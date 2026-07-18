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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Wormhole, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Wormhole, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Wormhole (W) Hari Ini

Analisis Teknis Wormhole (W) Hari Ini

Halaman Analisis Wormhole menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari W. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Wormhole di bawah ini.

Perubahan Harga Wormhole (W)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008954---3.40%-9.86%-30.00%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Wormhole

Indikator Teknikal Wormhole

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Wormhole di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 2
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00894
0.00893
R2
0.00893
0.00893
R1
0.00893
0.00893
PP
0.00892
0.00892
S1
0.00892
0.00892
S2
0.00891
0.00892
S3
0.00891
0.00891

Sinyal Pasar Wormhole

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.09M
$7.10 M
$7.18 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.19 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.22 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.59 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.56 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Wormhole

Aliran Masuk BersihHarga WUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.02 M0.01
2026-07-27-$0.08 M0.01
2026-07-26$0.08 M0.01
2026-07-25$0.05 M0.01
2026-07-24-$0.07 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Wormhole Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Wormhole (W) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Wormhole secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
W/USDT
$0.00896
$0.00896$0.00896
0.00%
0.00% (USDT)
W/USDC
$0.008945
$0.008945$0.008945
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 W = 0.008954 USD

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