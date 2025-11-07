BursaDEX+
Harga live Tron hari ini adalah 0.2837 USD. Lacak informasi harga aktual TRX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Tron hari ini adalah 0.2837 USD. Lacak informasi harga aktual TRX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Tron

Harga Tron(TRX)

Harga Live 1 TRX ke USD:

$0.2838
+0.42%1D
USD
Grafik Harga Live Tron (TRX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:51:12 (UTC+8)

Informasi Harga Tron (TRX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.282
Low 24 Jam
$ 0.2895
High 24 Jam

$ 0.282
$ 0.2895
$ 0.44067471530141733
$ 0.001091259997338057
-0.15%

+0.42%

-2.71%

-2.71%

Harga aktual Tron (TRX) adalah $ 0.2837. Selama 24 jam terakhir, TRX diperdagangkan antara low $ 0.282 dan high $ 0.2895, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRX adalah $ 0.44067471530141733, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001091259997338057.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRX telah berubah sebesar -0.15% selama 1 jam terakhir, +0.42% selama 24 jam, dan -2.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tron (TRX)

No.8

$ 26.86B
$ 15.68M
$ 26.86B
94.67B
--
94,665,952,490.0581
0.79%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.0015
TRX

Kapitalisasi Pasar Tron saat ini adalah $ 26.86B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.68M. Suplai beredar TRX adalah 94.67B, dan total suplainya sebesar 94665952490.0581. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.86B.

Riwayat Harga Tron (TRX) USD

Pantau perubahan harga Tron untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001187+0.42%
30 Days$ -0.0547-16.17%
60 Hari$ -0.0475-14.35%
90 Hari$ -0.0541-16.02%
Perubahan Harga Tron Hari Ini

Hari ini, TRX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001187 (+0.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tron 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0547 (-16.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tron 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRX terlihat mengalami perubahan $ -0.0475 (-14.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tron 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0541 (-16.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tron (TRX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tron sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tron (TRX)

TRON: Desentralisasi Web TRON didedikasikan untuk membangun infrastruktur untuk Internet yang benar-benar terdesentralisasi. Protokol TRON, salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia yang menawarkan dukungan skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan komputasi throughput tinggi (HTC) yang berfungsi sebagai dasar untuk semua aplikasi terdesentralisasi di ekosistem TRON. Hal ini juga memberikan kompatibilitas yang lebih baik untuk kontrak pintar Ethereum melalui platform kontrak pintar yang inovatif dan dapat dipasang. Sejak 24 Juli 2018, TRON mengakuisisi BitTorrent Inc. yang merupakan perusahaan teknologi Internet yang berbasis di San Francisco. Ini merancang teknologi terdistribusi yang menskalakan secara efisien, menjaga kecerdasan tetap terdepan, dan membuat pembuat dan konsumen tetap mengendalikan konten dan data mereka. Setiap bulan lebih dari 170 juta orang menggunakan produk yang dikembangkan BitTorrent Inc. Protokolnya memindahkan sebanyak 40% dari lalu lintas Internet dunia setiap hari. Sekarang TRON adalah salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia dengan lebih dari 100 juta pengguna.

Tron tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tron Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tron di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tron dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tron (USD)

Berapa nilai Tron (TRX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tron (TRX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tron.

Cek prediksi harga Tron sekarang!

Tokenomi Tron (TRX)

Memahami tokenomi Tron (TRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRX sekarang!

Cara membeli Tron (TRX)

Ingin mengetahui cara membeli Tron? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tron di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRX ke Mata Uang Lokal

