Apa yang dimaksud dengan Tevaera (TEVA)

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Tevaera tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tevaera Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TEVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Tevaera di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tevaera dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tevaera (USD)

Berapa nilai Tevaera (TEVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tevaera (TEVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tevaera.

Cek prediksi harga Tevaera sekarang!

Tokenomi Tevaera (TEVA)

Memahami tokenomi Tevaera (TEVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TEVA sekarang!

Cara membeli Tevaera (TEVA)

Ingin mengetahui cara membeli Tevaera? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tevaera di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TEVA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Tevaera

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tevaera, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tevaera Berapa nilai Tevaera (TEVA) hari ini? Harga live TEVA dalam USD adalah 0.00252 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TEVA ke USD saat ini? $ 0.00252 . Cobalah Harga TEVA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Tevaera? Kapitalisasi pasar TEVA adalah $ 1.23M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TEVA? Suplai beredar TEVA adalah 489.91M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TEVA? TEVA mencapai harga ATH sebesar 0.02957069755751843 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TEVA? TEVA mencapai harga ATL 0.002359998625259718 USD . Berapa volume perdagangan TEVA? Volume perdagangan 24 jam live TEVA adalah $ 78.62K USD . Akankah harga TEVA naik lebih tinggi tahun ini? TEVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TEVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Tevaera (TEVA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi