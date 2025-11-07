BursaDEX+
Harga live XDC Network hari ini adalah 0.05323 USD. Lacak informasi harga aktual XDC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XDC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga XDC Network(XDC)

Grafik Harga Live XDC Network (XDC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:27:43 (UTC+8)

Informasi Harga XDC Network (XDC) (USD)

Harga aktual XDC Network (XDC) adalah $ 0.05323. Selama 24 jam terakhir, XDC diperdagangkan antara low $ 0.05207 dan high $ 0.0556, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXDC adalah $ 0.19387438, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000157131627911.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XDC telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, -1.31% selama 24 jam, dan -8.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XDC Network (XDC)

No.71

$ 945.14M
$ 945.14M$ 945.14M

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 2.02B
$ 2.02B$ 2.02B

17.76B
17.76B 17.76B

38,031,268,816.05
38,031,268,816.05 38,031,268,816.05

0.02%

XDC

Kapitalisasi Pasar XDC Network saat ini adalah $ 945.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.28M. Suplai beredar XDC adalah 17.76B, dan total suplainya sebesar 38031268816.05. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.02B.

Riwayat Harga XDC Network (XDC) USD

Pantau perubahan harga XDC Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007066-1.31%
30 Days$ -0.01983-27.15%
60 Hari$ -0.02569-32.56%
90 Hari$ -0.03913-42.37%
Perubahan Harga XDC Network Hari Ini

Hari ini, XDC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0007066 (-1.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XDC Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01983 (-27.15%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XDC Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XDC terlihat mengalami perubahan $ -0.02569 (-32.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XDC Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03913 (-42.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XDC Network (XDC)?

Lihat halaman Riwayat Harga XDC Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XDC Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XDC Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XDC Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XDC Network (USD)

Berapa nilai XDC Network (XDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XDC Network (XDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XDC Network.

Cek prediksi harga XDC Network sekarang!

Tokenomi XDC Network (XDC)

Memahami tokenomi XDC Network (XDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XDC sekarang!

Cara membeli XDC Network (XDC)

Ingin mengetahui cara membeli XDC Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XDC Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya XDC Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XDC Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XDC Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XDC Network

Berapa nilai XDC Network (XDC) hari ini?
Harga live XDC dalam USD adalah 0.05323 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XDC ke USD saat ini?
Harga XDC ke USD saat ini adalah $ 0.05323. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XDC Network?
Kapitalisasi pasar XDC adalah $ 945.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XDC?
Suplai beredar XDC adalah 17.76B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XDC?
XDC mencapai harga ATH sebesar 0.19387438 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XDC?
XDC mencapai harga ATL 0.000157131627911 USD.
Berapa volume perdagangan XDC?
Volume perdagangan 24 jam live XDC adalah $ 1.28M USD.
Akankah harga XDC naik lebih tinggi tahun ini?
XDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:27:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

