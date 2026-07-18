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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VELO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VELO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis VELO (VELO) Hari Ini

Analisis Teknis VELO (VELO) Hari Ini

Halaman Analisis VELO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VELO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VELO di bawah ini.

Perubahan Harga VELO (VELO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003475--+3.66%+7.31%+8.83%
Ketahui selengkapnya tentang Harga VELO

Indikator Teknikal VELO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VELO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 4
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0035
0.003498
R2
0.003498
0.003496
R1
0.003495
0.003495
PP
0.003493
0.003493
S1
0.00349
0.003491
S2
0.003488
0.00349
S3
0.003485
0.003488

Sinyal Pasar VELO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.54M
$8.11 M
$8.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal VELO

Aliran Masuk BersihHarga VELOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.00
2026-07-27$0.01 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar VELO (VELO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VELO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VELO/USDT
$0.003475
$0.003475$0.003475
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 VELO = 0.003475 USD

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