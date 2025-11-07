BursaDEX+
Harga live Welf hari ini adalah 0.5292 USD. Lacak informasi harga aktual WELF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WELF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WELF

Info Harga WELF

Penjelasan WELF

Whitepaper WELF

Situs Web Resmi WELF

Tokenomi WELF

Prakiraan Harga WELF

Riwayat WELF

Panduan Membeli WELF

Konverter WELF ke Mata Uang Fiat

Spot WELF

Logo Welf

Harga Welf(WELF)

Harga Live 1 WELF ke USD:

$0.5292
-0.61%1D
USD
Grafik Harga Live Welf (WELF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:25:21 (UTC+8)

Informasi Harga Welf (WELF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.5238
Low 24 Jam
$ 0.5527
High 24 Jam

$ 0.5238
$ 0.5527
$ 5.023530105188494
$ 0.2499129396525745
0.00%

-0.61%

-8.78%

-8.78%

Harga aktual Welf (WELF) adalah $ 0.5292. Selama 24 jam terakhir, WELF diperdagangkan antara low $ 0.5238 dan high $ 0.5527, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWELF adalah $ 5.023530105188494, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.2499129396525745.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WELF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.61% selama 24 jam, dan -8.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Welf (WELF)

No.1336

$ 5.67M
$ 149.39K
$ 26.46M
10.72M
50,000,000
49,999,000
21.43%

ETH

Kapitalisasi Pasar Welf saat ini adalah $ 5.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 149.39K. Suplai beredar WELF adalah 10.72M, dan total suplainya sebesar 49999000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.46M.

Riwayat Harga Welf (WELF) USD

Pantau perubahan harga Welf untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003248-0.61%
30 Days$ -0.0084-1.57%
60 Hari$ -0.0652-10.97%
90 Hari$ -0.2371-30.95%
Perubahan Harga Welf Hari Ini

Hari ini, WELF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003248 (-0.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Welf 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0084 (-1.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Welf 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WELF terlihat mengalami perubahan $ -0.0652 (-10.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Welf 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2371 (-30.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Welf (WELF)?

Lihat halaman Riwayat Harga Welf sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Welf (WELF)

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Welf tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Welf Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WELF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Welf di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Welf dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Welf (USD)

Berapa nilai Welf (WELF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Welf (WELF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Welf.

Cek prediksi harga Welf sekarang!

Tokenomi Welf (WELF)

Memahami tokenomi Welf (WELF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WELF sekarang!

Cara membeli Welf (WELF)

Ingin mengetahui cara membeli Welf? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Welf di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WELF ke Mata Uang Lokal

