Analisis Teknis Turbo (TURBO) Hari Ini Halaman Analisis Turbo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TURBO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Turbo di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Turbo (TURBO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0008014 -- -2.45% -0.54% -30.73%

Indikator Teknikal Turbo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Turbo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 10 Beli 7 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 5 Beli 6 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 6 Netral 5 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.000801 0.000801 R2 0.000801 0.0008 R1 0.0008 0.0008 PP 0.0008 0.0008 S1 0.000799 0.000799 S2 0.000799 0.000799 S3 0.000798 0.000799

Sinyal Pasar Turbo Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.17M $14.99 M $15.16 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.22 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.25 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.41 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.41 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Turbo Aliran Masuk Bersih Harga TURBOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.04 M 0.00 2026-07-26 -$0.02 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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