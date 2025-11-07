BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Units.Network hari ini adalah 0.1661 USD. Lacak informasi harga aktual UNIT0 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNIT0 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Units.Network hari ini adalah 0.1661 USD. Lacak informasi harga aktual UNIT0 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UNIT0 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UNIT0

Info Harga UNIT0

Penjelasan UNIT0

Whitepaper UNIT0

Situs Web Resmi UNIT0

Tokenomi UNIT0

Prakiraan Harga UNIT0

Riwayat UNIT0

Panduan Membeli UNIT0

Konverter UNIT0 ke Mata Uang Fiat

Spot UNIT0

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Units.Network

Harga Units.Network(UNIT0)

Harga Live 1 UNIT0 ke USD:

$0.1663
$0.1663$0.1663
+0.84%1D
USD
Grafik Harga Live Units.Network (UNIT0)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:14:21 (UTC+8)

Informasi Harga Units.Network (UNIT0) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1627
$ 0.1627$ 0.1627
Low 24 Jam
$ 0.176
$ 0.176$ 0.176
High 24 Jam

$ 0.1627
$ 0.1627$ 0.1627

$ 0.176
$ 0.176$ 0.176

$ 3.788279893392064
$ 3.788279893392064$ 3.788279893392064

$ 0.07512442394612938
$ 0.07512442394612938$ 0.07512442394612938

+0.60%

+0.84%

-33.56%

-33.56%

Harga aktual Units.Network (UNIT0) adalah $ 0.1661. Selama 24 jam terakhir, UNIT0 diperdagangkan antara low $ 0.1627 dan high $ 0.176, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUNIT0 adalah $ 3.788279893392064, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07512442394612938.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UNIT0 telah berubah sebesar +0.60% selama 1 jam terakhir, +0.84% selama 24 jam, dan -33.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Units.Network (UNIT0)

No.2142

$ 846.98K
$ 846.98K$ 846.98K

$ 158.12K
$ 158.12K$ 158.12K

$ 16.78M
$ 16.78M$ 16.78M

5.10M
5.10M 5.10M

--
----

100,998,191.54350024
100,998,191.54350024 100,998,191.54350024

WAVES

Kapitalisasi Pasar Units.Network saat ini adalah $ 846.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 158.12K. Suplai beredar UNIT0 adalah 5.10M, dan total suplainya sebesar 100998191.54350024. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.78M.

Riwayat Harga Units.Network (UNIT0) USD

Pantau perubahan harga Units.Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001385+0.84%
30 Days$ -0.1895-53.30%
60 Hari$ -0.1305-44.00%
90 Hari$ -0.0004-0.25%
Perubahan Harga Units.Network Hari Ini

Hari ini, UNIT0 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001385 (+0.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Units.Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1895 (-53.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Units.Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UNIT0 terlihat mengalami perubahan $ -0.1305 (-44.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Units.Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004 (-0.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Units.Network (UNIT0)?

Lihat halaman Riwayat Harga Units.Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Units.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Units.Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UNIT0 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Units.Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Units.Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Units.Network (USD)

Berapa nilai Units.Network (UNIT0) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Units.Network (UNIT0) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Units.Network.

Cek prediksi harga Units.Network sekarang!

Tokenomi Units.Network (UNIT0)

Memahami tokenomi Units.Network (UNIT0) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNIT0 sekarang!

Cara membeli Units.Network (UNIT0)

Ingin mengetahui cara membeli Units.Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Units.Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UNIT0 ke Mata Uang Lokal

