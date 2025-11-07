BursaDEX+
Harga live Virtuals Protocol hari ini adalah 1.1934 USD. Lacak informasi harga aktual VIRTUAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VIRTUAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VIRTUAL

Info Harga VIRTUAL

Penjelasan VIRTUAL

Whitepaper VIRTUAL

Situs Web Resmi VIRTUAL

Tokenomi VIRTUAL

Prakiraan Harga VIRTUAL

Riwayat VIRTUAL

Panduan Membeli VIRTUAL

Konverter VIRTUAL ke Mata Uang Fiat

Spot VIRTUAL

Futures USDT-M VIRTUAL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Virtuals Protocol

Harga Virtuals Protocol(VIRTUAL)

Harga Live 1 VIRTUAL ke USD:

$1.1942
$1.1942
-1.60%1D
USD
Grafik Harga Live Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:08:19 (UTC+8)

Informasi Harga Virtuals Protocol (VIRTUAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.1691
$ 1.1691
Low 24 Jam
$ 1.4288
$ 1.4288
High 24 Jam

$ 1.1691
$ 1.1691

$ 1.4288
$ 1.4288

$ 5.0709119422827476
$ 5.0709119422827476

$ 0.007604929689950013
$ 0.007604929689950013

+1.10%

-1.60%

-6.49%

-6.49%

Harga aktual Virtuals Protocol (VIRTUAL) adalah $ 1.1934. Selama 24 jam terakhir, VIRTUAL diperdagangkan antara low $ 1.1691 dan high $ 1.4288, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVIRTUAL adalah $ 5.0709119422827476, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007604929689950013.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VIRTUAL telah berubah sebesar +1.10% selama 1 jam terakhir, -1.60% selama 24 jam, dan -6.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Virtuals Protocol (VIRTUAL)

No.74

$ 782.97M
$ 782.97M

$ 2.42M
$ 2.42M

$ 1.19B
$ 1.19B

656.08M
656.08M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

65.60%

0.02%

BASE

Kapitalisasi Pasar Virtuals Protocol saat ini adalah $ 782.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.42M. Suplai beredar VIRTUAL adalah 656.08M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.19B.

Riwayat Harga Virtuals Protocol (VIRTUAL) USD

Pantau perubahan harga Virtuals Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.019418-1.60%
30 Days$ +0.1035+9.49%
60 Hari$ +0.0134+1.13%
90 Hari$ -0.1745-12.76%
Perubahan Harga Virtuals Protocol Hari Ini

Hari ini, VIRTUAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.019418 (-1.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Virtuals Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1035 (+9.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Virtuals Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VIRTUAL terlihat mengalami perubahan $ +0.0134 (+1.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Virtuals Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1745 (-12.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Virtuals Protocol (VIRTUAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Virtuals Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Virtuals Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VIRTUAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Virtuals Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Virtuals Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Virtuals Protocol (USD)

Berapa nilai Virtuals Protocol (VIRTUAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Virtuals Protocol (VIRTUAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Virtuals Protocol.

Cek prediksi harga Virtuals Protocol sekarang!

Tokenomi Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Memahami tokenomi Virtuals Protocol (VIRTUAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VIRTUAL sekarang!

Cara membeli Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Ingin mengetahui cara membeli Virtuals Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Virtuals Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VIRTUAL ke Mata Uang Lokal

