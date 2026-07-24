Tabel Konversi WEMIX ke Riyal Saudi
Tabel Konversi WEMIX ke SAR
Tabel Konversi SAR ke WEMIX
- 1 WEMIX0.872048 SAR
- 5 WEMIX4.36 SAR
- 10 WEMIX8.72 SAR
- 50 WEMIX43.6 SAR
- 100 WEMIX87.2 SAR
- 1,000 WEMIX872.05 SAR
- 5,000 WEMIX4,360.24 SAR
- 10,000 WEMIX8,720.48 SAR
- 1 SAR1.146 WEMIX
- 5 SAR5.733 WEMIX
- 10 SAR11.46 WEMIX
- 50 SAR57.33 WEMIX
- 100 SAR114.6 WEMIX
- 1,000 SAR1,146 WEMIX
- 5,000 SAR5,733 WEMIX
- 10,000 SAR11,467 WEMIX
WEMIX (WEMIX) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 0.872048 SAR , yang mencerminkan perubahan -1.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼250.23K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼403.65M SAR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WEMIX Harga khusus dari kami.
1.74B SAR
Suplai Peredaran
250.23K
Volume Trading 24 Jam
403.65M SAR
Kapitalisasi Pasar
-1.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.2382
High 24 Jam
﷼ 0.2307
Low 24 Jam
Grafik tren WEMIX ke SAR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WEMIX terhadap SAR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WEMIX saat ini.
Ringkasan Konversi WEMIX ke SAR
Per | 1 WEMIX = 0.872048 SAR | 1 SAR = 1.146 WEMIX
Kurs untuk 1 WEMIX ke SAR hari ini adalah 0.872048 SAR.
Pembelian 5 WEMIX akan dikenai biaya 4.36 SAR, sedangkan 10 WEMIX memiliki nilai 8.72 SAR.
1 SAR dapat di-trade dengan 1.146 WEMIX.
50 SAR dapat dikonversi ke 57.33 WEMIX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WEMIX ke SAR telah berubah sebesar -3.37% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.02%, sehingga mencapai high senilai 0.894196 SAR dan low senilai 0.866042 SAR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WEMIX adalah 0.866417 SAR yang menunjukkan perubahan +0.64% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WEMIX telah berubah sebesar -0.024025 SAR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -2.68% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WEMIX ke SAR
Dalam 24 jam terakhir, WEMIX (WEMIX) telah berfluktuasi antara 0.866042 SAR dan 0.894196 SAR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.866042 SAR dan high 0.936241 SAR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WEMIX ke SAR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0.86
|﷼ 0.9
|﷼ 1.05
|﷼ 1.2
|Low
|﷼ 0.86
|﷼ 0.86
|﷼ 0.82
|﷼ 0.82
|Rata-rata
|﷼ 0.86
|﷼ 0.86
|﷼ 0.9
|﷼ 0.93
|Volatilitas
|+3.20%
|+7.76%
|+25.27%
|+40.38%
|Perubahan
|-0.97%
|-3.56%
|+0.56%
|-2.76%
Prakiraan Harga WEMIX dalam SAR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga WEMIX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WEMIX ke SAR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WEMIX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, WEMIX dapat mencapai sekitar ﷼0.91565 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WEMIX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WEMIX mungkin naik menjadi sekitar ﷼1.06 SAR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WEMIX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan WEMIX
Ringkasan Riyal Saudi
Statistik Pasar WEMIX ke SAR
552,473,209.5478008
WEMIX
Kurs WEMIX ke SAR Saat Ini
Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah ﷼ 0.8731741983265943362, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke SAR saat ini adalah ﷼ 0.8731741983265943362 per WEMIX.
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Riyal Saudi (SAR) bukan sekadar mata uang biasa; ia adalah lambang kemakmuran ekonomi dan warisan budaya suatu bangsa. Diperkenalkan pada tahun 1925, mata uang resmi Arab Saudi ini telah menjadi bagian integral dari perjalanan negara tersebut—dari sebuah kerajaan gurun menuju kekuatan minyak global. Riyal Saudi umumnya disingkat SAR dan dilambangkan dengan simbol ر.س. Pengenalan Riyal merupakan momen monumental yang mencerminkan transformasi bangsa sekaligus melambangkan kekuatan ekonomi Kerajaan Arab Saudi yang baru terbentuk.
