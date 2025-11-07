BursaDEX+
Harga VENOM(VENOM)

Harga Live 1 VENOM ke USD:

Grafik Harga Live VENOM (VENOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:15:30 (UTC+8)

Informasi Harga VENOM (VENOM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Harga aktual VENOM (VENOM) adalah $ 0.06764. Selama 24 jam terakhir, VENOM diperdagangkan antara low $ 0.06745 dan high $ 0.06903, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVENOM adalah $ 0.7954748678174979, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.034636160326987464.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VENOM telah berubah sebesar +0.11% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -27.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VENOM (VENOM)

No.372

$ 66.89M
$ 66.89M$ 66.89M

$ 80.43K
$ 80.43K$ 80.43K

$ 541.12M
$ 541.12M$ 541.12M

988.92M
988.92M 988.92M

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

7,323,381,501.01
7,323,381,501.01 7,323,381,501.01

12.36%

VENOM

Kapitalisasi Pasar VENOM saat ini adalah $ 66.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 80.43K. Suplai beredar VENOM adalah 988.92M, dan total suplainya sebesar 7323381501.01. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 541.12M.

Riwayat Harga VENOM (VENOM) USD

Pantau perubahan harga VENOM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003672-0.54%
30 Days$ -0.06147-47.62%
60 Hari$ -0.08425-55.47%
90 Hari$ -0.10621-61.10%
Perubahan Harga VENOM Hari Ini

Hari ini, VENOM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003672 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VENOM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06147 (-47.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VENOM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VENOM terlihat mengalami perubahan $ -0.08425 (-55.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VENOM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.10621 (-61.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VENOM (VENOM)?

Lihat halaman Riwayat Harga VENOM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VENOM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VENOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VENOM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VENOM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VENOM (USD)

Berapa nilai VENOM (VENOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VENOM (VENOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VENOM.

Cek prediksi harga VENOM sekarang!

Tokenomi VENOM (VENOM)

Memahami tokenomi VENOM (VENOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VENOM sekarang!

Cara membeli VENOM (VENOM)

Ingin mengetahui cara membeli VENOM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VENOM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VENOM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya VENOM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VENOM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi VENOM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VENOM

Berapa nilai VENOM (VENOM) hari ini?
Harga live VENOM dalam USD adalah 0.06764 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VENOM ke USD saat ini?
Harga VENOM ke USD saat ini adalah $ 0.06764. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VENOM?
Kapitalisasi pasar VENOM adalah $ 66.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VENOM?
Suplai beredar VENOM adalah 988.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VENOM?
VENOM mencapai harga ATH sebesar 0.7954748678174979 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VENOM?
VENOM mencapai harga ATL 0.034636160326987464 USD.
Berapa volume perdagangan VENOM?
Volume perdagangan 24 jam live VENOM adalah $ 80.43K USD.
Akankah harga VENOM naik lebih tinggi tahun ini?
VENOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VENOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:15:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

