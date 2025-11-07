BursaDEX+
Harga live XFI hari ini adalah 0.11669 USD. Lacak informasi harga aktual XFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XFI

Info Harga XFI

Penjelasan XFI

Whitepaper XFI

Situs Web Resmi XFI

Tokenomi XFI

Prakiraan Harga XFI

Riwayat XFI

Panduan Membeli XFI

Konverter XFI ke Mata Uang Fiat

Spot XFI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XFI

Harga XFI(XFI)

Harga Live 1 XFI ke USD:

$0.11657
-0.55%1D
USD
Grafik Harga Live XFI (XFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:11:23 (UTC+8)

Informasi Harga XFI (XFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1
Low 24 Jam
$ 0.13126
High 24 Jam

$ 0.1
$ 0.13126
$ 1.989041429955563
$ 0.04913217188278703
+1.69%

-0.54%

-7.87%

-7.87%

Harga aktual XFI (XFI) adalah $ 0.11669. Selama 24 jam terakhir, XFI diperdagangkan antara low $ 0.1 dan high $ 0.13126, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXFI adalah $ 1.989041429955563, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04913217188278703.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XFI telah berubah sebesar +1.69% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -7.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XFI (XFI)

No.1204

$ 7.52M
$ 78.45K
$ 44.16M
64.46M
378,432,000
73,002,231.33846171
17.03%

XFI

Kapitalisasi Pasar XFI saat ini adalah $ 7.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 78.45K. Suplai beredar XFI adalah 64.46M, dan total suplainya sebesar 73002231.33846171. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.16M.

Riwayat Harga XFI (XFI) USD

Pantau perubahan harga XFI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006447-0.54%
30 Days$ -0.15333-56.79%
60 Hari$ +0.05559+90.98%
90 Hari$ +0.04469+62.06%
Perubahan Harga XFI Hari Ini

Hari ini, XFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006447 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XFI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.15333 (-56.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XFI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XFI terlihat mengalami perubahan $ +0.05559 (+90.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XFI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04469 (+62.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XFI (XFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga XFI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XFI (XFI)

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology.

CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

XFI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XFI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XFI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XFI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XFI (USD)

Berapa nilai XFI (XFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XFI (XFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XFI.

Cek prediksi harga XFI sekarang!

Tokenomi XFI (XFI)

Memahami tokenomi XFI (XFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XFI sekarang!

Cara membeli XFI (XFI)

Ingin mengetahui cara membeli XFI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XFI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XFI ke Mata Uang Lokal

