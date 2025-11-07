BursaDEX+
Harga live SWGT hari ini adalah 0.032 USD. Lacak informasi harga aktual SWGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWGT dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.032
-0.62%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:01:58 (UTC+8)

Informasi Harga SWGT (SWGT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0318
Low 24 Jam
$ 0.0333
High 24 Jam

$ 0.0318
$ 0.0333
$ 0.2532902267169131
$ 0.028254537059142906
-0.32%

-0.62%

-8.84%

-8.84%

Harga aktual SWGT (SWGT) adalah $ 0.032. Selama 24 jam terakhir, SWGT diperdagangkan antara low $ 0.0318 dan high $ 0.0333, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWGT adalah $ 0.2532902267169131, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.028254537059142906.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWGT telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, -0.62% selama 24 jam, dan -8.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SWGT (SWGT)

No.3914

$ 0.00
$ 88.59K
$ 32.00M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar SWGT saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 88.59K. Suplai beredar SWGT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.00M.

Riwayat Harga SWGT (SWGT) USD

Pantau perubahan harga SWGT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002-0.62%
30 Days$ -0.0228-41.61%
60 Hari$ -0.0438-57.79%
90 Hari$ -0.0419-56.70%
Perubahan Harga SWGT Hari Ini

Hari ini, SWGT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002 (-0.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SWGT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0228 (-41.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SWGT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SWGT terlihat mengalami perubahan $ -0.0438 (-57.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SWGT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0419 (-56.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SWGT (SWGT)?

Lihat halaman Riwayat Harga SWGT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SWGT (SWGT)

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

SWGT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SWGT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SWGT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SWGT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SWGT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SWGT (USD)

Berapa nilai SWGT (SWGT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SWGT (SWGT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SWGT.

Cek prediksi harga SWGT sekarang!

Tokenomi SWGT (SWGT)

Memahami tokenomi SWGT (SWGT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWGT sekarang!

Cara membeli SWGT (SWGT)

Ingin mengetahui cara membeli SWGT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SWGT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWGT ke Mata Uang Lokal

