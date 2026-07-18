Analisis Teknis Threshold (T) Hari Ini Halaman Analisis Threshold menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari T. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Threshold di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Threshold (T) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003506 -- -5.55% +2.57% -42.21%

Indikator Teknikal Threshold

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Threshold di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 2 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003492 0.003491 R2 0.003491 0.003489 R1 0.003489 0.003489 PP 0.003488 0.003488 S1 0.003486 0.003486 S2 0.003485 0.003486 S3 0.003483 0.003485

Sinyal Pasar Threshold Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.02M $2.84 M $2.82 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.27 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.30 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Threshold Aliran Masuk Bersih Harga TUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.05 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.03 M 0.00 2026-07-24 -$0.12 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Threshold (T) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Threshold secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam T / USDT $0.003508 $0.003508 $0.003508 0.00% 0.00% (USDT) Trade