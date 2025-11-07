BursaDEX+
Harga live Xterio hari ini adalah 0.0565 USD. Lacak informasi harga aktual XTER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XTER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Xterio hari ini adalah 0.0565 USD. Lacak informasi harga aktual XTER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XTER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XTER

Info Harga XTER

Penjelasan XTER

Whitepaper XTER

Situs Web Resmi XTER

Tokenomi XTER

Prakiraan Harga XTER

Riwayat XTER

Panduan Membeli XTER

Konverter XTER ke Mata Uang Fiat

Spot XTER

Futures USDT-M XTER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Xterio

Harga Xterio(XTER)

Harga Live 1 XTER ke USD:

$0.0565
-5.67%1D
USD
Grafik Harga Live Xterio (XTER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:28:19 (UTC+8)

Informasi Harga Xterio (XTER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0546
Low 24 Jam
$ 0.074
High 24 Jam

$ 0.0546
$ 0.074
$ 0.5443925194708389
$ 0.051703311224028575
+2.35%

-5.67%

-10.61%

-10.61%

Harga aktual Xterio (XTER) adalah $ 0.0565. Selama 24 jam terakhir, XTER diperdagangkan antara low $ 0.0546 dan high $ 0.074, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXTER adalah $ 0.5443925194708389, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.051703311224028575.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XTER telah berubah sebesar +2.35% selama 1 jam terakhir, -5.67% selama 24 jam, dan -10.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Xterio (XTER)

No.1206

$ 8.00M
$ 485.84K
$ 56.50M
141.63M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.16%

NONE

Kapitalisasi Pasar Xterio saat ini adalah $ 8.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 485.84K. Suplai beredar XTER adalah 141.63M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.50M.

Riwayat Harga Xterio (XTER) USD

Pantau perubahan harga Xterio untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003396-5.67%
30 Days$ -0.0415-42.35%
60 Hari$ -0.0349-38.19%
90 Hari$ -0.0381-40.28%
Perubahan Harga Xterio Hari Ini

Hari ini, XTER tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003396 (-5.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Xterio 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0415 (-42.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Xterio 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XTER terlihat mengalami perubahan $ -0.0349 (-38.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Xterio 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0381 (-40.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Xterio (XTER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Xterio sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Xterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Xterio tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Xterio Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XTER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Xterio di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Xterio dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Xterio (USD)

Berapa nilai Xterio (XTER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Xterio (XTER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xterio.

Cek prediksi harga Xterio sekarang!

Tokenomi Xterio (XTER)

Memahami tokenomi Xterio (XTER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XTER sekarang!

Cara membeli Xterio (XTER)

Ingin mengetahui cara membeli Xterio? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Xterio di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XTER ke Mata Uang Lokal