1 SWGT(SWGT) ke VND
842.08
1 SWGT(SWGT) ke AUD
A$0.04928
1 SWGT(SWGT) ke GBP
0.02432
1 SWGT(SWGT) ke EUR
0.02752
1 SWGT(SWGT) ke USD
$0.032
1 SWGT(SWGT) ke MYR
RM0.13376
1 SWGT(SWGT) ke TRY
1.35008
1 SWGT(SWGT) ke JPY
¥4.864
1 SWGT(SWGT) ke ARS
ARS$46.44384
1 SWGT(SWGT) ke RUB
2.59936
1 SWGT(SWGT) ke INR
2.83744
1 SWGT(SWGT) ke IDR
Rp533.33312
1 SWGT(SWGT) ke PHP
1.88864
1 SWGT(SWGT) ke EGP
￡E.1.51328
1 SWGT(SWGT) ke BRL
R$0.17088
1 SWGT(SWGT) ke CAD
C$0.04512
1 SWGT(SWGT) ke BDT
3.90432
1 SWGT(SWGT) ke NGN
46.04288
1 SWGT(SWGT) ke COP
$122.60512
1 SWGT(SWGT) ke ZAR
R.0.55584
1 SWGT(SWGT) ke UAH
1.34592
1 SWGT(SWGT) ke TZS
T.Sh.78.624
1 SWGT(SWGT) ke VES
Bs7.264
1 SWGT(SWGT) ke CLP
$30.176
1 SWGT(SWGT) ke PKR
Rs9.04448
1 SWGT(SWGT) ke KZT
16.83296
1 SWGT(SWGT) ke THB
฿1.0368
1 SWGT(SWGT) ke TWD
NT$0.99168
1 SWGT(SWGT) ke AED
د.إ0.11744
1 SWGT(SWGT) ke CHF
Fr0.0256
1 SWGT(SWGT) ke HKD
HK$0.24864
1 SWGT(SWGT) ke AMD
֏12.2368
1 SWGT(SWGT) ke MAD
.د.م0.2976
1 SWGT(SWGT) ke MXN
$0.59424
1 SWGT(SWGT) ke SAR
ريال0.12
1 SWGT(SWGT) ke ETB
Br4.92448
1 SWGT(SWGT) ke KES
KSh4.13312
1 SWGT(SWGT) ke JOD
د.أ0.022688
1 SWGT(SWGT) ke PLN
0.11744
1 SWGT(SWGT) ke RON
лв0.1408
1 SWGT(SWGT) ke SEK
kr0.30592
1 SWGT(SWGT) ke BGN
лв0.05408
1 SWGT(SWGT) ke HUF
Ft10.69856
1 SWGT(SWGT) ke CZK
0.67424
1 SWGT(SWGT) ke KWD
د.ك0.009792
1 SWGT(SWGT) ke ILS
0.10464
1 SWGT(SWGT) ke BOB
Bs0.2208
1 SWGT(SWGT) ke AZN
0.0544
1 SWGT(SWGT) ke TJS
SM0.29504
1 SWGT(SWGT) ke GEL
0.08672
1 SWGT(SWGT) ke AOA
Kz29.33088
1 SWGT(SWGT) ke BHD
.د.ب0.012032
1 SWGT(SWGT) ke BMD
$0.032
1 SWGT(SWGT) ke DKK
kr0.20672
1 SWGT(SWGT) ke HNL
L0.84288
1 SWGT(SWGT) ke MUR
1.472
1 SWGT(SWGT) ke NAD
$0.55584
1 SWGT(SWGT) ke NOK
kr0.32608
1 SWGT(SWGT) ke NZD
$0.05664
1 SWGT(SWGT) ke PAB
B/.0.032
1 SWGT(SWGT) ke PGK
K0.1344
1 SWGT(SWGT) ke QAR
ر.ق0.11648
1 SWGT(SWGT) ke RSD
дин.3.24768
1 SWGT(SWGT) ke UZS
soʻm385.54208
1 SWGT(SWGT) ke ALL
L2.6832
1 SWGT(SWGT) ke ANG
ƒ0.05728
1 SWGT(SWGT) ke AWG
ƒ0.0576
1 SWGT(SWGT) ke BBD
$0.064
1 SWGT(SWGT) ke BAM
KM0.05408
1 SWGT(SWGT) ke BIF
Fr94.368
1 SWGT(SWGT) ke BND
$0.0416
1 SWGT(SWGT) ke BSD
$0.032
1 SWGT(SWGT) ke JMD
$5.1312
1 SWGT(SWGT) ke KHR
128.51392
1 SWGT(SWGT) ke KMF
Fr13.44
1 SWGT(SWGT) ke LAK
695.65216
1 SWGT(SWGT) ke LKR
රු9.75584
1 SWGT(SWGT) ke MDL
L0.544
1 SWGT(SWGT) ke MGA
Ar144.144
1 SWGT(SWGT) ke MOP
P0.256
1 SWGT(SWGT) ke MVR
0.4928
1 SWGT(SWGT) ke MWK
MK55.55552
1 SWGT(SWGT) ke MZN
MT2.0464
1 SWGT(SWGT) ke NPR
रु4.5344
1 SWGT(SWGT) ke PYG
226.944
1 SWGT(SWGT) ke RWF
Fr46.432
1 SWGT(SWGT) ke SBD
$0.26336
1 SWGT(SWGT) ke SCR
0.4816
1 SWGT(SWGT) ke SRD
$1.232
1 SWGT(SWGT) ke SVC
$0.27968
1 SWGT(SWGT) ke SZL
L0.55552
1 SWGT(SWGT) ke TMT
m0.112
1 SWGT(SWGT) ke TND
د.ت0.094688
1 SWGT(SWGT) ke TTD
$0.21664
1 SWGT(SWGT) ke UGX
Sh111.872
1 SWGT(SWGT) ke XAF
Fr18.144
1 SWGT(SWGT) ke XCD
$0.0864
1 SWGT(SWGT) ke XOF
Fr18.144
1 SWGT(SWGT) ke XPF
Fr3.296
1 SWGT(SWGT) ke BWP
P0.4304
1 SWGT(SWGT) ke BZD
$0.06432
1 SWGT(SWGT) ke CVE
$3.06688
1 SWGT(SWGT) ke DJF
Fr5.664
1 SWGT(SWGT) ke DOP
$2.05792
1 SWGT(SWGT) ke DZD
د.ج4.17792
1 SWGT(SWGT) ke FJD
$0.07296
1 SWGT(SWGT) ke GNF
Fr278.24
1 SWGT(SWGT) ke GTQ
Q0.24512
1 SWGT(SWGT) ke GYD
$6.69312
1 SWGT(SWGT) ke ISK
kr4.032

Berapa nilai SWGT (SWGT) hari ini?
Harga live SWGT dalam USD adalah 0.032 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWGT ke USD saat ini?
Harga SWGT ke USD saat ini adalah $ 0.032. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SWGT?
Kapitalisasi pasar SWGT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWGT?
Suplai beredar SWGT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWGT?
SWGT mencapai harga ATH sebesar 0.2532902267169131 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWGT?
SWGT mencapai harga ATL 0.028254537059142906 USD.
Berapa volume perdagangan SWGT?
Volume perdagangan 24 jam live SWGT adalah $ 88.59K USD.
Akankah harga SWGT naik lebih tinggi tahun ini?
SWGT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWGT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

