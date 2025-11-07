BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Trading Payment hari ini adalah 0.07315 USD. Lacak informasi harga aktual TPTU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TPTU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Trading Payment hari ini adalah 0.07315 USD. Lacak informasi harga aktual TPTU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TPTU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TPTU

Info Harga TPTU

Penjelasan TPTU

Situs Web Resmi TPTU

Tokenomi TPTU

Prakiraan Harga TPTU

Riwayat TPTU

Panduan Membeli TPTU

Konverter TPTU ke Mata Uang Fiat

Spot TPTU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Trading Payment

Harga Trading Payment(TPTU)

Harga Live 1 TPTU ke USD:

$0.07315
$0.07315$0.07315
-0.19%1D
USD
Grafik Harga Live Trading Payment (TPTU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:49:18 (UTC+8)

Informasi Harga Trading Payment (TPTU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07236
$ 0.07236$ 0.07236
Low 24 Jam
$ 0.07463
$ 0.07463$ 0.07463
High 24 Jam

$ 0.07236
$ 0.07236$ 0.07236

$ 0.07463
$ 0.07463$ 0.07463

--
----

--
----

+0.54%

-0.19%

-26.12%

-26.12%

Harga aktual Trading Payment (TPTU) adalah $ 0.07315. Selama 24 jam terakhir, TPTU diperdagangkan antara low $ 0.07236 dan high $ 0.07463, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTPTU adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TPTU telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, -0.19% selama 24 jam, dan -26.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 43.64K
$ 43.64K$ 43.64K

$ 438.90K
$ 438.90K$ 438.90K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Kapitalisasi Pasar Trading Payment saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 43.64K. Suplai beredar TPTU adalah --, dan total suplainya sebesar 6000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 438.90K.

Riwayat Harga Trading Payment (TPTU) USD

Pantau perubahan harga Trading Payment untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001392-0.19%
30 Days$ -0.61385-89.36%
60 Hari$ -1.07785-93.65%
90 Hari$ -1.03685-93.41%
Perubahan Harga Trading Payment Hari Ini

Hari ini, TPTU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001392 (-0.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Trading Payment 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.61385 (-89.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Trading Payment 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TPTU terlihat mengalami perubahan $ -1.07785 (-93.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Trading Payment 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.03685 (-93.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Trading Payment (TPTU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Trading Payment sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Trading Payment (TPTU)

Token Perdagangan dan Pembayaran (TPT) —TPT adalah token perdagangan dan pembayaran dari jaringan Ultima Chain. Token ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perdagangan otomatis, berpartisipasi dalam ekosistem produk, dan menerima Token Energi untuk bekerja dengan blockchain. Token TPT memungkinkan pengguna untuk membekukannya dan untuk membekukannya, menerima transaksi pengembalian dengan token UENERGY. Token UENERGY digunakan untuk membayar biaya jaringan, bukan sumber daya ENERGY di blockchain ULTIMA.

Trading Payment tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Trading Payment Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TPTU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Trading Payment di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Trading Payment dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Trading Payment (USD)

Berapa nilai Trading Payment (TPTU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Trading Payment (TPTU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trading Payment.

Cek prediksi harga Trading Payment sekarang!

Tokenomi Trading Payment (TPTU)

Memahami tokenomi Trading Payment (TPTU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TPTU sekarang!

Cara membeli Trading Payment (TPTU)

Ingin mengetahui cara membeli Trading Payment? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Trading Payment di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TPTU ke Mata Uang Lokal

