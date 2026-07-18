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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Threshold, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Threshold, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Threshold (T) Hari Ini

Analisis Teknis Threshold (T) Hari Ini

Halaman Analisis Threshold menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari T. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Threshold di bawah ini.

Perubahan Harga Threshold (T)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003506---5.55%+2.57%-42.21%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Threshold

Indikator Teknikal Threshold

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Threshold di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 2
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 2Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003492
0.003491
R2
0.003491
0.003489
R1
0.003489
0.003489
PP
0.003488
0.003488
S1
0.003486
0.003486
S2
0.003485
0.003486
S3
0.003483
0.003485

Sinyal Pasar Threshold

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.02M
$2.84 M
$2.82 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.27 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.30 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Threshold

Aliran Masuk BersihHarga TUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.00
2026-07-27-$0.05 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.03 M0.00
2026-07-24-$0.12 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Threshold Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Threshold (T) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Threshold secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
T/USDT
$0.003508
$0.003508$0.003508
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 T = 0.003506 USD

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