1 Units.Network(UNIT0) ke VND
4,370.9215
1 Units.Network(UNIT0) ke AUD
A$0.255794
1 Units.Network(UNIT0) ke GBP
0.126236
1 Units.Network(UNIT0) ke EUR
0.142846
1 Units.Network(UNIT0) ke USD
$0.1661
1 Units.Network(UNIT0) ke MYR
RM0.694298
1 Units.Network(UNIT0) ke TRY
7.007759
1 Units.Network(UNIT0) ke JPY
¥25.4133
1 Units.Network(UNIT0) ke ARS
ARS$241.072557
1 Units.Network(UNIT0) ke RUB
13.495625
1 Units.Network(UNIT0) ke INR
14.728087
1 Units.Network(UNIT0) ke IDR
Rp2,768.332226
1 Units.Network(UNIT0) ke PHP
9.789934
1 Units.Network(UNIT0) ke EGP
￡E.7.854869
1 Units.Network(UNIT0) ke BRL
R$0.886974
1 Units.Network(UNIT0) ke CAD
C$0.234201
1 Units.Network(UNIT0) ke BDT
20.265861
1 Units.Network(UNIT0) ke NGN
238.991324
1 Units.Network(UNIT0) ke COP
$636.397201
1 Units.Network(UNIT0) ke ZAR
R.2.885157
1 Units.Network(UNIT0) ke UAH
6.986166
1 Units.Network(UNIT0) ke TZS
T.Sh.408.1077
1 Units.Network(UNIT0) ke VES
Bs37.7047
1 Units.Network(UNIT0) ke CLP
$156.6323
1 Units.Network(UNIT0) ke PKR
Rs46.946504
1 Units.Network(UNIT0) ke KZT
87.373583
1 Units.Network(UNIT0) ke THB
฿5.378318
1 Units.Network(UNIT0) ke TWD
NT$5.145778
1 Units.Network(UNIT0) ke AED
د.إ0.609587
1 Units.Network(UNIT0) ke CHF
Fr0.13288
1 Units.Network(UNIT0) ke HKD
HK$1.290597
1 Units.Network(UNIT0) ke AMD
֏63.51664
1 Units.Network(UNIT0) ke MAD
.د.م1.54473
1 Units.Network(UNIT0) ke MXN
$3.084477
1 Units.Network(UNIT0) ke SAR
ريال0.622875
1 Units.Network(UNIT0) ke ETB
Br25.561129
1 Units.Network(UNIT0) ke KES
KSh21.450154
1 Units.Network(UNIT0) ke JOD
د.أ0.1177649
1 Units.Network(UNIT0) ke PLN
0.611248
1 Units.Network(UNIT0) ke RON
лв0.73084
1 Units.Network(UNIT0) ke SEK
kr1.589577
1 Units.Network(UNIT0) ke BGN
лв0.280709
1 Units.Network(UNIT0) ke HUF
Ft55.606958
1 Units.Network(UNIT0) ke CZK
3.503049
1 Units.Network(UNIT0) ke KWD
د.ك0.0508266
1 Units.Network(UNIT0) ke ILS
0.543147
1 Units.Network(UNIT0) ke BOB
Bs1.14609
1 Units.Network(UNIT0) ke AZN
0.28237
1 Units.Network(UNIT0) ke TJS
SM1.531442
1 Units.Network(UNIT0) ke GEL
0.450131
1 Units.Network(UNIT0) ke AOA
Kz152.245599
1 Units.Network(UNIT0) ke BHD
.د.ب0.0626197
1 Units.Network(UNIT0) ke BMD
$0.1661
1 Units.Network(UNIT0) ke DKK
kr1.074667
1 Units.Network(UNIT0) ke HNL
L4.375074
1 Units.Network(UNIT0) ke MUR
7.630634
1 Units.Network(UNIT0) ke NAD
$2.885157
1 Units.Network(UNIT0) ke NOK
kr1.692559
1 Units.Network(UNIT0) ke NZD
$0.293997
1 Units.Network(UNIT0) ke PAB
B/.0.1661
1 Units.Network(UNIT0) ke PGK
K0.69762
1 Units.Network(UNIT0) ke QAR
ر.ق0.604604
1 Units.Network(UNIT0) ke RSD
дин.16.872438
1 Units.Network(UNIT0) ke UZS
soʻm2,001.204359
1 Units.Network(UNIT0) ke ALL
L13.927485
1 Units.Network(UNIT0) ke ANG
ƒ0.297319
1 Units.Network(UNIT0) ke AWG
ƒ0.29898
1 Units.Network(UNIT0) ke BBD
$0.3322
1 Units.Network(UNIT0) ke BAM
KM0.280709
1 Units.Network(UNIT0) ke BIF
Fr489.8289
1 Units.Network(UNIT0) ke BND
$0.21593
1 Units.Network(UNIT0) ke BSD
$0.1661
1 Units.Network(UNIT0) ke JMD
$26.634135
1 Units.Network(UNIT0) ke KHR
667.067566
1 Units.Network(UNIT0) ke KMF
Fr69.762
1 Units.Network(UNIT0) ke LAK
3,610.869493
1 Units.Network(UNIT0) ke LKR
රු50.638907
1 Units.Network(UNIT0) ke MDL
L2.8237
1 Units.Network(UNIT0) ke MGA
Ar748.19745
1 Units.Network(UNIT0) ke MOP
P1.3288
1 Units.Network(UNIT0) ke MVR
2.55794
1 Units.Network(UNIT0) ke MWK
MK288.367871
1 Units.Network(UNIT0) ke MZN
MT10.622095
1 Units.Network(UNIT0) ke NPR
रु23.53637
1 Units.Network(UNIT0) ke PYG
1,177.9812
1 Units.Network(UNIT0) ke RWF
Fr241.0111
1 Units.Network(UNIT0) ke SBD
$1.367003
1 Units.Network(UNIT0) ke SCR
2.3254
1 Units.Network(UNIT0) ke SRD
$6.39485
1 Units.Network(UNIT0) ke SVC
$1.451714
1 Units.Network(UNIT0) ke SZL
L2.883496
1 Units.Network(UNIT0) ke TMT
m0.58135
1 Units.Network(UNIT0) ke TND
د.ت0.4914899
1 Units.Network(UNIT0) ke TTD
$1.124497
1 Units.Network(UNIT0) ke UGX
Sh580.6856
1 Units.Network(UNIT0) ke XAF
Fr94.3448
1 Units.Network(UNIT0) ke XCD
$0.44847
1 Units.Network(UNIT0) ke XOF
Fr94.3448
1 Units.Network(UNIT0) ke XPF
Fr17.1083
1 Units.Network(UNIT0) ke BWP
P2.234045
1 Units.Network(UNIT0) ke BZD
$0.333861
1 Units.Network(UNIT0) ke CVE
$15.919024
1 Units.Network(UNIT0) ke DJF
Fr29.3997
1 Units.Network(UNIT0) ke DOP
$10.681891
1 Units.Network(UNIT0) ke DZD
د.ج21.669406
1 Units.Network(UNIT0) ke FJD
$0.378708
1 Units.Network(UNIT0) ke GNF
Fr1,444.2395
1 Units.Network(UNIT0) ke GTQ
Q1.272326
1 Units.Network(UNIT0) ke GYD
$34.741476
1 Units.Network(UNIT0) ke ISK
kr20.9286