1 Xterio(XTER) ke VND
1,486.7975
1 Xterio(XTER) ke AUD
A$0.08701
1 Xterio(XTER) ke GBP
0.04294
1 Xterio(XTER) ke EUR
0.04859
1 Xterio(XTER) ke USD
$0.0565
1 Xterio(XTER) ke MYR
RM0.235605
1 Xterio(XTER) ke TRY
2.383735
1 Xterio(XTER) ke JPY
¥8.6445
1 Xterio(XTER) ke ARS
ARS$82.002405
1 Xterio(XTER) ke RUB
4.59006
1 Xterio(XTER) ke INR
5.00816
1 Xterio(XTER) ke IDR
Rp941.66629
1 Xterio(XTER) ke PHP
3.34028
1 Xterio(XTER) ke EGP
￡E.2.671885
1 Xterio(XTER) ke BRL
R$0.302275
1 Xterio(XTER) ke CAD
C$0.079665
1 Xterio(XTER) ke BDT
6.88396
1 Xterio(XTER) ke NGN
81.17807
1 Xterio(XTER) ke COP
$216.474665
1 Xterio(XTER) ke ZAR
R.0.981405
1 Xterio(XTER) ke UAH
2.373565
1 Xterio(XTER) ke TZS
T.Sh.138.8205
1 Xterio(XTER) ke VES
Bs12.8255
1 Xterio(XTER) ke CLP
$53.2795
1 Xterio(XTER) ke PKR
Rs15.95108
1 Xterio(XTER) ke KZT
29.68962
1 Xterio(XTER) ke THB
฿1.828905
1 Xterio(XTER) ke TWD
NT$1.74924
1 Xterio(XTER) ke AED
د.إ0.207355
1 Xterio(XTER) ke CHF
Fr0.0452
1 Xterio(XTER) ke HKD
HK$0.439005
1 Xterio(XTER) ke AMD
֏21.6056
1 Xterio(XTER) ke MAD
.د.م0.52545
1 Xterio(XTER) ke MXN
$1.049205
1 Xterio(XTER) ke SAR
ريال0.211875
1 Xterio(XTER) ke ETB
Br8.694785
1 Xterio(XTER) ke KES
KSh7.28737
1 Xterio(XTER) ke JOD
د.أ0.0400585
1 Xterio(XTER) ke PLN
0.20792
1 Xterio(XTER) ke RON
лв0.2486
1 Xterio(XTER) ke SEK
kr0.540705
1 Xterio(XTER) ke BGN
лв0.095485
1 Xterio(XTER) ke HUF
Ft18.908855
1 Xterio(XTER) ke CZK
1.191585
1 Xterio(XTER) ke KWD
د.ك0.017289
1 Xterio(XTER) ke ILS
0.184755
1 Xterio(XTER) ke BOB
Bs0.38985
1 Xterio(XTER) ke AZN
0.09605
1 Xterio(XTER) ke TJS
SM0.52093
1 Xterio(XTER) ke GEL
0.153115
1 Xterio(XTER) ke AOA
Kz51.787335
1 Xterio(XTER) ke BHD
.د.ب0.021244
1 Xterio(XTER) ke BMD
$0.0565
1 Xterio(XTER) ke DKK
kr0.36499
1 Xterio(XTER) ke HNL
L1.48821
1 Xterio(XTER) ke MUR
2.59561
1 Xterio(XTER) ke NAD
$0.980275
1 Xterio(XTER) ke NOK
kr0.5763
1 Xterio(XTER) ke NZD
$0.100005
1 Xterio(XTER) ke PAB
B/.0.0565
1 Xterio(XTER) ke PGK
K0.2373
1 Xterio(XTER) ke QAR
ر.ق0.20566
1 Xterio(XTER) ke RSD
дин.5.73814
1 Xterio(XTER) ke UZS
soʻm672.61894
1 Xterio(XTER) ke ALL
L4.731875
1 Xterio(XTER) ke ANG
ƒ0.101135
1 Xterio(XTER) ke AWG
ƒ0.1017
1 Xterio(XTER) ke BBD
$0.113
1 Xterio(XTER) ke BAM
KM0.095485
1 Xterio(XTER) ke BIF
Fr166.1665
1 Xterio(XTER) ke BND
$0.07345
1 Xterio(XTER) ke BSD
$0.0565
1 Xterio(XTER) ke JMD
$9.048475
1 Xterio(XTER) ke KHR
226
1 Xterio(XTER) ke KMF
Fr23.73
1 Xterio(XTER) ke LAK
1,228.260845
1 Xterio(XTER) ke LKR
රු17.20425
1 Xterio(XTER) ke MDL
L0.965585
1 Xterio(XTER) ke MGA
Ar254.50425
1 Xterio(XTER) ke MOP
P0.451435
1 Xterio(XTER) ke MVR
0.8701
1 Xterio(XTER) ke MWK
MK97.75065
1 Xterio(XTER) ke MZN
MT3.613175
1 Xterio(XTER) ke NPR
रु8.00605
1 Xterio(XTER) ke PYG
400.698
1 Xterio(XTER) ke RWF
Fr81.9815
1 Xterio(XTER) ke SBD
$0.464995
1 Xterio(XTER) ke SCR
0.791
1 Xterio(XTER) ke SRD
$2.17525
1 Xterio(XTER) ke SVC
$0.493245
1 Xterio(XTER) ke SZL
L0.979145
1 Xterio(XTER) ke TMT
m0.19775
1 Xterio(XTER) ke TND
د.ت0.1671835
1 Xterio(XTER) ke TTD
$0.38194
1 Xterio(XTER) ke UGX
Sh197.524
1 Xterio(XTER) ke XAF
Fr32.092
1 Xterio(XTER) ke XCD
$0.15255
1 Xterio(XTER) ke XOF
Fr32.092
1 Xterio(XTER) ke XPF
Fr5.8195
1 Xterio(XTER) ke BWP
P0.758795
1 Xterio(XTER) ke BZD
$0.113
1 Xterio(XTER) ke CVE
$5.41496
1 Xterio(XTER) ke DJF
Fr10.0005
1 Xterio(XTER) ke DOP
$3.633515
1 Xterio(XTER) ke DZD
د.ج7.37212
1 Xterio(XTER) ke FJD
$0.12882
1 Xterio(XTER) ke GNF
Fr491.2675
1 Xterio(XTER) ke GTQ
Q0.43279
1 Xterio(XTER) ke GYD
$11.81754
1 Xterio(XTER) ke ISK
kr7.119

Sumber Daya Xterio

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Xterio, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Xterio
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Xterio

Berapa nilai Xterio (XTER) hari ini?
Harga live XTER dalam USD adalah 0.0565 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XTER ke USD saat ini?
Harga XTER ke USD saat ini adalah $ 0.0565. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Xterio?
Kapitalisasi pasar XTER adalah $ 8.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XTER?
Suplai beredar XTER adalah 141.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XTER?
XTER mencapai harga ATH sebesar 0.5443925194708389 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XTER?
XTER mencapai harga ATL 0.051703311224028575 USD.
Berapa volume perdagangan XTER?
Volume perdagangan 24 jam live XTER adalah $ 485.84K USD.
Akankah harga XTER naik lebih tinggi tahun ini?
XTER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XTER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:28:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XTER ke USD

Jumlah

XTER
XTER
USD
USD

1 XTER = 0.0565 USD

Perdagangkan XTER

XTER/USDT
$0.0565
-5.51%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

