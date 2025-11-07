BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Novastro hari ini adalah 0.009425 USD. Lacak informasi harga aktual XNL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XNL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Novastro hari ini adalah 0.009425 USD. Lacak informasi harga aktual XNL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XNL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XNL

Info Harga XNL

Penjelasan XNL

Whitepaper XNL

Situs Web Resmi XNL

Tokenomi XNL

Prakiraan Harga XNL

Riwayat XNL

Panduan Membeli XNL

Konverter XNL ke Mata Uang Fiat

Spot XNL

Futures USDT-M XNL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Novastro

Harga Novastro(XNL)

Harga Live 1 XNL ke USD:

$0.00947
$0.00947$0.00947
-2.15%1D
USD
Grafik Harga Live Novastro (XNL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:11:59 (UTC+8)

Informasi Harga Novastro (XNL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009382
$ 0.009382$ 0.009382
Low 24 Jam
$ 0.010335
$ 0.010335$ 0.010335
High 24 Jam

$ 0.009382
$ 0.009382$ 0.009382

$ 0.010335
$ 0.010335$ 0.010335

--
----

--
----

-1.58%

-2.15%

-26.20%

-26.20%

Harga aktual Novastro (XNL) adalah $ 0.009425. Selama 24 jam terakhir, XNL diperdagangkan antara low $ 0.009382 dan high $ 0.010335, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXNL adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XNL telah berubah sebesar -1.58% selama 1 jam terakhir, -2.15% selama 24 jam, dan -26.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Novastro (XNL)

--
----

$ 88.83K
$ 88.83K$ 88.83K

$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Novastro saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 88.83K. Suplai beredar XNL adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.43M.

Riwayat Harga Novastro (XNL) USD

Pantau perubahan harga Novastro untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00020808-2.15%
30 Days$ -0.015575-62.30%
60 Hari$ -0.015575-62.30%
90 Hari$ -0.015575-62.30%
Perubahan Harga Novastro Hari Ini

Hari ini, XNL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00020808 (-2.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Novastro 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.015575 (-62.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Novastro 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XNL terlihat mengalami perubahan $ -0.015575 (-62.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Novastro 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.015575 (-62.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Novastro (XNL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Novastro sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Novastro (XNL)

Novastro adalah platform Aset Dunia Nyata (RWA) lintas-rantai yang memungkinkan tokenisasi aset berwujud yang lancar di buku besar Ethereum, memastikan kepatuhan regulasi dan kepemilikan yang terverifikasi. Platform ini mengintegrasikan optimasi imbal hasil berbasis AI, yang secara dinamis menggabungkan imbal hasil dari aset stabil yang didukung RWA seperti real estat, kredit, dan komoditas. Dengan menjembatani aset-aset yang ditokenisasi di berbagai rantai dan menerapkan likuiditas cerdas serta model AI yang sadar risiko, Novastro mengubah imbal hasil dunia nyata menjadi peluang on-chain yang skalabel — memberdayakan pengguna untuk menghasilkan, mengelola, dan membangun kekayaan melalui ekosistem yang terdesentralisasi dan berbasis kepercayaan.

Novastro tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Novastro Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XNL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Novastro di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Novastro dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Novastro (USD)

Berapa nilai Novastro (XNL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Novastro (XNL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Novastro.

Cek prediksi harga Novastro sekarang!

Tokenomi Novastro (XNL)

Memahami tokenomi Novastro (XNL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XNL sekarang!

