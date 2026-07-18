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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Xai, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Xai, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Xai (XAI) Hari Ini

Analisis Teknis Xai (XAI) Hari Ini

Halaman Analisis Xai menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Xai di bawah ini.

Perubahan Harga Xai (XAI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006796---4.39%-3.11%-37.51%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Xai

Indikator Teknikal Xai

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Xai di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 2
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 1Beli 11
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 1Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006781
0.00678
R2
0.00678
0.006779
R1
0.006779
0.006779
PP
0.006778
0.006778
S1
0.006777
0.006777
S2
0.006776
0.006777
S3
0.006775
0.006776

Sinyal Pasar Xai

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.37M
$1.29 M
$1.67 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.42 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.41 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Xai

Aliran Masuk BersihHarga XAIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.02 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
XAI/USDT
$0.006793
$0.006793$0.006793
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 XAI = 0.006796 USD

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