Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Turbo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Turbo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang TURBO

Info Harga TURBO

Penjelasan TURBO

Situs Web Resmi TURBO

Tokenomi TURBO

Prakiraan Harga TURBO

Riwayat TURBO

Panduan Membeli TURBO

Konverter TURBO ke Mata Uang Fiat

Spot TURBO

Futures USDT-M TURBO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Turbo (TURBO) Hari Ini

Analisis Teknis Turbo (TURBO) Hari Ini

Halaman Analisis Turbo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TURBO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Turbo di bawah ini.

Perubahan Harga Turbo (TURBO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0008014---2.45%-0.54%-30.73%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Turbo

Indikator Teknikal Turbo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Turbo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 10
Beli 7
Moving Averages:BeliJual 3Netral 5Beli 6
Indikator Teknis:Strong SellJual 6Netral 5Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.000801
0.000801
R2
0.000801
0.0008
R1
0.0008
0.0008
PP
0.0008
0.0008
S1
0.000799
0.000799
S2
0.000799
0.000799
S3
0.000798
0.000799

Sinyal Pasar Turbo

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.17M
$14.99 M
$15.16 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.25 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.41 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.41 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Turbo

Aliran Masuk BersihHarga TURBOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.04 M0.00
2026-07-26-$0.02 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Turbo Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Turbo (TURBO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Turbo secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TURBO/USDT
$0.0008014
$0.0008014$0.0008014
0.00%
0.00% (USDT)
TURBO/USDC
$0.0008012
$0.0008012$0.0008012
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator TURBO ke USD

Jumlah

TURBO
TURBO
USD
USD

1 TURBO = 0.0008014 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.