Cara membeli Novastro (XNL)

Ingin mengetahui cara membeli Novastro? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Novastro di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XNL ke Mata Uang Lokal

1 Novastro(XNL) ke VND
248.018875
1 Novastro(XNL) ke AUD
A$0.0145145
1 Novastro(XNL) ke GBP
0.007163
1 Novastro(XNL) ke EUR
0.0081055
1 Novastro(XNL) ke USD
$0.009425
1 Novastro(XNL) ke MYR
RM0.0393965
1 Novastro(XNL) ke TRY
0.39764075
1 Novastro(XNL) ke JPY
¥1.4326
1 Novastro(XNL) ke ARS
ARS$13.67916225
1 Novastro(XNL) ke RUB
0.765687
1 Novastro(XNL) ke INR
0.83571475
1 Novastro(XNL) ke IDR
Rp157.0832705
1 Novastro(XNL) ke PHP
0.55541525
1 Novastro(XNL) ke EGP
￡E.0.4458025
1 Novastro(XNL) ke BRL
R$0.05042375
1 Novastro(XNL) ke CAD
C$0.01328925
1 Novastro(XNL) ke BDT
1.14994425
1 Novastro(XNL) ke NGN
13.561067
1 Novastro(XNL) ke COP
$36.11103925
1 Novastro(XNL) ke ZAR
R.0.16371225
1 Novastro(XNL) ke UAH
0.3964155
1 Novastro(XNL) ke TZS
T.Sh.23.157225
1 Novastro(XNL) ke VES
Bs2.139475
1 Novastro(XNL) ke CLP
$8.887775
1 Novastro(XNL) ke PKR
Rs2.663882
1 Novastro(XNL) ke KZT
4.95783275
1 Novastro(XNL) ke THB
฿0.30537
1 Novastro(XNL) ke TWD
NT$0.29208075
1 Novastro(XNL) ke AED
د.إ0.03458975
1 Novastro(XNL) ke CHF
Fr0.00754
1 Novastro(XNL) ke HKD
HK$0.07323225
1 Novastro(XNL) ke AMD
֏3.60412
1 Novastro(XNL) ke MAD
.د.م0.0876525
1 Novastro(XNL) ke MXN
$0.17502225
1 Novastro(XNL) ke SAR
ريال0.03534375
1 Novastro(XNL) ke ETB
Br1.45041325
1 Novastro(XNL) ke KES
KSh1.217333
1 Novastro(XNL) ke JOD
د.أ0.006682325
1 Novastro(XNL) ke PLN
0.034684
1 Novastro(XNL) ke RON
лв0.04147
1 Novastro(XNL) ke SEK
kr0.09019725
1 Novastro(XNL) ke BGN
лв0.01592825
1 Novastro(XNL) ke HUF
Ft3.152097
1 Novastro(XNL) ke CZK
0.19858475
1 Novastro(XNL) ke KWD
د.ك0.00288405
1 Novastro(XNL) ke ILS
0.03081975
1 Novastro(XNL) ke BOB
Bs0.0650325
1 Novastro(XNL) ke AZN
0.0160225
1 Novastro(XNL) ke TJS
SM0.0868985
1 Novastro(XNL) ke GEL
0.02554175
1 Novastro(XNL) ke AOA
Kz8.63886075
1 Novastro(XNL) ke BHD
.د.ب0.0035438
1 Novastro(XNL) ke BMD
$0.009425
1 Novastro(XNL) ke DKK
kr0.0608855
1 Novastro(XNL) ke HNL
L0.2482545
1 Novastro(XNL) ke MUR
0.43355
1 Novastro(XNL) ke NAD
$0.16371225
1 Novastro(XNL) ke NOK
kr0.09604075
1 Novastro(XNL) ke NZD
$0.01668225
1 Novastro(XNL) ke PAB
B/.0.009425
1 Novastro(XNL) ke PGK
K0.039585
1 Novastro(XNL) ke QAR
ر.ق0.034307
1 Novastro(XNL) ke RSD
дин.0.956826
1 Novastro(XNL) ke UZS
soʻm113.55419075
1 Novastro(XNL) ke ALL
L0.79028625
1 Novastro(XNL) ke ANG
ƒ0.01687075
1 Novastro(XNL) ke AWG
ƒ0.016965
1 Novastro(XNL) ke BBD
$0.01885
1 Novastro(XNL) ke BAM
KM0.01592825
1 Novastro(XNL) ke BIF
Fr27.794325
1 Novastro(XNL) ke BND
$0.0122525
1 Novastro(XNL) ke BSD
$0.009425
1 Novastro(XNL) ke JMD
$1.51129875
1 Novastro(XNL) ke KHR
37.8513655
1 Novastro(XNL) ke KMF
Fr3.9585
1 Novastro(XNL) ke LAK
204.89130025
1 Novastro(XNL) ke LKR
රු2.87339975
1 Novastro(XNL) ke MDL
L0.160225
1 Novastro(XNL) ke MGA
Ar42.4549125
1 Novastro(XNL) ke MOP
P0.0754
1 Novastro(XNL) ke MVR
0.145145
1 Novastro(XNL) ke MWK
MK16.36283675
1 Novastro(XNL) ke MZN
MT0.60272875
1 Novastro(XNL) ke NPR
रु1.3355225
1 Novastro(XNL) ke PYG
66.8421
1 Novastro(XNL) ke RWF
Fr13.675675
1 Novastro(XNL) ke SBD
$0.07756775
1 Novastro(XNL) ke SCR
0.13600275
1 Novastro(XNL) ke SRD
$0.3628625
1 Novastro(XNL) ke SVC
$0.0823745
1 Novastro(XNL) ke SZL
L0.163618
1 Novastro(XNL) ke TMT
m0.0329875
1 Novastro(XNL) ke TND
د.ت0.027888575
1 Novastro(XNL) ke TTD
$0.06380725
1 Novastro(XNL) ke UGX
Sh32.9498
1 Novastro(XNL) ke XAF
Fr5.3534
1 Novastro(XNL) ke XCD
$0.0254475
1 Novastro(XNL) ke XOF
Fr5.3534
1 Novastro(XNL) ke XPF
Fr0.970775
1 Novastro(XNL) ke BWP
P0.12676625
1 Novastro(XNL) ke BZD
$0.01894425
1 Novastro(XNL) ke CVE
$0.903292
1 Novastro(XNL) ke DJF
Fr1.668225
1 Novastro(XNL) ke DOP
$0.60612175
1 Novastro(XNL) ke DZD
د.ج1.230528
1 Novastro(XNL) ke FJD
$0.021489
1 Novastro(XNL) ke GNF
Fr81.950375
1 Novastro(XNL) ke GTQ
Q0.0721955
1 Novastro(XNL) ke GYD
$1.971333
1 Novastro(XNL) ke ISK
kr1.18755