1 XFI(XFI) ke VND
3,070.69735
1 XFI(XFI) ke AUD
A$0.1797026
1 XFI(XFI) ke GBP
0.0886844
1 XFI(XFI) ke EUR
0.1003534
1 XFI(XFI) ke USD
$0.11669
1 XFI(XFI) ke MYR
RM0.4877642
1 XFI(XFI) ke TRY
4.9231511
1 XFI(XFI) ke JPY
¥17.73688
1 XFI(XFI) ke ARS
ARS$169.3603653
1 XFI(XFI) ke RUB
9.4798956
1 XFI(XFI) ke INR
10.3469023
1 XFI(XFI) ke IDR
Rp1,944.8325554
1 XFI(XFI) ke PHP
6.8765417
1 XFI(XFI) ke EGP
￡E.5.519437
1 XFI(XFI) ke BRL
R$0.6242915
1 XFI(XFI) ke CAD
C$0.1645329
1 XFI(XFI) ke BDT
14.2373469
1 XFI(XFI) ke NGN
167.8982396
1 XFI(XFI) ke COP
$447.0872329
1 XFI(XFI) ke ZAR
R.2.0269053
1 XFI(XFI) ke UAH
4.9079814
1 XFI(XFI) ke TZS
T.Sh.286.70733
1 XFI(XFI) ke VES
Bs26.48863
1 XFI(XFI) ke CLP
$110.03867
1 XFI(XFI) ke PKR
Rs32.9812616
1 XFI(XFI) ke KZT
61.3824407
1 XFI(XFI) ke THB
฿3.780756
1 XFI(XFI) ke TWD
NT$3.6162231
1 XFI(XFI) ke AED
د.إ0.4282523
1 XFI(XFI) ke CHF
Fr0.093352
1 XFI(XFI) ke HKD
HK$0.9066813
1 XFI(XFI) ke AMD
֏44.622256
1 XFI(XFI) ke MAD
.د.م1.085217
1 XFI(XFI) ke MXN
$2.1669333
1 XFI(XFI) ke SAR
ريال0.4375875
1 XFI(XFI) ke ETB
Br17.9574241
1 XFI(XFI) ke KES
KSh15.0716804
1 XFI(XFI) ke JOD
د.أ0.08273321
1 XFI(XFI) ke PLN
0.4294192
1 XFI(XFI) ke RON
лв0.513436
1 XFI(XFI) ke SEK
kr1.1167233
1 XFI(XFI) ke BGN
лв0.1972061
1 XFI(XFI) ke HUF
Ft39.0258036
1 XFI(XFI) ke CZK
2.4586583
1 XFI(XFI) ke KWD
د.ك0.03570714
1 XFI(XFI) ke ILS
0.3815763
1 XFI(XFI) ke BOB
Bs0.805161
1 XFI(XFI) ke AZN
0.198373
1 XFI(XFI) ke TJS
SM1.0758818
1 XFI(XFI) ke GEL
0.3162299
1 XFI(XFI) ke AOA
Kz106.9568871
1 XFI(XFI) ke BHD
.د.ب0.04387544
1 XFI(XFI) ke BMD
$0.11669
1 XFI(XFI) ke DKK
kr0.7538174
1 XFI(XFI) ke HNL
L3.0736146
1 XFI(XFI) ke MUR
5.36774
1 XFI(XFI) ke NAD
$2.0269053
1 XFI(XFI) ke NOK
kr1.1890711
1 XFI(XFI) ke NZD
$0.2065413
1 XFI(XFI) ke PAB
B/.0.11669
1 XFI(XFI) ke PGK
K0.490098
1 XFI(XFI) ke QAR
ر.ق0.4247516
1 XFI(XFI) ke RSD
дин.11.8463688
1 XFI(XFI) ke UZS
soʻm1,405.9032911
1 XFI(XFI) ke ALL
L9.7844565
1 XFI(XFI) ke ANG
ƒ0.2088751
1 XFI(XFI) ke AWG
ƒ0.210042
1 XFI(XFI) ke BBD
$0.23338
1 XFI(XFI) ke BAM
KM0.1972061
1 XFI(XFI) ke BIF
Fr344.11881
1 XFI(XFI) ke BND
$0.151697
1 XFI(XFI) ke BSD
$0.11669
1 XFI(XFI) ke JMD
$18.7112415
1 XFI(XFI) ke KHR
468.6340414
1 XFI(XFI) ke KMF
Fr49.0098
1 XFI(XFI) ke LAK
2,536.7390797
1 XFI(XFI) ke LKR
රු35.5752803
1 XFI(XFI) ke MDL
L1.98373
1 XFI(XFI) ke MGA
Ar525.630105
1 XFI(XFI) ke MOP
P0.93352
1 XFI(XFI) ke MVR
1.797026
1 XFI(XFI) ke MWK
MK202.5866759
1 XFI(XFI) ke MZN
MT7.4623255
1 XFI(XFI) ke NPR
रु16.534973
1 XFI(XFI) ke PYG
827.56548
1 XFI(XFI) ke RWF
Fr169.31719
1 XFI(XFI) ke SBD
$0.9603587
1 XFI(XFI) ke SCR
1.7561845
1 XFI(XFI) ke SRD
$4.492565
1 XFI(XFI) ke SVC
$1.0198706
1 XFI(XFI) ke SZL
L2.0257384
1 XFI(XFI) ke TMT
m0.408415
1 XFI(XFI) ke TND
د.ت0.34528571
1 XFI(XFI) ke TTD
$0.7899913
1 XFI(XFI) ke UGX
Sh407.94824
1 XFI(XFI) ke XAF
Fr66.16323
1 XFI(XFI) ke XCD
$0.315063
1 XFI(XFI) ke XOF
Fr66.27992
1 XFI(XFI) ke XPF
Fr12.01907
1 XFI(XFI) ke BWP
P1.5694805
1 XFI(XFI) ke BZD
$0.2345469
1 XFI(XFI) ke CVE
$11.1835696
1 XFI(XFI) ke DJF
Fr20.65413
1 XFI(XFI) ke DOP
$7.5043339
1 XFI(XFI) ke DZD
د.ج15.2350464
1 XFI(XFI) ke FJD
$0.2660532
1 XFI(XFI) ke GNF
Fr1,014.61955
1 XFI(XFI) ke GTQ
Q0.8938454
1 XFI(XFI) ke GYD
$24.4068804
1 XFI(XFI) ke ISK
kr14.70294

Sumber Daya XFI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XFI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XFI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XFI

Berapa nilai XFI (XFI) hari ini?
Harga live XFI dalam USD adalah 0.11669 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XFI ke USD saat ini?
Harga XFI ke USD saat ini adalah $ 0.11669. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XFI?
Kapitalisasi pasar XFI adalah $ 7.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XFI?
Suplai beredar XFI adalah 64.46M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XFI?
XFI mencapai harga ATH sebesar 1.989041429955563 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XFI?
XFI mencapai harga ATL 0.04913217188278703 USD.
Berapa volume perdagangan XFI?
Volume perdagangan 24 jam live XFI adalah $ 78.45K USD.
Akankah harga XFI naik lebih tinggi tahun ini?
XFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:11:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XFI (XFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XFI ke USD

Jumlah

XFI
XFI
USD
USD

1 XFI = 0.11669 USD

Perdagangkan XFI

XFI/USDT
$0.11657
-0.58%

