Tabel Konversi WEMIX ke Peso Kolombia
Tabel Konversi WEMIX ke COP
Tabel Konversi COP ke WEMIX
- 1 WEMIX826.76 COP
- 5 WEMIX4,133.81 COP
- 10 WEMIX8,267.63 COP
- 50 WEMIX41,338.13 COP
- 100 WEMIX82,676.26 COP
- 1,000 WEMIX826,762.6 COP
- 5,000 WEMIX4,133,813.02 COP
- 10,000 WEMIX8,267,626.05 COP
- 1 COP0.001209 WEMIX
- 5 COP0.006047 WEMIX
- 10 COP0.01209 WEMIX
- 50 COP0.06047 WEMIX
- 100 COP0.1209 WEMIX
- 1,000 COP1.209 WEMIX
- 5,000 COP6.0476 WEMIX
- 10,000 COP12.095 WEMIX
WEMIX (WEMIX) saat ini diperdagangkan seharga CO$ 826.76 COP , yang mencerminkan perubahan -0.97% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai CO$239.82M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar CO$382.19B COP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WEMIX Harga khusus dari kami.
1.64T COP
Suplai Peredaran
239.82M
Volume Trading 24 Jam
382.19B COP
Kapitalisasi Pasar
-0.97%
Perubahan Harga (1 Hari)
CO$ 0.2382
High 24 Jam
CO$ 0.2307
Low 24 Jam
Grafik tren WEMIX ke COP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WEMIX terhadap COP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WEMIX saat ini.
Ringkasan Konversi WEMIX ke COP
Per | 1 WEMIX = 826.76 COP | 1 COP = 0.001209 WEMIX
Kurs untuk 1 WEMIX ke COP hari ini adalah 826.76 COP.
Pembelian 5 WEMIX akan dikenai biaya 4,133.81 COP, sedangkan 10 WEMIX memiliki nilai 8,267.63 COP.
1 COP dapat di-trade dengan 0.001209 WEMIX.
50 COP dapat dikonversi ke 0.06047 WEMIX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WEMIX ke COP telah berubah sebesar -3.29% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.97%, sehingga mencapai high senilai 847.4 COP dan low senilai 820.71 COP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WEMIX adalah 822.14 COP yang menunjukkan perubahan +0.56% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WEMIX telah berubah sebesar -23.48 COP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -2.77% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WEMIX ke COP
Dalam 24 jam terakhir, WEMIX (WEMIX) telah berfluktuasi antara 820.71 COP dan 847.4 COP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 820.71 COP dan high 887.24 COP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WEMIX ke COP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|CO$ 818.22
|CO$ 853.79
|CO$ 996.09
|CO$ 1,138.39
|Low
|CO$ 818.22
|CO$ 818.22
|CO$ 782.64
|CO$ 782.64
|Rata-rata
|CO$ 818.22
|CO$ 818.22
|CO$ 853.79
|CO$ 889.37
|Volatilitas
|+3.20%
|+7.76%
|+25.27%
|+40.38%
|Perubahan
|-0.97%
|-3.56%
|+0.56%
|-2.76%
Prakiraan Harga WEMIX dalam COP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga WEMIX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WEMIX ke COP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WEMIX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, WEMIX dapat mencapai sekitar CO$868.1 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WEMIX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WEMIX mungkin naik menjadi sekitar CO$1,004.94 COP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WEMIX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan WEMIX
Ringkasan Peso Kolombia
Statistik Pasar WEMIX ke COP
552,473,209.5478008
WEMIX
Kurs WEMIX ke COP Saat Ini
Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah CO$ 826.76260458785375732, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke COP saat ini adalah CO$ 826.76260458785375732 per WEMIX.
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Mata Uang Peso Kolombia adalah mata uang resmi Kolombia, sebuah negara di Amerika Selatan yang dikenal karena budaya yang beragam dan sejarah yang kaya. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "$" dan memiliki kode ISO 4217 "COP". Sebagai mata uang nasional, Peso Kolombia memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Kolombia dan digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian bahan makanan hingga kesepakatan bisnis skala besar.
Peso Kolombia diterbitkan dan diatur oleh Banco de la República, bank sentral Kolombia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas mata uang serta mengelola kebijakan moneter negara tersebut. Peso dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut centavo, meskipun penggunaan unit-unit kecil ini semakin berkurang seiring waktu akibat inflasi.
Peso Kolombia merupakan mata uang fiat, artinya mata uang ini tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menjaga nilai mata uang tersebut. Ini adalah karakteristik umum dari sebagian besar mata uang modern di seluruh dunia.
Di pasar valuta asing internasional, Peso Kolombia diperdagangkan secara bebas terhadap mata uang lain. Nilai tukar Peso Kolombia terhadap mata uang lain fluktuatif setiap hari berdasarkan berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Hal ini berarti nilai Peso Kolombia dapat naik atau turun terhadap mata uang lain, yang berdampak pada biaya impor dan ekspor.
Secara keseluruhan, Peso Kolombia merupakan bagian penting dari perekonomian Kolombia dan memainkan peran utama dalam perdagangan domestik maupun internasional. Peso Kolombia merupakan contoh mata uang fiat yang berfungsi dalam ekonomi modern, di mana nilainya terutama ditentukan oleh kekuatan pasar dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut.
Pasangan Perdagangan WEMIX yang Tersedia di MEXC
Spot
WEMIX/USDT
|0.23
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WEMIX, yang mencakup pasar tempat WEMIX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WEMIX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Danai akun Anda dengan COP menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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WEMIX dan COP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WEMIX (WEMIX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WEMIX
- Harga Saat Ini (USD): $0.2324
- Perubahan 7 Hari: -3.29%
- Tren 30 Hari: +0.56%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WEMIX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke COP, harga USD WEMIX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WEMIX] [WEMIX ke USD]
Peso Kolombia (COP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (COP/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- COP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WEMIX yang sama.
- COP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WEMIX ke COP?
Kurs antara WEMIX (WEMIX) dan Peso Kolombia (COP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WEMIX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WEMIX ke COP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit COP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal COP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan COP. Ketika COP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WEMIX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WEMIX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WEMIX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke COP.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WEMIX ke COP di Indonesia?
Kurs WEMIX ke COP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WEMIX (sering kali dalam COP) yang dikonversi ke COP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WEMIX ke COP sering berubah di Indonesia?
Kurs WEMIX ke COP sering berubah karena WEMIX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WEMIX ke COP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WEMIX ke COP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WEMIX ke COP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WEMIX ke COP atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WEMIX ke COP dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WEMIX terhadap COP seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WEMIX ke COP di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan COP, sehingga memengaruhi kurs meskipun WEMIX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WEMIX ke COP?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WEMIX ke COP.
Dapatkah saya membandingkan kurs WEMIX ke COP dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WEMIX keCOP wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WEMIX ke COP sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WEMIX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WEMIX ke COP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WEMIX ke COP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WEMIX dan COP di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WEMIX dan COP.
Apa perbedaan antara mengonversi WEMIX ke COP dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WEMIX dan COP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WEMIX ke COP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WEMIX dalam COP atau stablecoin. WEMIX ke COP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WEMIX ke COP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. COP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WEMIX ke COP yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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