Analisis Teknis Xai (XAI) Hari Ini Halaman Analisis Xai menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari XAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Xai di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Xai (XAI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006796 -- -4.39% -3.11% -37.51%

Indikator Teknikal Xai

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Xai di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 2 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 1 Beli 11 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.006781 0.00678 R2 0.00678 0.006779 R1 0.006779 0.006779 PP 0.006778 0.006778 S1 0.006777 0.006777 S2 0.006776 0.006777 S3 0.006775 0.006776

Sinyal Pasar Xai Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.37M $1.29 M $1.67 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.42 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.41 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Xai Aliran Masuk Bersih Harga XAIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 $0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.02 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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