Sumber Daya Units.Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Units.Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Units.Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Units.Network

Berapa nilai Units.Network (UNIT0) hari ini?
Harga live UNIT0 dalam USD adalah 0.1661 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UNIT0 ke USD saat ini?
Harga UNIT0 ke USD saat ini adalah $ 0.1661. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Units.Network?
Kapitalisasi pasar UNIT0 adalah $ 846.98K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UNIT0?
Suplai beredar UNIT0 adalah 5.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UNIT0?
UNIT0 mencapai harga ATH sebesar 3.788279893392064 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UNIT0?
UNIT0 mencapai harga ATL 0.07512442394612938 USD.
Berapa volume perdagangan UNIT0?
Volume perdagangan 24 jam live UNIT0 adalah $ 158.12K USD.
Akankah harga UNIT0 naik lebih tinggi tahun ini?
UNIT0 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNIT0 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:14:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Units.Network (UNIT0)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator UNIT0 ke USD

Jumlah

UNIT0
UNIT0
USD
USD

1 UNIT0 = 0.1661 USD

Perdagangkan UNIT0

UNIT0/USDT
$0.1663
$0.1663$0.1663
+0.91%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,323.65
$101,323.65$101,323.65

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.72
$3,308.72$3,308.72

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.00
$156.00$156.00

+0.05%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0252
$1.0252$1.0252

+19.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,323.65
$101,323.65$101,323.65

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.72
$3,308.72$3,308.72

+0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2125
$2.2125$2.2125

-0.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.00
$156.00$156.00

+0.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0276
$1.0276$1.0276

+1.13%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0885
$0.0885$0.0885

+77.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012083
$0.012083$0.012083

+1,108.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009765
$0.009765$0.009765

+357.59%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.285
$4.285$4.285

+328.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0885
$0.0885$0.0885

+77.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001740
$0.001740$0.001740

+59.92%