1 Trading Payment(TPTU) ke VND
1,924.94225
1 Trading Payment(TPTU) ke AUD
A$0.112651
1 Trading Payment(TPTU) ke GBP
0.055594
1 Trading Payment(TPTU) ke EUR
0.062909
1 Trading Payment(TPTU) ke USD
$0.07315
1 Trading Payment(TPTU) ke MYR
RM0.305767
1 Trading Payment(TPTU) ke TRY
3.082541
1 Trading Payment(TPTU) ke JPY
¥11.19195
1 Trading Payment(TPTU) ke ARS
ARS$106.1677155
1 Trading Payment(TPTU) ke RUB
5.9434375
1 Trading Payment(TPTU) ke INR
6.4862105
1 Trading Payment(TPTU) ke IDR
Rp1,219.166179
1 Trading Payment(TPTU) ke PHP
4.317313
1 Trading Payment(TPTU) ke EGP
￡E.3.4592635
1 Trading Payment(TPTU) ke BRL
R$0.3913525
1 Trading Payment(TPTU) ke CAD
C$0.1031415
1 Trading Payment(TPTU) ke BDT
8.9250315
1 Trading Payment(TPTU) ke NGN
105.251146
1 Trading Payment(TPTU) ke COP
$280.2676415
1 Trading Payment(TPTU) ke ZAR
R.1.271347
1 Trading Payment(TPTU) ke UAH
3.076689
1 Trading Payment(TPTU) ke TZS
T.Sh.179.72955
1 Trading Payment(TPTU) ke VES
Bs16.60505
1 Trading Payment(TPTU) ke CLP
$68.98045
1 Trading Payment(TPTU) ke PKR
Rs20.675116
1 Trading Payment(TPTU) ke KZT
38.4790945
1 Trading Payment(TPTU) ke THB
฿2.37006
1 Trading Payment(TPTU) ke TWD
NT$2.2669185
1 Trading Payment(TPTU) ke AED
د.إ0.2684605
1 Trading Payment(TPTU) ke CHF
Fr0.05852
1 Trading Payment(TPTU) ke HKD
HK$0.5683755
1 Trading Payment(TPTU) ke AMD
֏27.97256
1 Trading Payment(TPTU) ke MAD
.د.م0.680295
1 Trading Payment(TPTU) ke MXN
$1.359127
1 Trading Payment(TPTU) ke SAR
ريال0.2743125
1 Trading Payment(TPTU) ke ETB
Br11.2570535
1 Trading Payment(TPTU) ke KES
KSh9.448054
1 Trading Payment(TPTU) ke JOD
د.أ0.05186335
1 Trading Payment(TPTU) ke PLN
0.269192
1 Trading Payment(TPTU) ke RON
лв0.32186
1 Trading Payment(TPTU) ke SEK
kr0.7000455
1 Trading Payment(TPTU) ke BGN
лв0.1236235
1 Trading Payment(TPTU) ke HUF
Ft24.448193
1 Trading Payment(TPTU) ke CZK
1.5412705
1 Trading Payment(TPTU) ke KWD
د.ك0.0223839
1 Trading Payment(TPTU) ke ILS
0.2392005
1 Trading Payment(TPTU) ke BOB
Bs0.504735
1 Trading Payment(TPTU) ke AZN
0.124355
1 Trading Payment(TPTU) ke TJS
SM0.674443
1 Trading Payment(TPTU) ke GEL
0.1982365
1 Trading Payment(TPTU) ke AOA
Kz67.0485585
1 Trading Payment(TPTU) ke BHD
.د.ب0.0275044
1 Trading Payment(TPTU) ke BMD
$0.07315
1 Trading Payment(TPTU) ke DKK
kr0.472549
1 Trading Payment(TPTU) ke HNL
L1.926771
1 Trading Payment(TPTU) ke MUR
3.3649
1 Trading Payment(TPTU) ke NAD
$1.2706155
1 Trading Payment(TPTU) ke NOK
kr0.74613
1 Trading Payment(TPTU) ke NZD
$0.1294755
1 Trading Payment(TPTU) ke PAB
B/.0.07315
1 Trading Payment(TPTU) ke PGK
K0.30723
1 Trading Payment(TPTU) ke QAR
ر.ق0.266266
1 Trading Payment(TPTU) ke RSD
дин.7.424725
1 Trading Payment(TPTU) ke UZS
soʻm881.3250985
1 Trading Payment(TPTU) ke ALL
L6.1336275
1 Trading Payment(TPTU) ke ANG
ƒ0.1309385
1 Trading Payment(TPTU) ke AWG
ƒ0.13167
1 Trading Payment(TPTU) ke BBD
$0.1463
1 Trading Payment(TPTU) ke BAM
KM0.1236235
1 Trading Payment(TPTU) ke BIF
Fr215.71935
1 Trading Payment(TPTU) ke BND
$0.095095
1 Trading Payment(TPTU) ke BSD
$0.07315
1 Trading Payment(TPTU) ke JMD
$11.7296025
1 Trading Payment(TPTU) ke KHR
293.774789
1 Trading Payment(TPTU) ke KMF
Fr30.723
1 Trading Payment(TPTU) ke LAK
1,590.2173595
1 Trading Payment(TPTU) ke LKR
රු22.3012405
1 Trading Payment(TPTU) ke MDL
L1.2515965
1 Trading Payment(TPTU) ke MGA
Ar329.504175
1 Trading Payment(TPTU) ke MOP
P0.5852
1 Trading Payment(TPTU) ke MVR
1.12651
1 Trading Payment(TPTU) ke MWK
MK126.9964465
1 Trading Payment(TPTU) ke MZN
MT4.6779425
1 Trading Payment(TPTU) ke NPR
रु10.365355
1 Trading Payment(TPTU) ke PYG
518.7798
1 Trading Payment(TPTU) ke RWF
Fr106.14065
1 Trading Payment(TPTU) ke SBD
$0.6020245
1 Trading Payment(TPTU) ke SCR
1.1009075
1 Trading Payment(TPTU) ke SRD
$2.816275
1 Trading Payment(TPTU) ke SVC
$0.639331
1 Trading Payment(TPTU) ke SZL
L1.269884
1 Trading Payment(TPTU) ke TMT
m0.256025
1 Trading Payment(TPTU) ke TND
د.ت0.21645085
1 Trading Payment(TPTU) ke TTD
$0.4952255
1 Trading Payment(TPTU) ke UGX
Sh255.7324
1 Trading Payment(TPTU) ke XAF
Fr41.5492
1 Trading Payment(TPTU) ke XCD
$0.197505
1 Trading Payment(TPTU) ke XOF
Fr41.5492
1 Trading Payment(TPTU) ke XPF
Fr7.53445
1 Trading Payment(TPTU) ke BWP
P0.9838675
1 Trading Payment(TPTU) ke BZD
$0.1470315
1 Trading Payment(TPTU) ke CVE
$7.010696
1 Trading Payment(TPTU) ke DJF
Fr12.94755
1 Trading Payment(TPTU) ke DOP
$4.7042765
1 Trading Payment(TPTU) ke DZD
د.ج9.550464
1 Trading Payment(TPTU) ke FJD
$0.166782
1 Trading Payment(TPTU) ke GNF
Fr636.03925
1 Trading Payment(TPTU) ke GTQ
Q0.560329
1 Trading Payment(TPTU) ke GYD
$15.300054
1 Trading Payment(TPTU) ke ISK
kr9.2169

