Analisis Teknis Tensor (TNSR) Hari Ini Halaman Analisis Tensor menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TNSR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tensor di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Tensor (TNSR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03084 -- -2.84% -13.40% -23.61%

Indikator Teknikal Tensor

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tensor di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 0 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03078 0.03076 R2 0.03076 0.03074 R1 0.03074 0.03073 PP 0.03072 0.03072 S1 0.0307 0.0307 S2 0.03068 0.03069 S3 0.03066 0.03068

Sinyal Pasar Tensor Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.52M $4.54 M $5.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.13 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.49 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.50 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Tensor Aliran Masuk Bersih Harga TNSRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.05 M 0.03 2026-07-27 -$0.07 M 0.03 2026-07-26 -$0.04 M 0.03 2026-07-25 -$0.02 M 0.03 2026-07-24 $0.19 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Tensor (TNSR) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Tensor secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TNSR / USDT $0.03084 $0.03084 $0.03084 0.00% 0.00% (USDT) Trade TNSR / USDC $0.03093 $0.03093 $0.03093 0.00% 0.00% (USDT) Trade