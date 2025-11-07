BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live xx network hari ini adalah 0.01086 USD. Lacak informasi harga aktual XX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live xx network hari ini adalah 0.01086 USD. Lacak informasi harga aktual XX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XX

Info Harga XX

Penjelasan XX

Whitepaper XX

Situs Web Resmi XX

Tokenomi XX

Prakiraan Harga XX

Riwayat XX

Panduan Membeli XX

Konverter XX ke Mata Uang Fiat

Spot XX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo xx network

Harga xx network(XX)

Harga Live 1 XX ke USD:

$0.01086
$0.01086$0.01086
-2.25%1D
USD
Grafik Harga Live xx network (XX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:35 (UTC+8)

Informasi Harga xx network (XX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01064
$ 0.01064$ 0.01064
Low 24 Jam
$ 0.01217
$ 0.01217$ 0.01217
High 24 Jam

$ 0.01064
$ 0.01064$ 0.01064

$ 0.01217
$ 0.01217$ 0.01217

$ 0.7700154832076693
$ 0.7700154832076693$ 0.7700154832076693

$ 0.009469641316007523
$ 0.009469641316007523$ 0.009469641316007523

-0.74%

-2.25%

-11.86%

-11.86%

Harga aktual xx network (XX) adalah $ 0.01086. Selama 24 jam terakhir, XX diperdagangkan antara low $ 0.01064 dan high $ 0.01217, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXX adalah $ 0.7700154832076693, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009469641316007523.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XX telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, -2.25% selama 24 jam, dan -11.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar xx network (XX)

No.4459

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.56K
$ 51.56K$ 51.56K

$ 10.36M
$ 10.36M$ 10.36M

0.00
0.00 0.00

953,639,587
953,639,587 953,639,587

XX

Kapitalisasi Pasar xx network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.56K. Suplai beredar XX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 953639587. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.36M.

Riwayat Harga xx network (XX) USD

Pantau perubahan harga xx network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00025-2.25%
30 Days$ -0.00766-41.37%
60 Hari$ -0.01197-52.44%
90 Hari$ -0.0133-55.05%
Perubahan Harga xx network Hari Ini

Hari ini, XX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00025 (-2.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga xx network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00766 (-41.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga xx network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XX terlihat mengalami perubahan $ -0.01197 (-52.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga xx network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0133 (-55.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari xx network (XX)?

Lihat halaman Riwayat Harga xx network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan xx network (XX)

xx Network terdiri dari blockchain lapisan 1 yang cepat, berbiaya rendah, siap-kuantum dan jaringan komunikasi paling pribadi di dunia. Proyek ini didirikan oleh kriptografer David Chaum, bapak baptis mata uang digital dan teknologi privasi. Dengan menggunakan xxDK, aplikasi atau blockchain apa pun dapat mengarahkan lalu lintas mereka melalui lapisan komunikasi jaringan xx dan memberikan privasi yang dilindungi metadata dan enkripsi ujung ke ujung yang aman kuantum untuk transaksi mereka.

Aplikasi seluler xx messenger adalah utusan terenkripsi end-to-end yang terdesentralisasi, quantum-secure, end-to-end pertama di dunia. Tersedia di toko aplikasi utama, kinerja xx messenger telah menarik pengguna harian di lebih dari 65 negara. Jaringan xx menggunakan Proof-of-Stake (nPoS) yang dinominasikan untuk memberi insentif kepada semua pemegang koin untuk menjalankan dan memilih node serta berpartisipasi dalam pemerintahan platform melalui DAO on-chain. Mainnet jaringan xx diluncurkan pada November 2021. Total 1 miliar koin akan dikeluarkan selama 5 tahun ke depan dengan beberapa mekanisme deflasi seperti pembakaran koin.

xx network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi xx network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang xx network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli xx network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga xx network (USD)

Berapa nilai xx network (XX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda xx network (XX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk xx network.

Cek prediksi harga xx network sekarang!