1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke VND
31,404.321
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AUD
A$1.837836
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke GBP
0.906984
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke EUR
1.026324
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke USD
$1.1934
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MYR
RM4.988412
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TRY
50.349546
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke JPY
¥181.3968
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ARS
ARS$1,732.064958
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke RUB
96.939882
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke INR
105.818778
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke IDR
Rp19,889.992044
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PHP
70.434468
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke EGP
￡E.56.435886
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BRL
R$6.372756
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CAD
C$1.682694
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BDT
145.606734
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NGN
1,717.111656
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke COP
$4,572.404694
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ZAR
R.20.729358
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke UAH
50.194404
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TZS
T.Sh.2,932.1838
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke VES
Bs270.9018
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CLP
$1,125.3762
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PKR
Rs337.302576
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KZT
627.764202
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke THB
฿38.66616
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TWD
NT$36.983466
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AED
د.إ4.379778
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CHF
Fr0.95472
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke HKD
HK$9.272718
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AMD
֏456.35616
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MAD
.د.م11.09862
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MXN
$22.161438
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SAR
ريال4.47525
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ETB
Br183.652326
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KES
KSh154.139544
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke JOD
د.أ0.8461206
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PLN
4.379778
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke RON
лв5.25096
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SEK
kr11.408904
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BGN
лв2.016846
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke HUF
Ft398.989422
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CZK
25.144938
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KWD
د.ك0.3651804
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ILS
3.902418
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BOB
Bs8.23446
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AZN
2.02878
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TJS
SM11.003148
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke GEL
3.234114
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AOA
Kz1,093.858506
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BHD
.د.ب0.4487184
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BMD
$1.1934
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke DKK
kr7.709364
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke HNL
L31.434156
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MUR
54.8964
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NAD
$20.729358
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NOK
kr12.160746
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NZD
$2.112318
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PAB
B/.1.1934
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PGK
K5.01228
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke QAR
ر.ق4.343976
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke RSD
дин.121.118166
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke UZS
soʻm14,378.309946
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ALL
L100.06659
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ANG
ƒ2.136186
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AWG
ƒ2.14812
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BBD
$2.3868
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BAM
KM2.016846
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BIF
Fr3,519.3366
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BND
$1.55142
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BSD
$1.1934
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke JMD
$191.36169
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KHR
4,792.766004
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KMF
Fr501.228
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke LAK
25,943.477742
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke LKR
රු363.831858
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MDL
L20.2878
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MGA
Ar5,375.6703
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MOP
P9.5472
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MVR
18.37836
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MWK
MK2,071.873674
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MZN
MT76.31793
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NPR
रु169.10478
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PYG
8,463.5928
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke RWF
Fr1,731.6234
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SBD
$9.821682
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SCR
17.96067
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SRD
$45.9459
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SVC
$10.430316
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SZL
L20.717424
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TMT
m4.1769
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TND
د.ت3.5312706
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TTD
$8.079318
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke UGX
Sh4,172.1264
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke XAF
Fr676.6578
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke XCD
$3.22218
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke XOF
Fr676.6578
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke XPF
Fr122.9202
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BWP
P16.05123
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BZD
$2.398734
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CVE
$114.375456
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke DJF
Fr211.2318
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke DOP
$76.747554
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke DZD
د.ج155.810304
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke FJD
$2.720952
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke GNF
Fr10,376.613
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke GTQ
Q9.141444
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke GYD
$249.611544
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ISK
kr150.3684

Sumber Daya Virtuals Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Virtuals Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Virtuals Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Virtuals Protocol

Berapa nilai Virtuals Protocol (VIRTUAL) hari ini?
Harga live VIRTUAL dalam USD adalah 1.1934 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VIRTUAL ke USD saat ini?
Harga VIRTUAL ke USD saat ini adalah $ 1.1934. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Virtuals Protocol?
Kapitalisasi pasar VIRTUAL adalah $ 782.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VIRTUAL?
Suplai beredar VIRTUAL adalah 656.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VIRTUAL?
VIRTUAL mencapai harga ATH sebesar 5.0709119422827476 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VIRTUAL?
VIRTUAL mencapai harga ATL 0.007604929689950013 USD.
Berapa volume perdagangan VIRTUAL?
Volume perdagangan 24 jam live VIRTUAL adalah $ 2.42M USD.
Akankah harga VIRTUAL naik lebih tinggi tahun ini?
VIRTUAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VIRTUAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:08:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VIRTUAL ke USD

Jumlah

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 1.1934 USD

Perdagangkan VIRTUAL

VIRTUAL/USDC
$1.19495
$1.19495
-1.37%
VIRTUAL/USDT
$1.1942
$1.1942
-1.55%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