Dalam kehidupan sehari-hari di Arab Saudi, Riyal berperan utama dalam memfasilitasi transaksi untuk upah, harga, dan layanan. Riyal menggantikan Riyal Hijaz serta mata uang regional lainnya, menandai penyatuan sistem moneter kerajaan yang mencerminkan konsolidasi politik di bawah Raja Abdulaziz Al Saud. Desain Riyal Saudi sangat terkait erat dengan sejarah kaya dan warisan Islam negara ini. Desainnya menggabungkan seni Islam yang rumit, gambar sang Raja, serta landmark-landmark seperti Ka'bah di Mekkah dan Kingdom Centre di Riyadh. Desain-desain ini tidak sekadar memfasilitasi transaksi; mereka juga menggambarkan identitas dan kebanggaan nasional Arab Saudi.
Otoritas Moneter Arab Saudi (SAMA) mengelola Riyal, yang terikat dengan Dolar AS. Keterikatan ini mencerminkan hubungan ekonomi jangka panjang antara Arab Saudi dan Amerika Serikat, terutama di sektor minyak. Stabilitas Riyal sangat penting bagi kesehatan perekonomian negara dan perannya dalam pasar energi global. Riyal mendukung sektor minyak, yang mendominasi ekonomi Arab Saudi, serta memfasilitasi sektor-sektor utama lainnya seperti konstruksi, keuangan, dan pariwisata. Stabilitas ini, bersama dengan keterikatan Riyal terhadap Dolar AS, sangat penting untuk menjaga harga minyak yang kompetitif di pasar global dan memenuhi kebutuhan impor yang besar dari negara tersebut.
Dalam konteks perdagangan internasional yang lebih luas, Riyal Saudi merupakan pemain penting. Mata uang ini sangat krusial bagi ekspor minyak Arab Saudi, mengingat stabilitasnya dan keterikatannya dengan Dolar AS. Stabilitas Riyal tidak hanya vital untuk menjaga harga minyak yang kompetitif di pasar global, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan impor yang besar dari negara tersebut. Peran Arab Saudi sebagai salah satu pemberi kerja terbesar di kawasan tercermin dari arus keluar Riyal yang signifikan melalui remitansi para pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di sektor minyak, konstruksi, dan layanan.
Menariknya, pengaruh Riyal Saudi juga meluas hingga ke pasar kripto. Data pertukaran kripto-bit fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang xPet.tech yang paling populer adalah XPET terhadap SAR, dengan kode mata uang untuk xPet.tech adalah XPET. Hal ini menunjukkan relevansi mata uang ini dalam pertukaran digital, semakin membuktikan dampak globalnya.
Sebagai kesimpulan, Riyal Saudi lebih dari sekadar mata uang biasa. Ia adalah simbol kekuatan ekonomi, warisan budaya, dan peran penting Arab Saudi dalam perekonomian global. Mulai dari desainnya, stabilitasnya, hingga perannya dalam perdagangan internasional, Riyal Saudi merupakan bukti nyata kemakmuran ekonomi dan identitas budaya Arab Saudi.
Pasangan Perdagangan WEMIX yang Tersedia di MEXC
Spot
WEMIX/USDT
|0.23
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WEMIX, yang mencakup pasar tempat WEMIX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WEMIX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WEMIX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures WEMIX untuk perdagangan strategis.
Beli WEMIX dengan SAR dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit SAR
Danai akun Anda dengan SAR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli WEMIX
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari WEMIX, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan SAR yang telah didepositkan.
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WEMIX dan SAR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WEMIX (WEMIX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WEMIX
- Harga Saat Ini (USD): $0.2323
- Perubahan 7 Hari: -3.37%
- Tren 30 Hari: +0.64%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WEMIX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SAR, harga USD WEMIX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WEMIX] [WEMIX ke USD]
Riyal Saudi (SAR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SAR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SAR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WEMIX yang sama.
- SAR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WEMIX ke SAR?
Kurs antara WEMIX (WEMIX) dan Riyal Saudi (SAR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WEMIX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WEMIX ke SAR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SAR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SAR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SAR. Ketika SAR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WEMIX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WEMIX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WEMIX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SAR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WEMIX ke SAR di Indonesia?