Tokenomi xx network (XX)

Memahami tokenomi xx network (XX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XX sekarang!

Cara membeli xx network (XX)

Ingin mengetahui cara membeli xx network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli xx network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XX ke Mata Uang Lokal

1 xx network(XX) ke VND
285.7809
1 xx network(XX) ke AUD
A$0.0167244
1 xx network(XX) ke GBP
0.0082536
1 xx network(XX) ke EUR
0.0093396
1 xx network(XX) ke USD
$0.01086
1 xx network(XX) ke MYR
RM0.0453948
1 xx network(XX) ke TRY
0.4576404
1 xx network(XX) ke JPY
¥1.66158
1 xx network(XX) ke ARS
ARS$15.7618782
1 xx network(XX) ke RUB
0.882375
1 xx network(XX) ke INR
0.9629562
1 xx network(XX) ke IDR
Rp180.9999276
1 xx network(XX) ke PHP
0.6409572
1 xx network(XX) ke EGP
￡E.0.5135694
1 xx network(XX) ke BRL
R$0.058101
1 xx network(XX) ke CAD
C$0.0153126
1 xx network(XX) ke BDT
1.3250286
1 xx network(XX) ke NGN
15.6258024
1 xx network(XX) ke COP
$41.6091126
1 xx network(XX) ke ZAR
R.0.1887468
1 xx network(XX) ke UAH
0.4567716
1 xx network(XX) ke TZS
T.Sh.26.68302
1 xx network(XX) ke VES
Bs2.46522
1 xx network(XX) ke CLP
$10.24098
1 xx network(XX) ke PKR
Rs3.0694704
1 xx network(XX) ke KZT
5.7126858
1 xx network(XX) ke THB
฿0.351864
1 xx network(XX) ke TWD
NT$0.3365514
1 xx network(XX) ke AED
د.إ0.0398562
1 xx network(XX) ke CHF
Fr0.008688
1 xx network(XX) ke HKD
HK$0.0843822
1 xx network(XX) ke AMD
֏4.152864
1 xx network(XX) ke MAD
.د.م0.100998
1 xx network(XX) ke MXN
$0.2017788
1 xx network(XX) ke SAR
ريال0.040725
1 xx network(XX) ke ETB
Br1.6712454
1 xx network(XX) ke KES
KSh1.4026776
1 xx network(XX) ke JOD
د.أ0.00769974
1 xx network(XX) ke PLN
0.0399648
1 xx network(XX) ke RON
лв0.047784
1 xx network(XX) ke SEK
kr0.1039302
1 xx network(XX) ke BGN
лв0.0183534
1 xx network(XX) ke HUF
Ft3.6296292
1 xx network(XX) ke CZK
0.2288202
1 xx network(XX) ke KWD
د.ك0.00332316
1 xx network(XX) ke ILS
0.0355122
1 xx network(XX) ke BOB
Bs0.074934
1 xx network(XX) ke AZN
0.018462
1 xx network(XX) ke TJS
SM0.1001292
1 xx network(XX) ke GEL
0.0294306
1 xx network(XX) ke AOA
Kz9.9541674
1 xx network(XX) ke BHD
.د.ب0.00408336
1 xx network(XX) ke BMD
$0.01086
1 xx network(XX) ke DKK
kr0.0701556
1 xx network(XX) ke HNL
L0.2860524
1 xx network(XX) ke MUR
0.49956
1 xx network(XX) ke NAD
$0.1886382
1 xx network(XX) ke NOK
kr0.110772
1 xx network(XX) ke NZD
$0.0192222
1 xx network(XX) ke PAB
B/.0.01086
1 xx network(XX) ke PGK
K0.045612
1 xx network(XX) ke QAR
ر.ق0.0395304
1 xx network(XX) ke RSD
дин.1.10229
1 xx network(XX) ke UZS
soʻm130.8433434
1 xx network(XX) ke ALL
L0.910611
1 xx network(XX) ke ANG
ƒ0.0194394
1 xx network(XX) ke AWG
ƒ0.019548
1 xx network(XX) ke BBD
$0.02172
1 xx network(XX) ke BAM
KM0.0183534
1 xx network(XX) ke BIF
Fr32.02614
1 xx network(XX) ke BND
$0.014118
1 xx network(XX) ke BSD
$0.01086
1 xx network(XX) ke JMD
$1.741401
1 xx network(XX) ke KHR
43.6144116
1 xx network(XX) ke KMF
Fr4.5612
1 xx network(XX) ke LAK
236.0869518
1 xx network(XX) ke LKR
රු3.3108882
1 xx network(XX) ke MDL
L0.1858146
1 xx network(XX) ke MGA
Ar48.91887
1 xx network(XX) ke MOP
P0.08688
1 xx network(XX) ke MVR
0.167244
1 xx network(XX) ke MWK
MK18.8541546
1 xx network(XX) ke MZN
MT0.694497
1 xx network(XX) ke NPR
रु1.538862
1 xx network(XX) ke PYG
77.01912
1 xx network(XX) ke RWF
Fr15.75786
1 xx network(XX) ke SBD
$0.0893778
1 xx network(XX) ke SCR
0.163443
1 xx network(XX) ke SRD
$0.41811
1 xx network(XX) ke SVC
$0.0949164
1 xx network(XX) ke SZL
L0.1885296
1 xx network(XX) ke TMT
m0.03801
1 xx network(XX) ke TND
د.ت0.03213474
1 xx network(XX) ke TTD
$0.0735222
1 xx network(XX) ke UGX
Sh37.96656
1 xx network(XX) ke XAF
Fr6.16848
1 xx network(XX) ke XCD
$0.029322
1 xx network(XX) ke XOF
Fr6.16848
1 xx network(XX) ke XPF
Fr1.11858
1 xx network(XX) ke BWP
P0.146067
1 xx network(XX) ke BZD
$0.0218286
1 xx network(XX) ke CVE
$1.0408224
1 xx network(XX) ke DJF
Fr1.92222
1 xx network(XX) ke DOP
$0.6984066
1 xx network(XX) ke DZD
د.ج1.4178816
1 xx network(XX) ke FJD
$0.0247608
1 xx network(XX) ke GNF
Fr94.4277
1 xx network(XX) ke GTQ
Q0.0831876
1 xx network(XX) ke GYD
$2.2714776
1 xx network(XX) ke ISK
kr1.36836

