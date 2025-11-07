Apa yang dimaksud dengan Tron (TRX)

TRON: Desentralisasi Web TRON didedikasikan untuk membangun infrastruktur untuk Internet yang benar-benar terdesentralisasi. Protokol TRON, salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia yang menawarkan dukungan skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan komputasi throughput tinggi (HTC) yang berfungsi sebagai dasar untuk semua aplikasi terdesentralisasi di ekosistem TRON. Hal ini juga memberikan kompatibilitas yang lebih baik untuk kontrak pintar Ethereum melalui platform kontrak pintar yang inovatif dan dapat dipasang. Sejak 24 Juli 2018, TRON mengakuisisi BitTorrent Inc. yang merupakan perusahaan teknologi Internet yang berbasis di San Francisco. Ini merancang teknologi terdistribusi yang menskalakan secara efisien, menjaga kecerdasan tetap terdepan, dan membuat pembuat dan konsumen tetap mengendalikan konten dan data mereka. Setiap bulan lebih dari 170 juta orang menggunakan produk yang dikembangkan BitTorrent Inc. Protokolnya memindahkan sebanyak 40% dari lalu lintas Internet dunia setiap hari. Sekarang TRON adalah salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia dengan lebih dari 100 juta pengguna. TRON: Desentralisasi Web TRON didedikasikan untuk membangun infrastruktur untuk Internet yang benar-benar terdesentralisasi. Protokol TRON, salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia yang menawarkan dukungan skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan komputasi throughput tinggi (HTC) yang berfungsi sebagai dasar untuk semua aplikasi terdesentralisasi di ekosistem TRON. Hal ini juga memberikan kompatibilitas yang lebih baik untuk kontrak pintar Ethereum melalui platform kontrak pintar yang inovatif dan dapat dipasang. Sejak 24 Juli 2018, TRON mengakuisisi BitTorrent Inc. yang merupakan perusahaan teknologi Internet yang berbasis di San Francisco. Ini merancang teknologi terdistribusi yang menskalakan secara efisien, menjaga kecerdasan tetap terdepan, dan membuat pembuat dan konsumen tetap mengendalikan konten dan data mereka. Setiap bulan lebih dari 170 juta orang menggunakan produk yang dikembangkan BitTorrent Inc. Protokolnya memindahkan sebanyak 40% dari lalu lintas Internet dunia setiap hari. Sekarang TRON adalah salah satu sistem operasi berbasis blockchain terbesar di dunia dengan lebih dari 100 juta pengguna.

Tron tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tron Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TRX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Tron di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tron dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tron (USD)

Berapa nilai Tron (TRX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tron (TRX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tron.

Cek prediksi harga Tron sekarang!

Tokenomi Tron (TRX)

Memahami tokenomi Tron (TRX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRX sekarang!

Cara membeli Tron (TRX)

Ingin mengetahui cara membeli Tron? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tron di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Tron

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tron, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tron Berapa nilai Tron (TRX) hari ini? Harga live TRX dalam USD adalah 0.2837 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TRX ke USD saat ini? $ 0.2837 . Cobalah Harga TRX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Tron? Kapitalisasi pasar TRX adalah $ 26.86B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TRX? Suplai beredar TRX adalah 94.67B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TRX? TRX mencapai harga ATH sebesar 0.44067471530141733 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TRX? TRX mencapai harga ATL 0.001091259997338057 USD . Berapa volume perdagangan TRX? Volume perdagangan 24 jam live TRX adalah $ 15.68M USD . Akankah harga TRX naik lebih tinggi tahun ini? TRX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Tron (TRX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi