Analisis Teknis Wormhole (W) Hari Ini Halaman Analisis Wormhole menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari W. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Wormhole di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Wormhole (W) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008954 -- -3.40% -9.86% -30.00%

Indikator Teknikal Wormhole

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Wormhole di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 2 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00894 0.00893 R2 0.00893 0.00893 R1 0.00893 0.00893 PP 0.00892 0.00892 S1 0.00892 0.00892 S2 0.00891 0.00892 S3 0.00891 0.00891

Sinyal Pasar Wormhole Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.09M $7.10 M $7.18 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.22 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.59 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.56 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Wormhole Aliran Masuk Bersih Harga WUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.02 M 0.01 2026-07-27 -$0.08 M 0.01 2026-07-26 $0.08 M 0.01 2026-07-25 $0.05 M 0.01 2026-07-24 -$0.07 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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