Sumber Daya Trading Payment

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Trading Payment, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Trading Payment
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Trading Payment

Berapa nilai Trading Payment (TPTU) hari ini?
Harga live TPTU dalam USD adalah 0.07315 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TPTU ke USD saat ini?
Harga TPTU ke USD saat ini adalah $ 0.07315. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Trading Payment?
Kapitalisasi pasar TPTU adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TPTU?
Suplai beredar TPTU adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TPTU?
TPTU mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TPTU?
TPTU mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TPTU?
Volume perdagangan 24 jam live TPTU adalah $ 43.64K USD.
Akankah harga TPTU naik lebih tinggi tahun ini?
TPTU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TPTU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:49:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Trading Payment (TPTU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TPTU ke USD

Jumlah

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.07315 USD

Perdagangkan TPTU

TPTU/USDT
$0.07315
$0.07315$0.07315
-0.20%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,210.07
$101,210.07$101,210.07

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.47
$3,303.47$3,303.47

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.75
$154.75$154.75

-0.75%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0705
$1.0705$1.0705

+24.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,210.07
$101,210.07$101,210.07

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.47
$3,303.47$3,303.47

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.75
$154.75$154.75

-0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2107
$2.2107$2.2107

-1.06%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0095
$1.0095$1.0095

-0.64%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1079
$0.1079$0.1079

+115.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003638
$0.0003638$0.0003638

+142.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012844
$0.012844$0.012844

+1,184.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.135
$4.135$4.135

+313.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007468
$0.007468$0.007468

+249.95%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1079
$0.1079$0.1079

+115.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001764
$0.001764$0.001764

+62.13%