1 Welf(WELF) ke VND
13,925.898
1 Welf(WELF) ke AUD
A$0.814968
1 Welf(WELF) ke GBP
0.402192
1 Welf(WELF) ke EUR
0.455112
1 Welf(WELF) ke USD
$0.5292
1 Welf(WELF) ke MYR
RM2.206764
1 Welf(WELF) ke TRY
22.326948
1 Welf(WELF) ke JPY
¥80.9676
1 Welf(WELF) ke ARS
ARS$768.065004
1 Welf(WELF) ke RUB
42.992208
1 Welf(WELF) ke INR
46.908288
1 Welf(WELF) ke IDR
Rp8,819.996472
1 Welf(WELF) ke PHP
31.286304
1 Welf(WELF) ke EGP
￡E.25.025868
1 Welf(WELF) ke BRL
R$2.83122
1 Welf(WELF) ke CAD
C$0.746172
1 Welf(WELF) ke BDT
64.477728
1 Welf(WELF) ke NGN
760.343976
1 Welf(WELF) ke COP
$2,027.582172
1 Welf(WELF) ke ZAR
R.9.192204
1 Welf(WELF) ke UAH
22.231692
1 Welf(WELF) ke TZS
T.Sh.1,300.2444
1 Welf(WELF) ke VES
Bs120.1284
1 Welf(WELF) ke CLP
$499.0356
1 Welf(WELF) ke PKR
Rs149.403744
1 Welf(WELF) ke KZT
278.084016
1 Welf(WELF) ke THB
฿17.130204
1 Welf(WELF) ke TWD
NT$16.384032
1 Welf(WELF) ke AED
د.إ1.942164
1 Welf(WELF) ke CHF
Fr0.42336
1 Welf(WELF) ke HKD
HK$4.111884
1 Welf(WELF) ke AMD
֏202.36608
1 Welf(WELF) ke MAD
.د.م4.92156
1 Welf(WELF) ke MXN
$9.827244
1 Welf(WELF) ke SAR
ريال1.9845
1 Welf(WELF) ke ETB
Br81.438588
1 Welf(WELF) ke KES
KSh68.256216
1 Welf(WELF) ke JOD
د.أ0.3752028
1 Welf(WELF) ke PLN
1.947456
1 Welf(WELF) ke RON
лв2.32848
1 Welf(WELF) ke SEK
kr5.064444
1 Welf(WELF) ke BGN
лв0.894348
1 Welf(WELF) ke HUF
Ft177.107364
1 Welf(WELF) ke CZK
11.160828
1 Welf(WELF) ke KWD
د.ك0.1619352
1 Welf(WELF) ke ILS
1.730484
1 Welf(WELF) ke BOB
Bs3.65148
1 Welf(WELF) ke AZN
0.89964
1 Welf(WELF) ke TJS
SM4.879224
1 Welf(WELF) ke GEL
1.434132
1 Welf(WELF) ke AOA
Kz485.059428
1 Welf(WELF) ke BHD
.د.ب0.1989792
1 Welf(WELF) ke BMD
$0.5292
1 Welf(WELF) ke DKK
kr3.418632
1 Welf(WELF) ke HNL
L13.939128
1 Welf(WELF) ke MUR
24.311448
1 Welf(WELF) ke NAD
$9.18162
1 Welf(WELF) ke NOK
kr5.39784
1 Welf(WELF) ke NZD
$0.936684
1 Welf(WELF) ke PAB
B/.0.5292
1 Welf(WELF) ke PGK
K2.22264
1 Welf(WELF) ke QAR
ر.ق1.926288
1 Welf(WELF) ke RSD
дин.53.745552
1 Welf(WELF) ke UZS
soʻm6,299.998992
1 Welf(WELF) ke ALL
L44.3205
1 Welf(WELF) ke ANG
ƒ0.947268
1 Welf(WELF) ke AWG
ƒ0.95256
1 Welf(WELF) ke BBD
$1.0584
1 Welf(WELF) ke BAM
KM0.894348
1 Welf(WELF) ke BIF
Fr1,556.3772
1 Welf(WELF) ke BND
$0.68796
1 Welf(WELF) ke BSD
$0.5292
1 Welf(WELF) ke JMD
$84.75138
1 Welf(WELF) ke KHR
2,116.8
1 Welf(WELF) ke KMF
Fr222.264
1 Welf(WELF) ke LAK
11,504.347596
1 Welf(WELF) ke LKR
රු161.1414
1 Welf(WELF) ke MDL
L9.044028
1 Welf(WELF) ke MGA
Ar2,383.7814
1 Welf(WELF) ke MOP
P4.228308
1 Welf(WELF) ke MVR
8.14968
1 Welf(WELF) ke MWK
MK915.56892
1 Welf(WELF) ke MZN
MT33.84234
1 Welf(WELF) ke NPR
रु74.98764
1 Welf(WELF) ke PYG
3,753.0864
1 Welf(WELF) ke RWF
Fr767.8692
1 Welf(WELF) ke SBD
$4.355316
1 Welf(WELF) ke SCR
7.4088
1 Welf(WELF) ke SRD
$20.3742
1 Welf(WELF) ke SVC
$4.619916
1 Welf(WELF) ke SZL
L9.171036
1 Welf(WELF) ke TMT
m1.8522
1 Welf(WELF) ke TND
د.ت1.5659028
1 Welf(WELF) ke TTD
$3.577392
1 Welf(WELF) ke UGX
Sh1,850.0832
1 Welf(WELF) ke XAF
Fr300.5856
1 Welf(WELF) ke XCD
$1.42884
1 Welf(WELF) ke XOF
Fr300.5856
1 Welf(WELF) ke XPF
Fr54.5076
1 Welf(WELF) ke BWP
P7.107156
1 Welf(WELF) ke BZD
$1.0584
1 Welf(WELF) ke CVE
$50.718528
1 Welf(WELF) ke DJF
Fr93.6684
1 Welf(WELF) ke DOP
$34.032852
1 Welf(WELF) ke DZD
د.ج69.050016
1 Welf(WELF) ke FJD
$1.206576
1 Welf(WELF) ke GNF
Fr4,601.394
1 Welf(WELF) ke GTQ
Q4.053672
1 Welf(WELF) ke GYD
$110.687472
1 Welf(WELF) ke ISK
kr66.6792

Sumber Daya Welf

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Welf, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Welf
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Welf

Berapa nilai Welf (WELF) hari ini?
Harga live WELF dalam USD adalah 0.5292 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WELF ke USD saat ini?
Harga WELF ke USD saat ini adalah $ 0.5292. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Welf?
Kapitalisasi pasar WELF adalah $ 5.67M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WELF?
Suplai beredar WELF adalah 10.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WELF?
WELF mencapai harga ATH sebesar 5.023530105188494 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WELF?
WELF mencapai harga ATL 0.2499129396525745 USD.
Berapa volume perdagangan WELF?
Volume perdagangan 24 jam live WELF adalah $ 149.39K USD.
Akankah harga WELF naik lebih tinggi tahun ini?
WELF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WELF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:25:21 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WELF ke USD

Jumlah

WELF
WELF
USD
USD

1 WELF = 0.5292 USD

Perdagangkan WELF

WELF/USDT
$0.5292
-0.61%

