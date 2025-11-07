BursaDEX+
Harga live Electra Protocol hari ini adalah 0.0001571 USD. Lacak informasi harga aktual XEP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XEP dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Electra Protocol

Harga Electra Protocol(XEP)

Harga Live 1 XEP ke USD:

$0.0001571
-2.54%1D
USD
Grafik Harga Live Electra Protocol (XEP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:58 (UTC+8)

Informasi Harga Electra Protocol (XEP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001555
Low 24 Jam
$ 0.0001717
High 24 Jam

$ 0.0001555
$ 0.0001717
$ 0.00364294
$ 0.000134188532936773
+0.38%

-2.54%

-9.67%

-9.67%

Harga aktual Electra Protocol (XEP) adalah $ 0.0001571. Selama 24 jam terakhir, XEP diperdagangkan antara low $ 0.0001555 dan high $ 0.0001717, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXEP adalah $ 0.00364294, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000134188532936773.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XEP telah berubah sebesar +0.38% selama 1 jam terakhir, -2.54% selama 24 jam, dan -9.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Electra Protocol (XEP)

No.1622

$ 2.87M
$ 58.19K
$ 4.71M
18.30B
30,000,000,560
18,297,852,670.26547
60.99%

XEP

Kapitalisasi Pasar Electra Protocol saat ini adalah $ 2.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.19K. Suplai beredar XEP adalah 18.30B, dan total suplainya sebesar 18297852670.26547. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.71M.

Riwayat Harga Electra Protocol (XEP) USD

Pantau perubahan harga Electra Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004094-2.54%
30 Days$ -0.0000442-21.96%
60 Hari$ -0.0000247-13.59%
90 Hari$ -0.0000261-14.25%
Perubahan Harga Electra Protocol Hari Ini

Hari ini, XEP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000004094 (-2.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Electra Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000442 (-21.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Electra Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XEP terlihat mengalami perubahan $ -0.0000247 (-13.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Electra Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000261 (-14.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Electra Protocol (XEP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Electra Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Electra Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XEP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Electra Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Electra Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Electra Protocol (USD)

Berapa nilai Electra Protocol (XEP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Electra Protocol (XEP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Electra Protocol.

Cek prediksi harga Electra Protocol sekarang!

Tokenomi Electra Protocol (XEP)

Memahami tokenomi Electra Protocol (XEP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XEP sekarang!

Cara membeli Electra Protocol (XEP)

Ingin mengetahui cara membeli Electra Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Electra Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XEP ke Mata Uang Lokal

