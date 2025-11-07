BursaDEX+
Harga live Switchboard hari ini adalah 0.06838 USD. Lacak informasi harga aktual SWTCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWTCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWTCH

Info Harga SWTCH

Penjelasan SWTCH

Whitepaper SWTCH

Situs Web Resmi SWTCH

Tokenomi SWTCH

Prakiraan Harga SWTCH

Riwayat SWTCH

Panduan Membeli SWTCH

Konverter SWTCH ke Mata Uang Fiat

Spot SWTCH

Futures USDT-M SWTCH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Switchboard

Harga Switchboard(SWTCH)

Harga Live 1 SWTCH ke USD:

$0.06844
+0.29%1D
USD
Grafik Harga Live Switchboard (SWTCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:10:44 (UTC+8)

Informasi Harga Switchboard (SWTCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06788
Low 24 Jam
$ 0.07426
High 24 Jam

$ 0.06788
$ 0.07426
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
-1.74%

+0.29%

-23.55%

-23.55%

Harga aktual Switchboard (SWTCH) adalah $ 0.06838. Selama 24 jam terakhir, SWTCH diperdagangkan antara low $ 0.06788 dan high $ 0.07426, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWTCH adalah $ 0.20357481128794683, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.051817999385382896.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWTCH telah berubah sebesar -1.74% selama 1 jam terakhir, +0.29% selama 24 jam, dan -23.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Switchboard (SWTCH)

No.1013

$ 11.73M
$ 67.93K
$ 68.38M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%

SOL

Kapitalisasi Pasar Switchboard saat ini adalah $ 11.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.93K. Suplai beredar SWTCH adalah 171.61M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.38M.

Riwayat Harga Switchboard (SWTCH) USD

Pantau perubahan harga Switchboard untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001979+0.29%
30 Days$ -0.04322-38.73%
60 Hari$ +0.02838+70.95%
90 Hari$ +0.02838+70.95%
Perubahan Harga Switchboard Hari Ini

Hari ini, SWTCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001979 (+0.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Switchboard 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04322 (-38.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Switchboard 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SWTCH terlihat mengalami perubahan $ +0.02838 (+70.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Switchboard 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02838 (+70.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Switchboard (SWTCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Switchboard sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Switchboard (SWTCH)

Switchboard adalah pusat segalanya, yang memungkinkan pengguna membuat umpan data yang cepat, dapat disesuaikan, dan dapat diverifikasi tanpa izin untuk aplikasi web3 & DeFi.

Switchboard tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Switchboard Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SWTCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Switchboard di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Switchboard dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Switchboard (USD)

Berapa nilai Switchboard (SWTCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Switchboard (SWTCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Switchboard.

Cek prediksi harga Switchboard sekarang!

Tokenomi Switchboard (SWTCH)

Memahami tokenomi Switchboard (SWTCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWTCH sekarang!

Cara membeli Switchboard (SWTCH)

Ingin mengetahui cara membeli Switchboard? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Switchboard di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWTCH ke Mata Uang Lokal

