Harga Testicle Hari Ini

Harga live Testicle (TESTICLE) hari ini adalah $ 0.01407, dengan perubahan 33.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TESTICLE ke USD saat ini adalah $ 0.01407 per TESTICLE.

Testicle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- TESTICLE. Selama 24 jam terakhir, TESTICLE diperdagangkan antara $ 0.01155 (low) dan $ 0.025918 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, TESTICLE bergerak -7.57% dalam satu jam terakhir dan +603.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 189.55K.

Informasi Pasar Testicle (TESTICLE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 189.55K$ 189.55K $ 189.55K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Testicle saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 189.55K. Suplai beredar TESTICLE adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.