 0.001649 USD

Perdagangkan SWEAT

SWEAT/USDT
$0.001651
$0.001651$0.001651
+51.32%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,190.73
$101,190.73$101,190.73

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.43
$3,303.43$3,303.43

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.85
$154.85$154.85

-0.68%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0838
$1.0838$1.0838

+26.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,190.73
$101,190.73$101,190.73

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.43
$3,303.43$3,303.43

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.85
$154.85$154.85

-0.68%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2121
$2.2121$2.2121

-1.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0076
$1.0076$1.0076

-0.83%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1096
$0.1096$0.1096

+119.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003638
$0.0003638$0.0003638

+142.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013992
$0.013992$0.013992

+1,299.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.079
$4.079$4.079

+307.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006801
$0.006801$0.006801

+218.69%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1096
$0.1096$0.1096

+119.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002344
$0.0000002344$0.0000002344

+56.26%