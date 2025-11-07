Apa yang dimaksud dengan Switchboard (SWTCH)

Switchboard adalah pusat segalanya, yang memungkinkan pengguna membuat umpan data yang cepat, dapat disesuaikan, dan dapat diverifikasi tanpa izin untuk aplikasi web3 & DeFi.

Prediksi Harga Switchboard (USD)

Berapa nilai Switchboard (SWTCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Switchboard (SWTCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Switchboard.

Tokenomi Switchboard (SWTCH)

Memahami tokenomi Switchboard (SWTCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWTCH sekarang!

Cara membeli Switchboard (SWTCH)

Ingin mengetahui cara membeli Switchboard? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Switchboard di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWTCH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Switchboard

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Switchboard, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Switchboard Berapa nilai Switchboard (SWTCH) hari ini? Harga live SWTCH dalam USD adalah 0.06838 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SWTCH ke USD saat ini? $ 0.06838 . Cobalah Harga SWTCH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Switchboard? Kapitalisasi pasar SWTCH adalah $ 11.73M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SWTCH? Suplai beredar SWTCH adalah 171.61M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SWTCH? SWTCH mencapai harga ATH sebesar 0.20357481128794683 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SWTCH? SWTCH mencapai harga ATL 0.051817999385382896 USD . Berapa volume perdagangan SWTCH? Volume perdagangan 24 jam live SWTCH adalah $ 67.93K USD . Akankah harga SWTCH naik lebih tinggi tahun ini? SWTCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWTCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Switchboard (SWTCH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

