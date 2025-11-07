BursaDEX+
Harga live TRIBE hari ini adalah 0.5325 USD. Lacak informasi harga aktual TRIBE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRIBE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TRIBE(TRIBE)

Harga Live 1 TRIBE ke USD:

$0.5324
+0.77%1D
USD
Grafik Harga Live TRIBE (TRIBE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:04:14 (UTC+8)

Informasi Harga TRIBE (TRIBE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5244
Low 24 Jam
$ 0.543
High 24 Jam

$ 0.5244
$ 0.543
$ 2.49166441
$ 0
+0.26%

+0.77%

-22.43%

-22.43%

Harga aktual TRIBE (TRIBE) adalah $ 0.5325. Selama 24 jam terakhir, TRIBE diperdagangkan antara low $ 0.5244 dan high $ 0.543, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRIBE adalah $ 2.49166441, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRIBE telah berubah sebesar +0.26% selama 1 jam terakhir, +0.77% selama 24 jam, dan -22.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TRIBE (TRIBE)

No.4490

$ 0.00
$ 55.25K
$ 532.50M
0.00
1,000,000,000
2021-04-04 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar TRIBE saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.25K. Suplai beredar TRIBE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 532.50M.

Riwayat Harga TRIBE (TRIBE) USD

Pantau perubahan harga TRIBE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004068+0.77%
30 Days$ -0.0964-15.33%
60 Hari$ -0.0432-7.51%
90 Hari$ -0.081-13.21%
Perubahan Harga TRIBE Hari Ini

Hari ini, TRIBE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004068 (+0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TRIBE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0964 (-15.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TRIBE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRIBE terlihat mengalami perubahan $ -0.0432 (-7.51%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TRIBE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.081 (-13.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TRIBE (TRIBE)?

Lihat halaman Riwayat Harga TRIBE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TRIBE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRIBE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TRIBE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TRIBE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TRIBE (USD)

Berapa nilai TRIBE (TRIBE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TRIBE (TRIBE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TRIBE.

Cek prediksi harga TRIBE sekarang!

Tokenomi TRIBE (TRIBE)

Memahami tokenomi TRIBE (TRIBE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRIBE sekarang!

Cara membeli TRIBE (TRIBE)

Ingin mengetahui cara membeli TRIBE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TRIBE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRIBE ke Mata Uang Lokal