1 Tron(TRX) ke VND
7,465.5655
1 Tron(TRX) ke AUD
A$0.436898
1 Tron(TRX) ke GBP
0.215612
1 Tron(TRX) ke EUR
0.243982
1 Tron(TRX) ke USD
$0.2837
1 Tron(TRX) ke MYR
RM1.185866
1 Tron(TRX) ke TRY
11.955118
1 Tron(TRX) ke JPY
¥43.4061
1 Tron(TRX) ke ARS
ARS$411.753669
1 Tron(TRX) ke RUB
23.050625
1 Tron(TRX) ke INR
25.155679
1 Tron(TRX) ke IDR
Rp4,728.331442
1 Tron(TRX) ke PHP
16.743974
1 Tron(TRX) ke EGP
￡E.13.416173
1 Tron(TRX) ke BRL
R$1.517795
1 Tron(TRX) ke CAD
C$0.400017
1 Tron(TRX) ke BDT
34.614237
1 Tron(TRX) ke NGN
408.198908
1 Tron(TRX) ke COP
$1,086.971017
1 Tron(TRX) ke ZAR
R.4.930706
1 Tron(TRX) ke UAH
11.932422
1 Tron(TRX) ke TZS
T.Sh.697.0509
1 Tron(TRX) ke VES
Bs64.3999
1 Tron(TRX) ke CLP
$267.5291
1 Tron(TRX) ke PKR
Rs80.184968
1 Tron(TRX) ke KZT
149.234711
1 Tron(TRX) ke THB
฿9.19188
1 Tron(TRX) ke TWD
NT$8.791863
1 Tron(TRX) ke AED
د.إ1.041179
1 Tron(TRX) ke CHF
Fr0.22696
1 Tron(TRX) ke HKD
HK$2.204349
1 Tron(TRX) ke AMD
֏108.48688
1 Tron(TRX) ke MAD
.د.م2.63841
1 Tron(TRX) ke MXN
$5.271146
1 Tron(TRX) ke SAR
ريال1.063875
1 Tron(TRX) ke ETB
Br43.658593
1 Tron(TRX) ke KES
KSh36.642692
1 Tron(TRX) ke JOD
د.أ0.2011433
1 Tron(TRX) ke PLN
1.044016
1 Tron(TRX) ke RON
лв1.24828
1 Tron(TRX) ke SEK
kr2.715009
1 Tron(TRX) ke BGN
лв0.479453
1 Tron(TRX) ke HUF
Ft94.818214
1 Tron(TRX) ke CZK
5.977559
1 Tron(TRX) ke KWD
د.ك0.0868122
1 Tron(TRX) ke ILS
0.927699
1 Tron(TRX) ke BOB
Bs1.95753
1 Tron(TRX) ke AZN
0.48229
1 Tron(TRX) ke TJS
SM2.615714
1 Tron(TRX) ke GEL
0.768827
1 Tron(TRX) ke AOA
Kz260.036583
1 Tron(TRX) ke BHD
.د.ب0.1066712
1 Tron(TRX) ke BMD
$0.2837
1 Tron(TRX) ke DKK
kr1.832702
1 Tron(TRX) ke HNL
L7.472658
1 Tron(TRX) ke MUR
13.0502
1 Tron(TRX) ke NAD
$4.927869
1 Tron(TRX) ke NOK
kr2.89374
1 Tron(TRX) ke NZD
$0.502149
1 Tron(TRX) ke PAB
B/.0.2837
1 Tron(TRX) ke PGK
K1.19154
1 Tron(TRX) ke QAR
ر.ق1.032668
1 Tron(TRX) ke RSD
дин.28.79555
1 Tron(TRX) ke UZS
soʻm3,418.071503
1 Tron(TRX) ke ALL
L23.788245
1 Tron(TRX) ke ANG
ƒ0.507823
1 Tron(TRX) ke AWG
ƒ0.51066
1 Tron(TRX) ke BBD
$0.5674
1 Tron(TRX) ke BAM
KM0.479453
1 Tron(TRX) ke BIF
Fr836.6313
1 Tron(TRX) ke BND
$0.36881
1 Tron(TRX) ke BSD
$0.2837
1 Tron(TRX) ke JMD
$45.491295
1 Tron(TRX) ke KHR
1,139.356222
1 Tron(TRX) ke KMF
Fr119.154
1 Tron(TRX) ke LAK
6,167.391181
1 Tron(TRX) ke LKR
රු86.491619
1 Tron(TRX) ke MDL
L4.854107
1 Tron(TRX) ke MGA
Ar1,277.92665
1 Tron(TRX) ke MOP
P2.2696
1 Tron(TRX) ke MVR
4.36898
1 Tron(TRX) ke MWK
MK492.534407
1 Tron(TRX) ke MZN
MT18.142615
1 Tron(TRX) ke NPR
रु40.20029
1 Tron(TRX) ke PYG
2,012.0004
1 Tron(TRX) ke RWF
Fr411.6487
1 Tron(TRX) ke SBD
$2.334851
1 Tron(TRX) ke SCR
4.269685
1 Tron(TRX) ke SRD
$10.92245
1 Tron(TRX) ke SVC
$2.479538
1 Tron(TRX) ke SZL
L4.925032
1 Tron(TRX) ke TMT
m0.99295
1 Tron(TRX) ke TND
د.ت0.8394683
1 Tron(TRX) ke TTD
$1.920649
1 Tron(TRX) ke UGX
Sh991.8152
1 Tron(TRX) ke XAF
Fr161.1416
1 Tron(TRX) ke XCD
$0.76599
1 Tron(TRX) ke XOF
Fr161.1416
1 Tron(TRX) ke XPF
Fr29.2211
1 Tron(TRX) ke BWP
P3.815765
1 Tron(TRX) ke BZD
$0.570237
1 Tron(TRX) ke CVE
$27.189808
1 Tron(TRX) ke DJF
Fr50.2149
1 Tron(TRX) ke DOP
$18.244747
1 Tron(TRX) ke DZD
د.ج37.039872
1 Tron(TRX) ke FJD
$0.646836
1 Tron(TRX) ke GNF
Fr2,466.7715
1 Tron(TRX) ke GTQ
Q2.173142
1 Tron(TRX) ke GYD
$59.338692
1 Tron(TRX) ke ISK
kr35.7462

Sumber Daya Tron

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tron, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tron
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tron

Berapa nilai Tron (TRX) hari ini?
Harga live TRX dalam USD adalah 0.2837 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRX ke USD saat ini?
Harga TRX ke USD saat ini adalah $ 0.2837. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tron?
Kapitalisasi pasar TRX adalah $ 26.86B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRX?
Suplai beredar TRX adalah 94.67B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRX?
TRX mencapai harga ATH sebesar 0.44067471530141733 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRX?
TRX mencapai harga ATL 0.001091259997338057 USD.
Berapa volume perdagangan TRX?
Volume perdagangan 24 jam live TRX adalah $ 15.68M USD.
Akankah harga TRX naik lebih tinggi tahun ini?
TRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Tron (TRX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