1 Electra Protocol(XEP) ke VND
4.1340865
1 Electra Protocol(XEP) ke AUD
A$0.000241934
1 Electra Protocol(XEP) ke GBP
0.000119396
1 Electra Protocol(XEP) ke EUR
0.000135106
1 Electra Protocol(XEP) ke USD
$0.0001571
1 Electra Protocol(XEP) ke MYR
RM0.000656678
1 Electra Protocol(XEP) ke TRY
0.006628049
1 Electra Protocol(XEP) ke JPY
¥0.0240363
1 Electra Protocol(XEP) ke ARS
ARS$0.228010227
1 Electra Protocol(XEP) ke RUB
0.012764375
1 Electra Protocol(XEP) ke INR
0.013930057
1 Electra Protocol(XEP) ke IDR
Rp2.618332286
1 Electra Protocol(XEP) ke PHP
0.009259474
1 Electra Protocol(XEP) ke EGP
￡E.0.007429259
1 Electra Protocol(XEP) ke BRL
R$0.000838914
1 Electra Protocol(XEP) ke CAD
C$0.000221511
1 Electra Protocol(XEP) ke BDT
0.019167771
1 Electra Protocol(XEP) ke NGN
0.226041764
1 Electra Protocol(XEP) ke COP
$0.601914511
1 Electra Protocol(XEP) ke ZAR
R.0.002728827
1 Electra Protocol(XEP) ke UAH
0.006607626
1 Electra Protocol(XEP) ke TZS
T.Sh.0.3859947
1 Electra Protocol(XEP) ke VES
Bs0.0356617
1 Electra Protocol(XEP) ke CLP
$0.1481453
1 Electra Protocol(XEP) ke PKR
Rs0.044402744
1 Electra Protocol(XEP) ke KZT
0.082639313
1 Electra Protocol(XEP) ke THB
฿0.005086898
1 Electra Protocol(XEP) ke TWD
NT$0.004866958
1 Electra Protocol(XEP) ke AED
د.إ0.000576557
1 Electra Protocol(XEP) ke CHF
Fr0.00012568
1 Electra Protocol(XEP) ke HKD
HK$0.001220667
1 Electra Protocol(XEP) ke AMD
֏0.06007504
1 Electra Protocol(XEP) ke MAD
.د.م0.00146103
1 Electra Protocol(XEP) ke MXN
$0.002917347
1 Electra Protocol(XEP) ke SAR
ريال0.000589125
1 Electra Protocol(XEP) ke ETB
Br0.024176119
1 Electra Protocol(XEP) ke KES
KSh0.020287894
1 Electra Protocol(XEP) ke JOD
د.أ0.0001113839
1 Electra Protocol(XEP) ke PLN
0.000578128
1 Electra Protocol(XEP) ke RON
лв0.00069124
1 Electra Protocol(XEP) ke SEK
kr0.001503447
1 Electra Protocol(XEP) ke BGN
лв0.000265499
1 Electra Protocol(XEP) ke HUF
Ft0.052593938
1 Electra Protocol(XEP) ke CZK
0.003313239
1 Electra Protocol(XEP) ke KWD
د.ك0.0000480726
1 Electra Protocol(XEP) ke ILS
0.000513717
1 Electra Protocol(XEP) ke BOB
Bs0.00108399
1 Electra Protocol(XEP) ke AZN
0.00026707
1 Electra Protocol(XEP) ke TJS
SM0.001448462
1 Electra Protocol(XEP) ke GEL
0.000425741
1 Electra Protocol(XEP) ke AOA
Kz0.143996289
1 Electra Protocol(XEP) ke BHD
.د.ب0.0000592267
1 Electra Protocol(XEP) ke BMD
$0.0001571
1 Electra Protocol(XEP) ke DKK
kr0.001016437
1 Electra Protocol(XEP) ke HNL
L0.004138014
1 Electra Protocol(XEP) ke MUR
0.007217174
1 Electra Protocol(XEP) ke NAD
$0.002728827
1 Electra Protocol(XEP) ke NOK
kr0.001600849
1 Electra Protocol(XEP) ke NZD
$0.000278067
1 Electra Protocol(XEP) ke PAB
B/.0.0001571
1 Electra Protocol(XEP) ke PGK
K0.00065982
1 Electra Protocol(XEP) ke QAR
ر.ق0.000571844
1 Electra Protocol(XEP) ke RSD
дин.0.015958218
1 Electra Protocol(XEP) ke UZS
soʻm1.892770649
1 Electra Protocol(XEP) ke ALL
L0.013172835
1 Electra Protocol(XEP) ke ANG
ƒ0.000281209
1 Electra Protocol(XEP) ke AWG
ƒ0.00028278
1 Electra Protocol(XEP) ke BBD
$0.0003142
1 Electra Protocol(XEP) ke BAM
KM0.000265499
1 Electra Protocol(XEP) ke BIF
Fr0.4632879
1 Electra Protocol(XEP) ke BND
$0.00020423
1 Electra Protocol(XEP) ke BSD
$0.0001571
1 Electra Protocol(XEP) ke JMD
$0.025190985
1 Electra Protocol(XEP) ke KHR
0.630923026
1 Electra Protocol(XEP) ke KMF
Fr0.065982
1 Electra Protocol(XEP) ke LAK
3.415217323
1 Electra Protocol(XEP) ke LKR
රු0.047895077
1 Electra Protocol(XEP) ke MDL
L0.0026707
1 Electra Protocol(XEP) ke MGA
Ar0.70765695
1 Electra Protocol(XEP) ke MOP
P0.0012568
1 Electra Protocol(XEP) ke MVR
0.00241934
1 Electra Protocol(XEP) ke MWK
MK0.272742881
1 Electra Protocol(XEP) ke MZN
MT0.010046545
1 Electra Protocol(XEP) ke NPR
रु0.02226107
1 Electra Protocol(XEP) ke PYG
1.1141532
1 Electra Protocol(XEP) ke RWF
Fr0.2279521
1 Electra Protocol(XEP) ke SBD
$0.001292933
1 Electra Protocol(XEP) ke SCR
0.0021994
1 Electra Protocol(XEP) ke SRD
$0.00604835
1 Electra Protocol(XEP) ke SVC
$0.001373054
1 Electra Protocol(XEP) ke SZL
L0.002727256
1 Electra Protocol(XEP) ke TMT
m0.00054985
1 Electra Protocol(XEP) ke TND
د.ت0.0004648589
1 Electra Protocol(XEP) ke TTD
$0.001063567
1 Electra Protocol(XEP) ke UGX
Sh0.5492216
1 Electra Protocol(XEP) ke XAF
Fr0.0892328
1 Electra Protocol(XEP) ke XCD
$0.00042417
1 Electra Protocol(XEP) ke XOF
Fr0.0892328
1 Electra Protocol(XEP) ke XPF
Fr0.0161813
1 Electra Protocol(XEP) ke BWP
P0.002112995
1 Electra Protocol(XEP) ke BZD
$0.000315771
1 Electra Protocol(XEP) ke CVE
$0.015056464
1 Electra Protocol(XEP) ke DJF
Fr0.0278067
1 Electra Protocol(XEP) ke DOP
$0.010103101
1 Electra Protocol(XEP) ke DZD
د.ج0.020495266
1 Electra Protocol(XEP) ke FJD
$0.000358188
1 Electra Protocol(XEP) ke GNF
Fr1.3659845
1 Electra Protocol(XEP) ke GTQ
Q0.001203386
1 Electra Protocol(XEP) ke GYD
$0.032859036
1 Electra Protocol(XEP) ke ISK
kr0.0197946

Sumber Daya Electra Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Electra Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Electra Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Electra Protocol

Berapa nilai Electra Protocol (XEP) hari ini?
Harga live XEP dalam USD adalah 0.0001571 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XEP ke USD saat ini?
Harga XEP ke USD saat ini adalah $ 0.0001571. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Electra Protocol?
Kapitalisasi pasar XEP adalah $ 2.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XEP?
Suplai beredar XEP adalah 18.30B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XEP?
XEP mencapai harga ATH sebesar 0.00364294 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XEP?
XEP mencapai harga ATL 0.000134188532936773 USD.
Berapa volume perdagangan XEP?
Volume perdagangan 24 jam live XEP adalah $ 58.19K USD.
Akankah harga XEP naik lebih tinggi tahun ini?
XEP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XEP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Electra Protocol (XEP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