Kurs WEMIX ke SAR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WEMIX (sering kali dalam SAR) yang dikonversi ke SAR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WEMIX ke SAR sering berubah di Indonesia?
Kurs WEMIX ke SAR sering berubah karena WEMIX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WEMIX ke SAR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WEMIX ke SAR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WEMIX ke SAR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WEMIX ke SAR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WEMIX ke SAR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WEMIX terhadap SAR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WEMIX ke SAR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan SAR, sehingga memengaruhi kurs meskipun WEMIX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WEMIX ke SAR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WEMIX ke SAR.
Dapatkah saya membandingkan kurs WEMIX ke SAR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WEMIX keSAR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WEMIX ke SAR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WEMIX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WEMIX ke SAR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WEMIX ke SAR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WEMIX dan SAR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WEMIX dan SAR.
Apa perbedaan antara mengonversi WEMIX ke SAR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WEMIX dan SAR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WEMIX ke SAR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WEMIX dalam SAR atau stablecoin. WEMIX ke SAR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WEMIX ke SAR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. SAR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WEMIX ke SAR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
WEMIX Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Wemade Melirik Kebangkitan Stablecoin KRW Melalui Aliansi GAKS Pasca Tantangan WEMIX
Postingan Wemade Melirik Kebangkitan Stablecoin KRW Melalui Aliansi GAKS Pasca Tantangan WEMIX muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wemade telah membentuk Global Alliance for KRW Stablecoins (GAKS) dengan Chainalysis, CertiK, dan SentBe untuk meluncurkan StableNet, mainnet yang patuh untuk stablecoin berbasis won Korea. Inisiatif ini mengatasi tantangan regulasi masa lalu dengan berfokus pada keamanan, pemantauan, dan dukungan pengiriman uang global, bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem aset digital yang teregulasi di Korea Selatan. Mitra Pendiri GAKS: Chainalysis menyediakan deteksi ancaman, CertiK memastikan validasi node dan audit, dan SentBe menawarkan infrastruktur pengiriman uang di 174 negara. StableNet beroperasi sebagai blockchain khusus untuk stablecoin KRW, dengan kode sumber terbuka yang dirancang untuk memenuhi standar institusional. Setelah kemunduran seperti delisting token dan peretasan jembatan 2024 yang menyebabkan kerugian $6 juta, aliansi ini memposisikan ulang Wemade sebagai penyedia infrastruktur yang patuh. Wemade meluncurkan aliansi GAKS untuk mainnet stablecoin KRW yang aman dengan Chainalysis dan CertiK. Temukan bagaimana ini mengatasi hambatan regulasi dan mendorong ekosistem blockchain Korea Selatan. Jelajahi masa depan aset digital yang patuh hari ini. Apa itu Aliansi GAKS Wemade untuk Stablecoin KRW? Aliansi GAKS Wemade adalah upaya kolaboratif untuk membangun infrastruktur yang patuh untuk stablecoin berbasis won Korea (KRW) melalui mainnet StableNet. Dibentuk dengan mitra Chainalysis, CertiK, dan SentBe, aliansi ini menekankan keamanan, kepatuhan regulasi, dan aksesibilitas global tanpa Wemade menerbitkan stablecoin itu sendiri. Ini memposisikan perusahaan sebagai enabler teknologi dalam lanskap aset digital Korea Selatan yang berkembang. Bagaimana Aliansi GAKS Meningkatkan Keamanan dan Kepatuhan untuk Stablecoin KRW? Aliansi GAKS mengintegrasikan langkah-langkah keamanan canggih untuk mendukung stablecoin KRW dalam kerangka regulasi ketat Korea Selatan. Chainalysis berkontribusi dengan alat deteksi ancaman dan pemantauan real-time, memungkinkan identifikasi proaktif aktivitas ilegal dan memastikan integritas transaksi. CertiK berfokus pada validasi node dan audit keamanan komprehensif, memverifikasi ketahanan mainnet StableNet terhadap kerentanan. Infrastruktur pengiriman uang berlisensi SentBe memperluas jangkauan ekosistem ke 174 negara, memfasilitasi transfer lintas batas sambil mematuhi standar anti pencucian uang. Model konsorsium ini, dengan...2025/11/29
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