1 Switchboard(SWTCH) ke VND
1,799.4197
1 Switchboard(SWTCH) ke AUD
A$0.1053052
1 Switchboard(SWTCH) ke GBP
0.0519688
1 Switchboard(SWTCH) ke EUR
0.0588068
1 Switchboard(SWTCH) ke USD
$0.06838
1 Switchboard(SWTCH) ke MYR
RM0.2858284
1 Switchboard(SWTCH) ke TRY
2.8849522
1 Switchboard(SWTCH) ke JPY
¥10.46214
1 Switchboard(SWTCH) ke ARS
ARS$99.2446806
1 Switchboard(SWTCH) ke RUB
5.5551912
1 Switchboard(SWTCH) ke INR
6.0632546
1 Switchboard(SWTCH) ke IDR
Rp1,139.6662108
1 Switchboard(SWTCH) ke PHP
4.0330524
1 Switchboard(SWTCH) ke EGP
￡E.3.234374
1 Switchboard(SWTCH) ke BRL
R$0.365833
1 Switchboard(SWTCH) ke CAD
C$0.0964158
1 Switchboard(SWTCH) ke BDT
8.3430438
1 Switchboard(SWTCH) ke NGN
98.3878792
1 Switchboard(SWTCH) ke COP
$261.9918158
1 Switchboard(SWTCH) ke ZAR
R.1.1877606
1 Switchboard(SWTCH) ke UAH
2.8760628
1 Switchboard(SWTCH) ke TZS
T.Sh.168.00966
1 Switchboard(SWTCH) ke VES
Bs15.52226
1 Switchboard(SWTCH) ke CLP
$64.48234
1 Switchboard(SWTCH) ke PKR
Rs19.3269232
1 Switchboard(SWTCH) ke KZT
35.9699314
1 Switchboard(SWTCH) ke THB
฿2.2141444
1 Switchboard(SWTCH) ke TWD
NT$2.1177286
1 Switchboard(SWTCH) ke AED
د.إ0.2509546
1 Switchboard(SWTCH) ke CHF
Fr0.054704
1 Switchboard(SWTCH) ke HKD
HK$0.5313126
1 Switchboard(SWTCH) ke AMD
֏26.148512
1 Switchboard(SWTCH) ke MAD
.د.م0.635934
1 Switchboard(SWTCH) ke MXN
$1.2698166
1 Switchboard(SWTCH) ke SAR
ريال0.256425
1 Switchboard(SWTCH) ke ETB
Br10.5229982
1 Switchboard(SWTCH) ke KES
KSh8.8305932
1 Switchboard(SWTCH) ke JOD
د.أ0.04848142
1 Switchboard(SWTCH) ke PLN
0.2516384
1 Switchboard(SWTCH) ke RON
лв0.300872
1 Switchboard(SWTCH) ke SEK
kr0.6543966
1 Switchboard(SWTCH) ke BGN
лв0.1155622
1 Switchboard(SWTCH) ke HUF
Ft22.8922564
1 Switchboard(SWTCH) ke CZK
1.4421342
1 Switchboard(SWTCH) ke KWD
د.ك0.02092428
1 Switchboard(SWTCH) ke ILS
0.2236026
1 Switchboard(SWTCH) ke BOB
Bs0.471822
1 Switchboard(SWTCH) ke AZN
0.116246
1 Switchboard(SWTCH) ke TJS
SM0.6304636
1 Switchboard(SWTCH) ke GEL
0.1853098
1 Switchboard(SWTCH) ke AOA
Kz62.6764242
1 Switchboard(SWTCH) ke BHD
.د.ب0.02577926
1 Switchboard(SWTCH) ke BMD
$0.06838
1 Switchboard(SWTCH) ke DKK
kr0.4424186
1 Switchboard(SWTCH) ke HNL
L1.8011292
1 Switchboard(SWTCH) ke MUR
3.1434286
1 Switchboard(SWTCH) ke NAD
$1.1877606
1 Switchboard(SWTCH) ke NOK
kr0.697476
1 Switchboard(SWTCH) ke NZD
$0.1210326
1 Switchboard(SWTCH) ke PAB
B/.0.06838
1 Switchboard(SWTCH) ke PGK
K0.287196
1 Switchboard(SWTCH) ke QAR
ر.ق0.2489032
1 Switchboard(SWTCH) ke RSD
дин.6.9460404
1 Switchboard(SWTCH) ke UZS
soʻm823.8552322
1 Switchboard(SWTCH) ke ALL
L5.733663
1 Switchboard(SWTCH) ke ANG
ƒ0.1224002
1 Switchboard(SWTCH) ke AWG
ƒ0.123084
1 Switchboard(SWTCH) ke BBD
$0.13676
1 Switchboard(SWTCH) ke BAM
KM0.1155622
1 Switchboard(SWTCH) ke BIF
Fr201.65262
1 Switchboard(SWTCH) ke BND
$0.088894
1 Switchboard(SWTCH) ke BSD
$0.06838
1 Switchboard(SWTCH) ke JMD
$10.964733
1 Switchboard(SWTCH) ke KHR
274.6181828
1 Switchboard(SWTCH) ke KMF
Fr28.7196
1 Switchboard(SWTCH) ke LAK
1,486.5217094
1 Switchboard(SWTCH) ke LKR
රු20.8470106
1 Switchboard(SWTCH) ke MDL
L1.16246
1 Switchboard(SWTCH) ke MGA
Ar308.01771
1 Switchboard(SWTCH) ke MOP
P0.54704
1 Switchboard(SWTCH) ke MVR
1.053052
1 Switchboard(SWTCH) ke MWK
MK118.7152018
1 Switchboard(SWTCH) ke MZN
MT4.372901
1 Switchboard(SWTCH) ke NPR
रु9.689446
1 Switchboard(SWTCH) ke PYG
484.95096
1 Switchboard(SWTCH) ke RWF
Fr99.21938
1 Switchboard(SWTCH) ke SBD
$0.5627674
1 Switchboard(SWTCH) ke SCR
0.9867234
1 Switchboard(SWTCH) ke SRD
$2.63263
1 Switchboard(SWTCH) ke SVC
$0.5976412
1 Switchboard(SWTCH) ke SZL
L1.1870768
1 Switchboard(SWTCH) ke TMT
m0.23933
1 Switchboard(SWTCH) ke TND
د.ت0.20233642
1 Switchboard(SWTCH) ke TTD
$0.4629326
1 Switchboard(SWTCH) ke UGX
Sh239.05648
1 Switchboard(SWTCH) ke XAF
Fr38.83984
1 Switchboard(SWTCH) ke XCD
$0.184626
1 Switchboard(SWTCH) ke XOF
Fr38.83984
1 Switchboard(SWTCH) ke XPF
Fr7.04314
1 Switchboard(SWTCH) ke BWP
P0.919711
1 Switchboard(SWTCH) ke BZD
$0.1374438
1 Switchboard(SWTCH) ke CVE
$6.5535392
1 Switchboard(SWTCH) ke DJF
Fr12.10326
1 Switchboard(SWTCH) ke DOP
$4.3975178
1 Switchboard(SWTCH) ke DZD
د.ج8.9297442
1 Switchboard(SWTCH) ke FJD
$0.1559064
1 Switchboard(SWTCH) ke GNF
Fr594.5641
1 Switchboard(SWTCH) ke GTQ
Q0.5237908
1 Switchboard(SWTCH) ke GYD
$14.3023608
1 Switchboard(SWTCH) ke ISK
kr8.61588

Sumber Daya Switchboard

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Switchboard, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Switchboard
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Switchboard

Berapa nilai Switchboard (SWTCH) hari ini?
Harga live SWTCH dalam USD adalah 0.06838 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWTCH ke USD saat ini?
Harga SWTCH ke USD saat ini adalah $ 0.06838. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Switchboard?
Kapitalisasi pasar SWTCH adalah $ 11.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWTCH?
Suplai beredar SWTCH adalah 171.61M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWTCH?
SWTCH mencapai harga ATH sebesar 0.20357481128794683 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWTCH?
SWTCH mencapai harga ATL 0.051817999385382896 USD.
Berapa volume perdagangan SWTCH?
Volume perdagangan 24 jam live SWTCH adalah $ 67.93K USD.
Akankah harga SWTCH naik lebih tinggi tahun ini?
SWTCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWTCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Switchboard (SWTCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

