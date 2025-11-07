Apa yang dimaksud dengan xx network (XX)

xx Network terdiri dari blockchain lapisan 1 yang cepat, berbiaya rendah, siap-kuantum dan jaringan komunikasi paling pribadi di dunia. Proyek ini didirikan oleh kriptografer David Chaum, bapak baptis mata uang digital dan teknologi privasi. Dengan menggunakan xxDK, aplikasi atau blockchain apa pun dapat mengarahkan lalu lintas mereka melalui lapisan komunikasi jaringan xx dan memberikan privasi yang dilindungi metadata dan enkripsi ujung ke ujung yang aman kuantum untuk transaksi mereka. Aplikasi seluler xx messenger adalah utusan terenkripsi end-to-end yang terdesentralisasi, quantum-secure, end-to-end pertama di dunia. Tersedia di toko aplikasi utama, kinerja xx messenger telah menarik pengguna harian di lebih dari 65 negara. Jaringan xx menggunakan Proof-of-Stake (nPoS) yang dinominasikan untuk memberi insentif kepada semua pemegang koin untuk menjalankan dan memilih node serta berpartisipasi dalam pemerintahan platform melalui DAO on-chain. Mainnet jaringan xx diluncurkan pada November 2021. Total 1 miliar koin akan dikeluarkan selama 5 tahun ke depan dengan beberapa mekanisme deflasi seperti pembakaran koin.

Prediksi Harga xx network (USD)

Tokenomi xx network (XX)

Memahami tokenomi xx network (XX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XX sekarang!

Sumber Daya xx network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai xx network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang xx network Berapa nilai xx network (XX) hari ini? Harga live XX dalam USD adalah 0.01086 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XX ke USD saat ini? $ 0.01086 . Cobalah Harga XX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar xx network? Kapitalisasi pasar XX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XX? Suplai beredar XX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XX? XX mencapai harga ATH sebesar 0.7700154832076693 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XX? XX mencapai harga ATL 0.009469641316007523 USD . Berapa volume perdagangan XX? Volume perdagangan 24 jam live XX adalah $ 51.56K USD . Akankah harga XX naik lebih tinggi tahun ini? XX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