Sumber Daya Novastro

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Novastro, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Novastro
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Novastro

Berapa nilai Novastro (XNL) hari ini?
Harga live XNL dalam USD adalah 0.009425 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XNL ke USD saat ini?
Harga XNL ke USD saat ini adalah $ 0.009425. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Novastro?
Kapitalisasi pasar XNL adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XNL?
Suplai beredar XNL adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XNL?
XNL mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XNL?
XNL mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan XNL?
Volume perdagangan 24 jam live XNL adalah $ 88.83K USD.
Akankah harga XNL naik lebih tinggi tahun ini?
XNL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XNL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:11:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Novastro (XNL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XNL ke USD

Jumlah

XNL
XNL
USD
USD

1 XNL = 0.009425 USD

Perdagangkan XNL

XNL/USDT
$0.00947
$0.00947$0.00947
-1.60%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,473.11
$101,473.11$101,473.11

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.43
$3,321.43$3,321.43

+0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.24
$156.24$156.24

+0.20%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0566
$1.0566$1.0566

+23.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,473.11
$101,473.11$101,473.11

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.43
$3,321.43$3,321.43

+0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.24
$156.24$156.24

+0.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2173
$2.2173$2.2173

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0240
$1.0240$1.0240

+0.77%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0897
$0.0897$0.0897

+79.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017582
$0.017582$0.017582

+1,658.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.117
$4.117$4.117

+311.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008705
$0.008705$0.008705

+307.91%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0897
$0.0897$0.0897

+79.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002472
$0.0000002472$0.0000002472

+64.80%