1 TRIBE(TRIBE) ke VND
1 TRIBE(TRIBE) ke AUD
1 TRIBE(TRIBE) ke GBP
1 TRIBE(TRIBE) ke EUR
1 TRIBE(TRIBE) ke USD
1 TRIBE(TRIBE) ke MYR
1 TRIBE(TRIBE) ke TRY
1 TRIBE(TRIBE) ke JPY
1 TRIBE(TRIBE) ke ARS
1 TRIBE(TRIBE) ke RUB
1 TRIBE(TRIBE) ke INR
1 TRIBE(TRIBE) ke IDR
1 TRIBE(TRIBE) ke PHP
1 TRIBE(TRIBE) ke EGP
1 TRIBE(TRIBE) ke BRL
1 TRIBE(TRIBE) ke CAD
1 TRIBE(TRIBE) ke BDT
1 TRIBE(TRIBE) ke NGN
1 TRIBE(TRIBE) ke COP
1 TRIBE(TRIBE) ke ZAR
1 TRIBE(TRIBE) ke UAH
1 TRIBE(TRIBE) ke TZS
1 TRIBE(TRIBE) ke VES
1 TRIBE(TRIBE) ke CLP
1 TRIBE(TRIBE) ke PKR
1 TRIBE(TRIBE) ke KZT
1 TRIBE(TRIBE) ke THB
1 TRIBE(TRIBE) ke TWD
1 TRIBE(TRIBE) ke AED
1 TRIBE(TRIBE) ke CHF
1 TRIBE(TRIBE) ke HKD
1 TRIBE(TRIBE) ke AMD
1 TRIBE(TRIBE) ke MAD
1 TRIBE(TRIBE) ke MXN
1 TRIBE(TRIBE) ke SAR
1 TRIBE(TRIBE) ke ETB
1 TRIBE(TRIBE) ke KES
1 TRIBE(TRIBE) ke JOD
1 TRIBE(TRIBE) ke PLN
1 TRIBE(TRIBE) ke RON
1 TRIBE(TRIBE) ke SEK
1 TRIBE(TRIBE) ke BGN
1 TRIBE(TRIBE) ke HUF
1 TRIBE(TRIBE) ke CZK
1 TRIBE(TRIBE) ke KWD
1 TRIBE(TRIBE) ke ILS
1 TRIBE(TRIBE) ke BOB
1 TRIBE(TRIBE) ke AZN
1 TRIBE(TRIBE) ke TJS
1 TRIBE(TRIBE) ke GEL
1 TRIBE(TRIBE) ke AOA
1 TRIBE(TRIBE) ke BHD
1 TRIBE(TRIBE) ke BMD
1 TRIBE(TRIBE) ke DKK
1 TRIBE(TRIBE) ke HNL
1 TRIBE(TRIBE) ke MUR
1 TRIBE(TRIBE) ke NAD
1 TRIBE(TRIBE) ke NOK
1 TRIBE(TRIBE) ke NZD
1 TRIBE(TRIBE) ke PAB
1 TRIBE(TRIBE) ke PGK
1 TRIBE(TRIBE) ke QAR
1 TRIBE(TRIBE) ke RSD
1 TRIBE(TRIBE) ke UZS
1 TRIBE(TRIBE) ke ALL
1 TRIBE(TRIBE) ke ANG
1 TRIBE(TRIBE) ke AWG
1 TRIBE(TRIBE) ke BBD
1 TRIBE(TRIBE) ke BAM
1 TRIBE(TRIBE) ke BIF
1 TRIBE(TRIBE) ke BND
1 TRIBE(TRIBE) ke BSD
1 TRIBE(TRIBE) ke JMD
1 TRIBE(TRIBE) ke KHR
1 TRIBE(TRIBE) ke KMF
1 TRIBE(TRIBE) ke LAK
1 TRIBE(TRIBE) ke LKR
1 TRIBE(TRIBE) ke MDL
1 TRIBE(TRIBE) ke MGA
1 TRIBE(TRIBE) ke MOP
1 TRIBE(TRIBE) ke MVR
1 TRIBE(TRIBE) ke MWK
1 TRIBE(TRIBE) ke MZN
1 TRIBE(TRIBE) ke NPR
1 TRIBE(TRIBE) ke PYG
1 TRIBE(TRIBE) ke RWF
1 TRIBE(TRIBE) ke SBD
1 TRIBE(TRIBE) ke SCR
1 TRIBE(TRIBE) ke SRD
1 TRIBE(TRIBE) ke SVC
1 TRIBE(TRIBE) ke SZL
1 TRIBE(TRIBE) ke TMT
1 TRIBE(TRIBE) ke TND
1 TRIBE(TRIBE) ke TTD
1 TRIBE(TRIBE) ke UGX
1 TRIBE(TRIBE) ke XAF
1 TRIBE(TRIBE) ke XCD
1 TRIBE(TRIBE) ke XOF
1 TRIBE(TRIBE) ke XPF
1 TRIBE(TRIBE) ke BWP
1 TRIBE(TRIBE) ke BZD
1 TRIBE(TRIBE) ke CVE
1 TRIBE(TRIBE) ke DJF
1 TRIBE(TRIBE) ke DOP
1 TRIBE(TRIBE) ke DZD
1 TRIBE(TRIBE) ke FJD
1 TRIBE(TRIBE) ke GNF
1 TRIBE(TRIBE) ke GTQ
1 TRIBE(TRIBE) ke GYD
1 TRIBE(TRIBE) ke ISK
Sumber Daya TRIBE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TRIBE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TRIBE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TRIBE

Berapa nilai TRIBE (TRIBE) hari ini?
Harga live TRIBE dalam USD adalah 0.5325 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRIBE ke USD saat ini?
Harga TRIBE ke USD saat ini adalah $ 0.5325. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TRIBE?
Kapitalisasi pasar TRIBE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRIBE?
Suplai beredar TRIBE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRIBE?
TRIBE mencapai harga ATH sebesar 2.49166441 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRIBE?
TRIBE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan TRIBE?
Volume perdagangan 24 jam live TRIBE adalah $ 55.25K USD.
Akankah harga TRIBE naik lebih tinggi tahun ini?
TRIBE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRIBE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