Sumber Daya xx network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai xx network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi xx network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang xx network

Berapa nilai xx network (XX) hari ini?
Harga live XX dalam USD adalah 0.01086 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XX ke USD saat ini?
Harga XX ke USD saat ini adalah $ 0.01086. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar xx network?
Kapitalisasi pasar XX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XX?
Suplai beredar XX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XX?
XX mencapai harga ATH sebesar 0.7700154832076693 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XX?
XX mencapai harga ATL 0.009469641316007523 USD.
Berapa volume perdagangan XX?
Volume perdagangan 24 jam live XX adalah $ 51.56K USD.
Akankah harga XX naik lebih tinggi tahun ini?
XX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:02:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting xx network (XX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XX ke USD

Jumlah

XX
XX
USD
USD

1 XX = 0.01086 USD

Perdagangkan XX

XX/USDT
$0.01086
$0.01086$0.01086
-2.25%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,280.06
$101,280.06$101,280.06

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.46
$3,312.46$3,312.46

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.43
$155.43$155.43

-0.31%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1026
$1.1026$1.1026

+28.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,280.06
$101,280.06$101,280.06

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.46
$3,312.46$3,312.46

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.43
$155.43$155.43

-0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2151
$2.2151$2.2151

-0.86%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0141
$1.0141$1.0141

-0.19%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0523
$0.0523$0.0523

+4.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003927
$0.0003927$0.0003927

+161.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.144
$4.144$4.144

+314.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007908
$0.007908$0.007908

+270.57%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001899
$0.001899$0.001899

+74.54%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002272
$0.0000002272$0.0000002272

+51.46%