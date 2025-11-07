Apa yang dimaksud dengan TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA adalah pasar terdesentralisasi pertama di dunia untuk pinjaman lintas rantai. Sementara pendekatan yang ada hanya menyediakan satu atau beberapa kumpulan pinjaman dengan parameter mereka sendiri seperti suku bunga pinjaman/pasokan, ambang likuidasi, rasio Pinjaman-ke-Nilai, atau daftar terbatas mata uang kripto yang dapat ditukar, TRAVA menawarkan mekanisme yang fleksibel di mana pengguna dapat membuat dan mengelola kumpulan pinjaman mereka sendiri untuk memulai bisnis pinjaman. TRAVA juga menawarkan fungsi skor kredit berdasarkan data keuangan analisis on-chain sebagai alat yang berguna yang mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan bagi semua pengguna. Sekarang, kami telah menerapkan kumpulan pinjaman kami di BSC dan di jaringan Fantom. Di masa depan, kami berencana untuk memperluas platform pinjaman kami ke jaringan lain: Ethereum, Polygon, Avalanche,... untuk membangun solusi komprehensif untuk pinjaman lintas-rantai.

Prediksi Harga TRAVA.FINANCE (USD)

Berapa nilai TRAVA.FINANCE (TRAVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TRAVA.FINANCE (TRAVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TRAVA.FINANCE.

Cek prediksi harga TRAVA.FINANCE sekarang!

Tokenomi TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Memahami tokenomi TRAVA.FINANCE (TRAVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRAVA sekarang!

Cara membeli TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Ingin mengetahui cara membeli TRAVA.FINANCE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TRAVA.FINANCE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRAVA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya TRAVA.FINANCE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TRAVA.FINANCE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TRAVA.FINANCE Berapa nilai TRAVA.FINANCE (TRAVA) hari ini? Harga live TRAVA dalam USD adalah 0.0000594 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TRAVA ke USD saat ini? $ 0.0000594 . Cobalah Harga TRAVA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TRAVA.FINANCE? Kapitalisasi pasar TRAVA adalah $ 254.40K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TRAVA? Suplai beredar TRAVA adalah 4.28B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TRAVA? TRAVA mencapai harga ATH sebesar 0.04662123961816 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TRAVA? TRAVA mencapai harga ATL 0.000057385069135849 USD . Berapa volume perdagangan TRAVA? Volume perdagangan 24 jam live TRAVA adalah $ 51.93K USD . Akankah harga TRAVA naik lebih tinggi tahun ini? TRAVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRAVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting TRAVA.FINANCE (TRAVA)

